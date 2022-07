Toute mode, tout courant cinématographique entraîne son lot de sous-genres. Si le bis a donné naissance au vigilante et au rape and revenge, dérivés du classique récit de vengeance, le respectable film noir, dont la popularité a explosé au tout début des années 40, a aussi eu droit à ses variantes. C’est le cas du gaslight noir, soit la version victorienne du polar, impulsée par Hantise de George Cukor (Gaslight dans sa version originale). Les allées sombres des mégapoles américaines se changent en ruelles londoniennes, les femmes fatales citadines, en ladies aristocrates. Hal B. Wallis, producteur ayant donné ses lettres de noblesse au genre en finançant Casablanca et Le Faucon maltais, souhaite profiter de l’engouement et achète les droits du roman For Her to See écrit par Gabrielle Margaret Vere Long sous le pseudonyme de Joseph Searing. Fort d’un casting qui réunit Ray Milland (Lauréat d’un Oscar en 1945 pour Le Poison de Billy Wilder et futur réalisateur de Panique année zéro !) et Ann Todd (Le Mur du son), entre autres, Wallis jette son dévolu sur Lewis Allen et lui offre la poste de réalisateur. Cinéaste encore trop méconnu, il est pourtant l’auteur en 1944 de La Falaise mystérieuse (The Uninvited), premier long-métrage horrifique devenu référence dans le cœur de nombreux cinéphiles (parmi lesquels un certain Martin Scorsese) ainsi que de dix-huit films entre 1944 et 1954. Touche-à-tout talentueux, il débute au théâtre en tant que metteur en scène à Broadway avant de se tourner vers le cinéma puis, de finir sa carrière à la télévision. Pour le petit écran, il réalise notamment des épisodes de Mission : Impossible, La Petite maison dans la prairie et retrouve le septième art occasionnellement, comme pour Another Time, Another Place, un mélodrame avec Lana Turner et Sean Connery. Quatre ans après son coup d’essai réussi, Allen se voit donc confier par le mogul les rênes d’Une Âme perdue, première production Paramount à être tournée en Angleterre depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. À Londres dans les années 1890, Olivia Harwood (Ann Todd), une jeune veuve naïve, rencontre le charmant Mark Bellis (Ray Milland), artiste et escroc. Ce dernier devient rapidement son amant et va, malgré elle, embarquer cette dernière dans une ambitieuse arnaque… Longtemps invisible en France, So Evil My Love (de son titre original) est enfin disponible en combo Blu-ray / DVD chez Rimini Editions. L’occasion parfaite pour se pencher sur cette surprenante œuvre bien plus moderne qu’elle en a l’air.

Fidèle à son ancrage dans le film noir, le long-métrage en embrasse tous les codes et les tropes. Du criminel séduisant qui cache ses activités illicites et ses intentions derrière les atours de parfait gentleman, à la machination qui s’enraye jusqu’à perdre totalement les protagonistes qui voient leurs propres mensonges se retourner contre eux. Formellement superbe, Une Âme perdue multiplie les amples mouvements de caméra, isolant souvent ses personnages au milieu de figurants, les noyant dans de vastes décors (la séquence de la discussion sur les quais, le travelling à la grue qui suit l’héroïne d’étage en étage), jouant d’ombres portées ou de raie de lumière éclairant les regards. Il est amusant de constater à quel point Lewis Allen joue avec les attentes et les certitudes du spectateur, déjà conscient des gimmicks d’un genre qui n’existe pourtant que depuis quelques années. Ainsi, l’arnaque de Mark, individu évidemment louche (il se cache dès qu’il croise quelqu’un dans la rue, utilise des faux noms), ne consiste pas à profiter de la faiblesse de veuves éplorées, comme l’on peut s’y attendre, mais en un chantage parfaitement huilé. Une connivence quasiment méta avec les certitudes de son audience qui évoque par moments les twists narratifs d’Alfred Hitchcock. Nombreux sont d’ailleurs les membres du casting à avoir, auparavant ou par la suite, gravité autour de la galaxie filmique du maître du suspense : Ray Milland apparaît dans Le Crime était presque parfait, Ann Todd dans Le Procès Paradine, Leo G. Carroll (interprète de Jarvis) dans La Mort aux trousses et L’Inconnu du Nord Express, Gabrielle Margaret Vere Long travaille officieusement sur le script des Amants du Capricorne. Renouant avec l’ambiance gothique de The Uninvited, le cinéaste n’hésite pas à apporter une touche fantastique à son récit. Ainsi, le pacte faustien passé entre le criminel et Olivia, se voit illustré par la silhouette démoniaque de celui-ci pénétrant dans une église, quant à la scène de cambriolage, elle se déroule dans une demeure inquiétante dont la grande verrière évoque une toile d’araignée. Une manière d’utiliser l’environnement comme une matière vivante et symbolique qui réunit autant qu’elle divise les deux personnages principaux.