Cinéaste touche-à-tout, à l’aise dans la plupart des genres alors à la mode dans le cinéma transalpin, Alberto De Martino a donné ses lettres de noblesse à l’exploitation la plus opportuniste. Après avoir relu à sa sauce L’Exorciste, avec le curieusement réussi L’Antéchrist, et avant de toucher le fond avec son improbable rip-off de Superman, L’Incroyable homme puma en 1980, le réalisateur s’empare d’un autre succès du cinéma américain : La Malédiction de Richard Donner, sorti en 1976. Il en résulte Holocaust 2000, adaptation moderne de l’Apocalypse selon Saint-Jean par Sergio Donati (déjà à la plume sur Le Conseiller, mais aussi scénariste régulier de Sergio Leone ou Sergio Sollima). Coproduction britannico-Italienne, le film affiche un budget plus conséquent que les projets précédents du metteur en scène, et peut compter sur un casting haut de gamme comprenant l’Anglais Simon Ward, Agostina Belli (Parfum de femme, La Carrière d’une femme de chambre) et rien de moins qu’une légende hollywoodienne, en la personne de Kirk Douglas. Robert Caine (Douglas, donc), un riche homme d’affaires, se rend sur un site du Moyen-Orient où il décide de créer un réacteur nucléaire assez puissant pour alimenter en énergie électrique toute la planète. Là-bas, il découvre une grotte enfouie sous les sables, sur les murs de laquelle sont inscrits d’étranges dessins… Déjà aux manettes sur la ressortie de L’Antéchrist, Le Chat qui Fume propose désormais ce long-métrage de 1977 en Blu-Ray dans un nouveau master HD.

Sous ses atours de série B peu subtile (l’un des personnages s’appelle Angel), qui comprend son lot de rebondissements tirés par les cheveux, voire grotesques (le message à décoder) et de méchants caricaturaux, Holocaust 2000 (le titre racoleur annonce la couleur) s’avère bien plus surprenant qu’il n’y paraît. Loin de la science-fiction post-apocalyptique promise par l’affiche, on se retrouve face à un exemple rare de suspense « pré-apocalyptique », angoissant et mystique. Il est amusant de constater les nombreuses similitudes entre ce dernier et Furie qui sortira sur les écrans l’année suivante. Même acteur principal, même relation paternelle contrariée, où le fils devient une menace (des choix de projets peut-être pas si anodins, au moment où Michael Douglas entame une carrière à succès) et surtout un même ancrage géopolitique. Comme le thriller de De Palma, le long-métrage débute au Moyen-Orient, dans un pays qui n’est jamais nommé mais clairement représenté comme étant Israël. Ici, la figure de l’État Hébreu recèle une double lecture, d’abord biblique et civilisationnelle, en tant que région qui concentre les trois religions du Livre, mais aussi politique, perçu comme berceau de la discorde, à une période où les guerres contre les pays arabes font rage. Le danger pour l’humanité que représente cette centrale nucléaire fictive fait donc écho à un chaos bien réel, susceptible de déstabiliser l’équilibre mondial. Caine est présenté comme un businessman arrogant et arriviste, bien loin de ces considérations, souhaitant uniquement faire fructifier ses affaires sous couvert d’humanisme et d’aide au tiers-monde. Non-croyant, il confie qu’il n’a foi qu’en un bon cigare et un vieux cognac, puis il doute, et bascule peu à peu dans une obsession de l’Armaguedon, quitte à devenir dangereux pour ses proches. Individu assez détaché, loin d’être un père exemplaire, il voit sa carapace se fêler lorsqu’il avoue posséder un havre de paix, une maison en pleine campagne aux allures de conte de fées, ou de jardin d’Eden. Une lueur d’espoir au sein d’un quotidien fait de réunions d’entreprise et de dîners huppés. Dès l’introduction pourtant, son regard conquérant se teinte déjà de doute et de remords lorsqu’il lance son projet titanesque, comme si quelque chose venait de s’éveiller en lui. Une prémonition ou un pressentiment, qui prend la forme d’un générique où la superbe musique d’Ennio Morricone accompagne un montage d’images d’archives de victimes, de famine, de maladies et de guerres, principalement des enfants. Ce collage insoutenable renvoie aux premiers instants de l’excellent Les Révoltés de l’an 2000. Contrairement au film choc de Serrador, les jeunes générations ne sont pas uniquement le résultat vengeur des erreurs des adultes, mais aussi leur seul espoir. En cela, la conclusion douce-amère s’avère extrêmement touchante, en plus de renouer avec une symbolique christique forte. De Martino, cinéaste très graphique, et son chef op, Erico Menczer (à la photo sur Le Chat à neuf queues), emballent le tout avec une certaine élégance. Comme à son habitude, le réalisateur offre même quelques plans inoubliables, à l’image de Sara Golan, interprétée par Agostina Belli, jeune femme mystérieuse qui apparaît soudainement dans l’épais brouillard d’un cimetière, ou un ultime et glaçant regard caméra. Il lâche la bride dans un dernier acte en forme de cauchemar horrifique durant une nuit d’orage, et se permet même quelques plans gores fugaces, sans doute tronqués par la censure britannique. Loin d’être un simple plaisir bisseux et manichéen, Holocaust 2000 s’amuse à jouer avec les attentes du spectateur en abordant deux thématiques constitutives de son intrigue : la science et la religion.