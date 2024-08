Festival du Film Insolite de Rennes-le-Château – 10ème édition – du 15 au 19 août 2024

À l’occasion de sa dixième édition, le Festival du Film insolite de Rennes-le-Château se tiendra du 15 au 19 août 2024 au coeur de la région Occitanie.

Les amateurs de films atypiques, d’ésotérisme, d’ovnis (au sens littéral) et d’écologie pourront y découvrir plus de 40 films documentaires et autres courts-métrages – en compétition pour les prix du Public, de la Presse, de la Jeunesse et du Jury – ainsi qu’une sélection de longs-métrages et de séries hors compétition, le tout assorti de conférences portant aussi bien sur l’écologie que sur les ovnis en passant par la théorie des univers parallèles… tout ceci en présence d’invités (auteurs, comédiens, réalisateurs) aussi divers que Vahina Giocante (présidente du jury et auteure de l’ouvrage À corps ouvert : Journal de guérison), Mathias Van Khache (à l’affiche de Valensole 1965 avec Vahina Giocante) ou encore Pierre Richard (à l’affiche d’El Angelo di muri (The Angel in the wall)).

Des événements supplémentaires, parmi lesquels la Pétanque de l’Insolite (parrainée par l’acteur Serge Riaboukine), la remise du Prix du scénario insolite 2024, ainsi qu’un combat de cascade médiéval, un atelier « maquillage fantastique » et une conférence autour de Nostradamus sont également au programme.

Du 15 au 19 août 2024, avec les communes de Rennes-le-Château, Montazels, Quillan, Limoux et Alet-les-bains.

Informations et programme complets :

https://festivalfilminsoliterenneslechateau.fr

