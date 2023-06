Fondé en 1992 et se déroulant chaque année en Seine-Saint-Denis depuis cette date, le Festival Côté Court (dédié aux courts-métrages de jeunes cinéastes) revient à Pantin, du mercredi 7 au samedi 17 juin 2023, à l’occasion de sa 32ème édition.

Les spectateurs pourront ainsi profiter d’une programmation riche, comprenant, entre autres, la projection d’un très grand nombre de films courts – plus de 70, en compétition dans les catégories « fiction », « essai/art vidéo » et « prospective cinema » pour les moyens-métrages – mais également de clips (dans le cadre d’une soirée spéciale) ainsi qu’un ensemble de tables rondes, conférences, débats, discussions et rencontres avec les cinéastes…

Des séances jeunesse et des ciné-concerts sont également prévus à l’intention d’un public familial et mélomane, ainsi qu’un « Focus » rendant hommage au cinéma libanais et saluant le fait que des films parviennent encore à se faire au Liban, malgré la situation extrêmement difficile du pays… Une performance musicale live avec les artistes Charbel Haber et Fadi Tabbal sera notamment organisée – sur des images de Joana Hadjithomas, Khalil Joreige et Nadim Tabet – dans le cadre de ce même focus.

Le festival comptera également un invité d’honneur en la personne de Mikhaël Hers – réalisateur des films Memory Lane, Ce sentiment de l’été, Amanda et Les passagers de la nuit – dont seront projetés trois courts-métrages.

Du 7 au 17 juin 2023, à Pantin.

Programmation complète et informations complémentaires :

https://www.cotecourt.org/festivals/2023

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).