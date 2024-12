13è PIFFF – Longs-métrages Compétition

La compétition des longs métrages internationaux du PIFFF permet de mettre en avant la création émergente dans le cinéma de genre avec un premier ou second film. Ce parti pris offre ainsi au public la possibilité de découvrir de nouveaux talents se distinguant en leur donnant la chance de voir leurs films sur grand écran, ne bénéficiant pas systématiquement d’une sortie en salles par la suite, ce qui souligne par là la nécessité de l’existence de festivals dans la culture et l’industrie cinématographiques, car acteurs essentiels de la visibilité et de la promotion des œuvres et de leurs auteurs. Les Prix Ciné+ FRISSON et l’Œil d’Or sont décernés et remis à l’issue de la semaine de projections, et soutiennent à leur façon la carrière naissante de cinéastes pour qui une récompense embellit leur carte de visite prometteuse.

De cette section, c’est le deuxième long métrage visionné au Max Linder, et le premier à convaincre. Les protagonistes peuplant cette compétition sont féminines, des héroïnes éprouvées, et qui par le truchement du cinéma de genre nous livrent une bataille contre des monstres extraordinaires et des violences ordinaires. Et c’est de cela dont il s’agit dans El llanto, ces pleurs de femmes, sujettes à ces violences d’une grande banalité quotidienne dans ce premier long métrage qui a su maîtriser ses effets avec une grande adresse.

Pedro Martín-Calero fut chanceux de travailler à son premier film avec la scénariste Isabel Peña, l’une des meilleures fées (Que Dios nos perdone ; El reino ; Madre ; As bestas) pouvant se pencher sur cette œuvre dont l’écriture sait faire plonger le public dans les méandres de l’inquiétude et de l’angoisse de ses personnages. Comme Kahn, lui aussi a commencé comme pubard à réaliser des clips, mais avec une conscience plus fine de ce que le cinéma pouvait apporter comme expérience unique en salle. Au prime abord, la narration ne se veut pas simpliste, sans être pour autant hermétique, certes cela exige du public d’être actif et de se plonger avec Andrea, Camila et Marie dans une enquête surnaturelle défiant la logique, et s’affranchissant de l’espace et du temps, mais le parcours de ces trois femmes n’est pas balisé dans l’objectif de livrer une réponse évidente toute prête à leurs questions, et aux nôtres aussi.

On sent que le duo Martín-Calero/Peña s’attacha d’abord à ces femmes pour l’infusion d’une horreur quotidienne de leur vie respective, quasi imperceptible. Si insaisissable qu’il faut l’intermédiaire d’un écran pour que le regard soit persuadé de ce qu’il capture. Le scénario repose ainsi abondamment sur les perceptions de ces personnages et joue avec celles des spectateurs : l’image soignée, avec des lumières travaillées pour des plans spectaculaires (scènes de fêtes, solitude inquiète, isolement angoissé), et le choix d’utiliser la technologie à différentes temporalités pour la révélation soudaine de cette menace omniprésente, mais invisible à l’œil nu. Une des excellentes idées de mise en scène est l’apparition du danger dans le champ de la caméra du smartphone, puis son reflet sur l’écran allumé jusqu’à son effacement quand l’écran se met en veille. Ce danger est-il un fantôme démoniaque ou une allégorie dénonçant les violences sexistes et sexuelles à l’encontre des femmes ? Il y a une volonté délibérée de laisser le public comprendre les liens entre elles, de mener ses propres conclusions. Le cinéaste questionne les regards, ceux de ces femmes, le nôtre, le sien, par l’entremise d’une caméra, d’un camescope, d’un smartphone, que l’on soit à distance (romance Andrea/Pau) ou à proximité dans une même pièce, sommes-nous voyeurs ? Que ressentons-nous quand nous sommes observés ?

Autre dimension sur laquelle s’appuie Martín-Calero est la création sonore avec sa musique intriquée afin de brouiller nos repères et se jouer de nous, dans cette confusion immersive qui résulte d’une spatialisation du son très précise. Tout un travail fin a été conçu prenant en compte les espaces et les textures variant d’une salle commune avec réverbération (meurtre en live pendant une visio), une chambre cosy dans la pénombre ou bien un appartement abandonné dans une tour sinistre. Chaque lieu offre son acoustique avec un accord dans la direction artistique de ces endroits hétéroclites. Les manifestations de ces violences sont domestiques, apparaissant essentiellement en intérieur, cachées de l’extérieur, il faut ainsi que nos protagonistes traversent des rues, puis pénètrent des jardins/cours, s’introduisent dans l’intimité afin de découvrir l’horreur tapie, poussant à l’aliénation, soulignant alors la profonde solitude de ces femmes aux prises de ce harcèlement psychologique et ces violences physiques.

Et même si Martín-Calero se joue de l’ambiguïté d’une Camila invasive et stalkeuse toxique, il n’en oublie pas que son histoire puisse être un film de consolation, dans lequel la sororité a toute sa place. Il utilise les codes du genre pour les subvertir (anti jumpscare, malédiction mystifiée…) pour nous réveiller de notre apathie face à la banalisation des abus et violences. C’est un premier film reposant sur un bel équilibre entre empathie toute en émotions et mise en scène maitrisée, oscillant du thriller fantastique au drame psychologique de manière inspirée, et qui égrène ses surprises au fur et à mesure de son déroulé peu linéaire. Si vous aviez raté son premier passage, ne manquez pas sa reprise ce vendredi 6 décembre à 12h.

Suivez cet article afin de découvrir si des coups de cœur apparaitront parmi les films suivants de cette section dans les prochains jours : Blood Star de Lawrence Jacomelli ; Escape from the 21st Century 从21世纪安全撤离 de Yang Li 李阳 ; Strange Darling de JT Mollner ; Dead Talents Society 鬼才之道 de John Hsu 徐漢強 ; U Are the Universe Ти — космос de Pavlo Ostrikov Павло Остріков ; Heresy de Didier Konings ; Desert Road de Shannon Triplett ; Cuckoo de Tilman Singer ; The Assessment de Fleur Fortuné

