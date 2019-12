Et si pour les Fêtes, vous vous offriez une croisière… intemporelle ? Vous la trouverez au rayon des nouveautés du label Alpha, auquel on doit nombre des joyaux de la musique ancienne de ces dernières années. Nuit de Noël, cette odyssée musicale subjugue par sa très grande qualité. Accessible à toutes les oreilles, ce spectacle de la Nativité baroque ne pourra que ravir. Emmenés par François Lazarevitch et les Musiciens de Saint-Julien, la Maîtrise de Radio France, Café Zimmermann ou encore le Concert spirituel, des dizaines d’artistes font honneur à leur répertoire de prédilection, mêlant morceaux de bravoure et pièces plus familières. Pari réussi donc, que cette compilation d’oeuvres de Noël des XVI et XVIIe siècles, et d’oeuvres pour les Noëls de tous âges…

Quoi de plus naturel que de chanter Noël ? Qui n’a pas gardé trace des nombreuses compositions qui ont jalonné l’enfance renouvelée des mois de Fêtes ? Voilà l’occasion de les redécouvrir dans leur splendeur réinventée. Présentée sous la forme d’un double disque compact, cette Nuit raconte plusieurs siècles d’histoire musicale. On y croise ainsi Jean de Brébeuf, né à la fin du XVIe siècle et auteur du célèbre Iesous Ahatonia, premier cantique de Noël de la Nouvelle France, ou Nicolas Saboly, compositeur provençal à qui l’on doit tant de Noëls poétiques en langue d’oc… Mais aussi Jean-Sébastien Bach et son Quatrième Concerto brandebourgeois,et d’autres compositeurs, tardifs, à l’image du Prete Rosso du célèbre Gloria en ré majeur.

La richesse de ce double album s’explique non seulement par le génie des interprètes et des musicologues, mais aussi par sa genèse. Il est en effet l’héritier d’une première offrande musicale, parue en 2016 à l’initiative de François Lazarevitch et des Musiciens de Saint-Julien. Certaines des propositions initiales sont d’ailleurs reprises, quelques années plus tard, dans le cadre d’un voisinage parfois très éloigné de l’esthétique des chants de Noël de 2016. On les apprécie d’autant plus aujourd’hui, que le livret qui les accompagnait faisait état de l’immense travail accompli par les Musiciens pour faire vivre et revivre la musique d’autrefois. Il n’est pas inutile de le relire, pour saisir un peu des secrets de la création de ce voyage.

Que vous soyez croyant ou simple bon-vivant, cet album est l’occasion de découvrir un monde que vous ne soupçonnez pas. De l’Atlantique à l’Oural en passant par Québec, il aura le mérite de satisfaire le plus grand nombre pour les Fêtes

2CD édités par Alpha

Liste des titres

CD1

1.MICHEL CORRETTE – LES BOURGEOIS DE CHÂTRES

2.JEAN DE BRÉBEUF – IESOUS AHATONNIA

3.LOUIS-CLAUDE DAQUIN – OR NOUS DITES MARIE

4.MARC-ANTOINE CHARPENTIER – À LA VENUE DE NOËL

5.LOUIS-CLAUDE DAQUIN – UNE JEUNE PUCELLE

6.MICHEL CORRETTE – QUAND DIEU NAQUIT À NOËL

7.ANDRÉ RAISON – NOËL POITEVIN “AU SAINT NAU”

8.MICHEL CORRETTE – NOËL SUISSE “IL EST UN PETIT ANGE”

9.MARC-ANTOINE CHARPENTIER – JOSEPH EST BIEN MARIÉ

10.ANONYMOUS – LA FURSTENBERG

11.ANONYMOUS – LA LOUISON

12.NICOLAS SABOLY – BEN UROSA LA NAISSENÇA

13.JEAN MOUTON – NOE NOE PSALLITE NOE

14.CLAUDIN DE SERMIZY – DISON NAU À PLEINE TESTE

15.EUSTACHE DU CAURROY – UNE JEUNE PUCELLE

16.FRANZ XAVER GRUBER – DOUCE NUIT

17.ANONYMOUS – IL EST NÉ LE DIVIN ENFANT (HARMONISÉ PAR YVES CASTAGNET)

CD2

1.JOHANN SEBASTIAN BACH – PARTITA POUR VIOLON NO. 3 IN E MAJOR, BWV 1006: I. PRELUDIO

2.JOHANN SEBASTIAN BACH – MAGNIFICAT IN D MAJOR, BWV 243: CHORUS ‘MAGNIFICAT ANIMA MEA’

3.JOHANN SEBASTIAN BACH – BRANDENBURG CONCERTO NO. 4 IN G MAJOR, BWV 1049: I. ALLEGRO

4.JOHANN SEBASTIAN BACH – CELLO SUITE NO. 1 IN G MAJOR, BWV 1007: I. PRÉLUDE

5.JOHANN SEBASTIAN BACH – MISSA BREVIS IN B MINOR, BWV 232, GLORIA: I. GLORIA IN EXCELSIS DEO

6.JOHANN SEBASTIAN BACH – MISSA BREVIS IN B MINOR, BWV 232, GLORIA: II. ET IN TERRA PAX

7.JOHANN SEBASTIAN BACH – SUITE NO. 2 IN B MINOR, BWV 1067: VII. BADINERIE01:21

8.ANTONIO VIVALDI – THE FOUR SEASONS – CONCERTO FOR VIOLIN IN E MAJOR, OP. 8 NO. 1, RV 269 ‘LA PRIMAVERA’: II. LARGO

9.MARIN MARAIS – LA RÊVEUSE (EXTRAIT DU IVE LIVRE)05:16

10.JOHANN SEBASTIAN BACH – SONATA FOR FLUTE AND CONTINUO IN E MINOR, BWV 1034: III. ANDANTE

11.GIUSEPPE VALENTINI – CONCERTO FOR FOUR VIOLINS IN A MINOR, OP. 7 NO. 11: IV. ALLEGRO E SOLO

12.ANTONIO VIVALDI – GLORIA IN D MAJOR, RV 589: I. GLORIA IN EXCELSIS DEO

13.GEORGE FRIDERIC HANDEL – DIXIT DOMINUS, HWV 232: CHORUS ‘DIXIT DOMINUS DOMINO MEO’

14.ARCANGELO CORELLI – CONCERTO GROSSO NO. 8 IN G MINOR, OP. 6 ‘FATTO PER LA NOTTE DI NATALE’: I. VIVACE – GRAVE

15.ARCANGELO CORELLI – CONCERTO GROSSO NO. 8 IN G MINOR, OP. 6 ‘FATTO PER LA NOTTE DI NATALE’: II. ALLEGRO

16.ARCANGELO CORELLI – CONCERTO GROSSO NO. 8 IN G MINOR, OP. 6 ‘FATTO PER LA NOTTE DI NATALE’: III. ADAGIO – ALLEGRO – ADAGIO

17.ARCANGELO CORELLI – CONCERTO GROSSO NO. 8 IN G MINOR, OP. 6 ‘FATTO PER LA NOTTE DI NATALE’: IV. VIVACE

18.ARCANGELO CORELLI – CONCERTO GROSSO NO. 8 IN G MINOR, OP. 6 ‘FATTO PER LA NOTTE DI NATALE’: V. ALLEGRO – PASTORALE (LARGO)

19.GEORG PHILIPP TELEMANN – FLUTE CONCERTO IN D MAJOR, TWV 51:D2: I. MODERATO

20.GEORGE FRIDERIC HANDEL – MESSIAH, HWV 56, PT. I: NO. 12, CHORUS ‘FOR UNTO US A CHILD IS BORN

21.GEORGE FRIDERIC HANDEL – MESSIAH, HWV 56, PT. II: NO. 44 CHORUS ‘HALLELUJAH’

