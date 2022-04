Si le Moyen Âge conserve une certaine cote et continue d’attirer le grand public durant les années 80, il est alors davantage transposé, dans le paysage hollywoodien, à travers sa variante fantastique, l’heroic fantasy. Qu’il s’agisse d’Excalibur (1981) de John Boorman, Conan le Barbare (1982) de John Milius, Ladyhawke (1985) de Richard Donner ou Legend (1985) de Ridley Scott, tous se positionnent en rupture avec le réalisme et le film historique traditionnel. D’un faste mouvement d’ouverture, qui voit la caméra descendre du ciel vers la terre pour nous immerger au cœur d’une bataille, Paul Verhoeven affirme symboliquement et explicitement un désir de revenir aux fondamentaux. En plus de ce contrepied inaugural, est perceptible une volonté d’ampleur accentuée par l’utilisation du scope (la copie proposée par Carlotta, très granuleuse par moments, ne rend pas toujours justice à ce choix). L’action précède le contexte (le héros est introduit dans le cadre par son épée), les éclaircies nuageuses cèdent place à des tonalités graphiques nettement plus sombres tandis que le corps religieux est le premier à s’imposer à l’écran, bientôt contrarié par l’apparition d’une vendeuse de vin aux airs de prostitué. En quelques plans, il dépeint une époque sans repères, où la religion et la débauche sont ironiquement renvoyées dos à dos, telles deux impasses. Bienvenue dans un univers à la merci du chaos, où tout semble se décider grâce ou à cause de l’argent, de la richesse. Lorsqu’il est dit à Martin que les cieux lui sont ouverts, il répond « je préférerais être payé ». Point de bravoure ou d’héroïsme, juste l’appât du gain. Autre différence notable en comparaison du tout venant dans le registre médiéval, le refus de toute forme de glamour et du moindre enjolivement des faits quant à la période retranscrite. De détails (les dents sales des personnages) à des instants immédiatement plus impactants (les actes de barbarie et de sauvagerie sont « normalisés »), le cinéaste n’épargne aucune exaction. Un enfant vole sans scrupules les bijoux d’une femme en train d’être abusée sexuellement, un accouchement effectué dans des conditions délétères est montré jusqu’à sa tragique issue.

Le cinéaste s’en remet moins à la morale de ses individualités qu’à celle de son spectateur pour les condamner. Une constante dans son travail que de trouver un équilibre entre immersion maximale et discret recul afin de ne jamais se poser en juge ou déplaisant moralisateur, tout en sachant se montrer extrêmement clair sur ses intentions et brillamment traduire l’ambivalence de ses antihéros. Quand Martin empêche le viol d’Agnes par ses comparses, il n’est point question d’éthique retrouvée de sa part, juste d’une terrible jalousie, illustrant au passage la naissance de sentiments. La jeune femme, initialement victime, se révèle une manipulatrice retorse loin d’être candide (« j’aime faire mes propres expériences » dit-elle malicieusement). Dans la lignée des grandes héroïnes verhoeveniennes, elle est une survivante prête à tout pour sauver sa peau, à l’instar de Katie Tippel, Fientje (Spetters) ou plus tard Nomi (Showgirls), il leur est nécessaire d’assimiler les règles des milieux au sein desquels elles évoluent, afin d’a minima s’en sortir. Cette noirceur ambiante et cette relative complexité psychologique ne sont pas incompatibles avec un certain sarcasme dont Verhoeven a le secret, en atteste cette bombe explosant prématurément en emportant la vie d’un homme, ou la statue de Saint Martin tuant le cardinal. La mort est une blague, la conséquence logique d’un monde absurde et au fond, d’une existence dénuée de sens. La Chair et le sang atteste de la capacité de l’auteur à se fondre dans un genre nouveau tout en se l’appropriant, lui imposer sa tonalité et ses thématiques personnelles sans pour autant entraver le spectacle promis. Il bénéficie ici d’une puissance de frappe budgétaire inédite lui permettant d’accroître et amplifier ses ambitions formelles, même si son abnégation et le jusqu’au-boutisme de sa vision l’exposèrent à de nombreux problèmes avec Orion Pictures (le coscénariste Gerard Soeteman explique que la version américaine subit de nombreuses coupes). Le réalisateur recherche moins la démesure que l’émerveillement et l’épique. Qu’elles soient figuratives, à l’instar de ce conte en ombres chinoises (procédé ultérieurement repris lors d’une scène de sexe, tel un pied-de-nez) sur une toile rappelant immanquablement un écran de cinéma (une fiction à l’intérieur de la fiction), ou frontales (l’attaque du château quasi surréaliste à renfort de machinerie très élaborée), ces notions imbibent en permanence le récit. S’il se refuse à une imagerie naïvement héroïque, il n’est en revanche pas avare en sensations fortes et plans iconiques à forte teneur allégorique. Du final apocalyptique voyant Martin surgir au milieu des flammes et contempler son monde en ruines, ou, plus tôt, sa descente tout de rouge vêtu par la cheminée, faisant de lui le diable en personne, sans oublier le suspens autour d’une cruche d’eau contaminée par la peste, le réalisateur sait interpeller son audience physiquement et intellectuellement sans distinction. Aurait-il pu en être autrement concernant un film au titre si évocateur résumant en soi toute sa carrière ?