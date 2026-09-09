Festival Fifigrot du 14 au 20 septembre 2026

Le Fifigrot fêtera cette année sa quinzième édition, toujours solidement implantée dans la ville rose. Du 14 au 20 septembre 2026, le Festival international du film grolandais de Toulouse célébrera donc quinze années d’existence et une adolescence revendiquée comme excessive, foutraque et subversive. L’excitation devrait une nouvelle fois être à son comble devant l’extrême richesse d’une manifestation qui se renouvelle d’année en année grâce à la mobilisation des figures historiques de Groland et de nombreux bénévoles actifs sur tous les fronts. Une équipe d’iconoclastes bien décidée à continuer d’explorer les chemins de traverse dans un monde qui laisse de moins en moins de place aux alternatives. Pour marquer cette quinzième édition, le festival se penchera tout naturellement sur cet âge ingrat où les hormones en ébullition côtoient les portes qui claquent, l’insolence, les doutes et la nonchalance. Derrière ces clichés, la thématique « Ado, l’âge ingrat ? » permettra surtout d’explorer une période de la vie où l’on refuse encore de se résigner sans résister. Un âge où l’on expérimente, se cherche, prend des risques et s’égare parfois dans une société dominée par les écrans et le paraître. Le mal-être y côtoie les élans de liberté, tandis que la révolte peut naître aussi bien du désespoir que du désir de vivre passionnément. En somme, un âge où tout semble encore permis, y compris faire des conneries ou tenter de changer le monde. Autre thématique particulièrement grolandaise, « La revanche des gueux » mettra en lumière tous les oubliés, les cabossés et les indésirables de notre société. Sans-dents, pouilleux, zonards, racailles, punks à chiens ou va-nu-pieds : autant de qualificatifs méprisants pour désigner des populations exploitées et maltraitées, mais dont les capacités de résistance et de révolte demeurent intactes. Les films choisis nous entraîneront ainsi dans des mondes situés à la marge, où la débrouille et la survie deviennent parfois les seules réponses possibles à la violence sociale.

Parce que les adolescents et les gueux ne sont pas les seuls à s’éloigner des routes balisées, le Fifigrot questionnera également, en partenariat avec le Quai des Savoirs, les parcours de celles et ceux qui ont choisi de bifurquer après avoir atteint les sommets du monde universitaire. Chercheurs, penseurs et esprits indisciplinés viendront ainsi interroger les chemins scientifiques tout tracés, remettre en cause les certitudes établies et défendre une science capable de refuser les compromissions. L’esprit de fête ne semble donc pas avoir quitté les organisateurs, qui misent une nouvelle fois sur l’audace et l’innovation tout en restant fidèles aux principes de ce festival devenu culte. Célébration d’un cinéma indépendant et iconoclaste, le Fifigrot proposera ses traditionnelles compétitions de longs et courts métrages, accompagnées de nombreuses sections : Gro L’Art, Gro Zical, Made in Ici, Joyaux grolandais, Midnight Movies, focus consacrés à différents cinéastes ou encore Cinés Bistrots. Des dizaines de films seront projetés dans les salles partenaires — l’ABC, l’American Cosmograph, le Pathé Wilson, Le Cratère et la Cinémathèque de Toulouse — ainsi qu’en plein air. Parmi la sélection éclectique de la programmation cinématographique, on pourra découvrir le Roma Elastica de Bertand Mandico, Les Roches rouges de Bruno Dumont, Le Journal d’une femme de chambre de Radu Jude mais aussi quelques classique du répertoire comme Walkabout de Nicolas Roeg ou le très rare Heather de Michael Lehmann.

Cette édition sera également marquée par une grande exposition consacrée à ce génie de Siné. Affiches de cinéma, dessins et pressbooks permettront de retrouver l’œuvre irrévérencieuse du célèbre dessinateur de presse, notamment au cinéma ABC, grâce aux collections de la Cinémathèque de Toulouse. Comme toujours, le cinéma ne constituera qu’une partie d’une manifestation culturelle plus vaste, festive et joyeusement indisciplinée. Concerts, rencontres littéraires, théâtre, animations et projections en plein air investiront le Gro’Village, installé au port Viguerie, dans le quartier Saint-Cyprien, du lendi 14 au gromanche 20 septemb’. De quoi célébrer dignement les quinze ans d’un festival qui n’a manifestement aucune envie de devenir raisonnable.

Pour en savoir davantage voici le lien du festival avec notamment le programme complet à feuilleter.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).