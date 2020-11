C’est l’une des nouveautés de l’automne, mais elle inspire l’été. Conçue au printemps dernier, cette suite de Lamento fait la part belle aux maîtres du Stylus phantasticus, Heinrich Ignaz von Biber, Johann Heinrich Schmelzer pour n’en citer que deux. A quelques semaines de son vingtième anniversaire, le Café Zimmerman excelle dans l’art d’une interprétation qui mêle l’élégance à l’agilité.

Le Lamento porte aux larmes, plutôt qu’à la légèreté ; mais elle virevolte, la Passacaille qui clôt cet ensemble de pièces, placées sous l’empire d’une allemande tristesse. Des extraits de la Mensa Sonora de Biber, on retient tout particulièrement ces chromatismes qui composent exactement la charpente du morceau, sur le plan harmonique, mais aussi du point de vue de l’expressivité. Le même souci d’intelligibilité transparait dès la première Serenata, prélude extraordinaire aux envolées du contre-ténor Damien Guillon dans la méditation sur le temps qu’offre l’Ach, vie Sehnlich Wart in der Zeit par exemple.

Cette ouverture a des airs familiers pour les connaisseurs du baroque italien, dont la Seconda pratica irrigue l’esthétique de l’ensemble des propositions qui sont faites.

Bien pensée, l’alternance de pièces instrumentales et vocales donne tout son sens à ce disque, qui rappelle l’étonnante modernité du Lamento, salué au fil des siècles pour son unique longévité sur le plan musical. Une liberté bien maîtrisée en somme, qui rend d’autant plus vibrante l’émotion inhérente aux surprises harmoniques d’un Lamento sopra la morte Fernandi III de Schmelzer encore.

Un disque à écouter ou à redécouvrir, pour dénicher la gaieté au fond d’un hiver précoce et confiné.

Lamento, oeuvres de Heinrich Ignaz von Biber, Johann Heinrich Schmelzer, Johann Christoph Bach, Johann Michael Bach, Johann Jakob Froberger, Christoph Bernhard.

Café Zimmermann, Direction. Damien Guillon, Contreténor.

CD édité par Alpha

