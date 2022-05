La guerre froide et le péril atomique qu’elle engendre ont durablement nourri l’imaginaire des auteurs de science-fiction. Au cinéma, cette terreur se traduit au cours des années 50 et 60, par l’émergence du récit apocalyptique. Que les réalisateurs en proposent une vision réaliste (Point Limite de Sidney Lumet), satirique (Dr Folamour de Stanley Kubrick) ou mélodramatique (Le Dernier rivage de Stanley Kramer), la bombe A est dans tous les esprits. Pourtant, les conséquences d’un hiver nucléaire ne sont que peu montrées, l’explosion engendrant la fin de toute chose. Les Cinq survivants (Arch Oboler, 1951), ou encore l’excellent Le Monde, la chair et le diable (Ranald MacDougall, 1959) sont les rares exemples de films post-apocalyptiques avant l’heure, le terme ayant été popularisé par le deuxième volet de la saga Mad Max, au tout début de la décennie 80. En 1965, le comédien et cinéaste Ray Milland (apparu dans Le Crime était presque parfait ou Le Poison de Billy Wilder), s’essaye au genre et s’empare d’un script inspiré de deux nouvelles de Ward Moore parues dans The Magazine of Fantasy and Science Fiction (Lot et Lot’s Daughter) afin de signer son troisième long-métrage intitulé Panique année zéro !. On y suit les Baldwin, banale famille américaine confrontée à une catastrophe atomique qui a rayé Los Angeles de la carte. Alors que commence la lutte pour la survie, le père, Harry (interprété par Milland lui-même) va révéler sa véritable nature. Le long-métrage, désormais disponible en combo Blu-Ray / DVD, inaugure ainsi la SF Collection de Rimini Editions au travers d’un superbe digipack.

À l’opposé des films de majors qui traitent de la fin de l’humanité – perçue alors comme imminente -, dont Le Jour où la Terre s’arrêta serait l’un des plus prestigieux exemples, Panic in Year Zero ! se présente comme une série B pur jus, digne représentante des productions AIP Pictures. Le studio fondé James H. Nicholson et Samuel Z. Arkoff a offert ses lettres de noblesse au cinéma bis en projetant sur le devant la scène un certain Roger Corman, à travers ses adaptations d’Edgar Allan Poe. En plus de financer le projet de Ray Milland (qui a tourné dans nombre de leurs productions telles que L’Enterré vivant et L’Horrible cas du docteur X), le duo lui met à disposition une équipe de fidèles de la compagnie. C’est le cas de Les Baxter, considéré par Joe Dante dans son interview présente en bonus, comme le « Bernard Herrmann d’AIP », qui signe une bande originale jazzy parfois hors sujet, en témoigne la séquence de viol où la musique enlevée vient désamorcer toute tension. Formellement, si le long-métrage ne s’impose pas comme une réussite flamboyante, la faute à un manque de moyens flagrant (à l’image de ces étranges zooms dans le cadre, opérant des raccords dans l’axe artificiels), il offre néanmoins de beaux moments lorsqu’il opte pour la simple force évocatrice de ses images. Conscient de son budget serré, le réalisateur fait le choix d’une suggestion payante (l’homme qui évoque la mort de sa femme, déchiquetée par l’explosion d’une fenêtre) et ne montre de la catastrophe que des lumières aveuglantes et un plan de champignon atomique. Un simple vêtement abandonné qui révèle la présence d’un personnage, génère un suspense insoutenable, et des figurants inquiets en arrière-plan, suffisent à matérialiser la terreur alors à l’œuvre. Le film bénéficie, en outre, de la photographie du vétéran Gilbert Warrenton, chef op de L’Homme qui rit notamment, qui signe un superbe noir et blanc très contrasté. Milland en profite pour contourner la censure, alors encore sévère malgré l’abrogation du code Hays en 1954, et se permet des sous-entendus sexuels plus qu’explicites, étonnants au sein d’un cadre fidèle à l’american way of life…en apparence.