Retour en musiques sur l’année 2019 à travers la sélection des disques les plus appréciés de nos rédacteurs (à défaut d’un classement des “meilleurs”) ainsi qu’une playlist YouTube composée de titres, morceaux, pistes, tracks et autres chansons à avoir su toucher au cœur et aux oreilles (quelquefois aux pieds) les belles âmes culturopongistes!

PALMARES MUSIQUES 2019 CULTUROPOING

La playlist de l’année compilant notre vaste sélection

Palmarès 2019 de nos rédacteurs…

BRUNO PISZOROWICZ

Mes disques préférés de l’année

Deerhunter – Why Hasn’t Everything Already Disappeared?

The Leisure Society – Arrivals & Departures

Chrysta Bell – Feels Like Love

The Chromatics – Closer To Grey

My Sleeping Karma – Moksha

Richard Hawley – Further

Mountain Goats – In League With Dragons

These New Puritains – Inside The Rose

Kadavar – For The Dead Travel Fast

The Twilight Sad – Ii Won’t Be Like This All The Time

Tindersticks – No Treasure But Hope

Weyes Blood – Titanic Rising

Mes chansons préférées de l’année

Deerhunter “What Happens To People” et “Element”

The Leisure Society “God Has Taken A Vacation” et “Overheard”

Chrysta Bell “Tonight We Rise” et “Everest”

Chromatics “You’re No Good”

My Sleeping Karma “Prithvi”

Richard Hawley “Midnight Sun”

Mountain Goats “Younger”

These New Puritains “Infinity Vibraphones”

Kadavar “Children Of The Night”

La ou les rééditions de l’année

REM – Monster

Meilleur souvenir de concert 2019

My Sleeping Karma (Hellfest 2019)

Plus grosse déception de l’année

De très très loin Office Politics de Divine Comedy, sans rancune Neil

Evènement musical de cette année 2019

La disparition de Scott Walker

MIRIEM MEGHAÏZEROU

Mes disques préférés de l’année

3 insurpassables

Nick Cave and the Bad Seeds – Ghosteen

Thom Yorke – Anima

Bertrand Belin – Persona

Puis dans le désordre

Trentemøller – Obverses

Tindersticks – No Treasure But Hope

Marco Messina et Sacha Ricci – Martin Eden

HTRK – Over the Rainbow

Bobby Krlic – Midsommar

Cigarettes after Sex – Cry

Big Thief- U.F.O.F. / Two Hands

Keaton Henson – Six Lethargies

Sharon Van Etten – Remind Me Tomorrow

Kevin Morby – Oh my God

Holly Herndon – PROTO

Baptiste Walker Hamon – Soleil, soleil bleu

Max Richter, Nils Frahm, Lorne Balfe – Ad Astra

Mes chansons préférées de l’année

Tindersticks – ‘Pinky in the Daylight’

Thom Yorke – ‘The Axe’

Marco Messina et Sacha Ricci – ‘Martin lascia Casa’

Nick Cave and the Bad Seeds – ‘Hollywood’

Dornik – ‘Retail Therapy’

Cigarettes after Sex – ‘Heavenly’

Baptiste Walker Hamon – ‘Bloody Mary’

Soap&Skin, Asaft – ‘Drag Shift’

Holly Herndon – ‘Eternal’

Bertrand Belin – ‘Choses Nouvelles’

Trentemøller – ‘Blue September’

Sharon Van Etten – ‘I Told You Everything’

Meilleurs souvenirs de concert 2019

Bertrand Belin à l’Olympia

Soap&Skin à L’Élysée Montmartre

OLIVIER ROSSIGNOT

Mes disques préférés de l’année

3 insurpassables

Thom Yorke – Anima

Nick Cave and the bad seeds – Ghosteen

Holly Herndon – PROTO

puis sans ordre de préférence

These New Puritans – Inside The Rose

Bertrand Belin – Persona

Pomme – Les Failles

Trentemøller – Obverses

Nekfeu – Les étoiles vagabondes / expansion

Tindersticks – Treasure But Hope

Yann Tiersen – All

HTRK – Venus in Leo

M83 – DSVII

Bobby Krlic – Midsommar

Tyler, The Creator – IGOR

Big Thief- U.F.O.F. / Two Hands

Blanck Mass – Animated Violence Mild

Tiny Ruins – Olympic Girls

Sharon Van Etten – Remind Me Tomorrow

Weyes Blood – Titanic Rising

Solange – When I Get Home

Mais il ne faut pas oublier quand même même si un cran en dessous dans mes émotions : Anna Ternheim – A Space for Lost Time, Chromatics – Closer To Grey, Drab Majesty – Modern Mirror, chelsea wolfe – Birth of Violence, Bat for Lashes – Lost Girls, Nils Frahm – All Encores, Kazu – Adult Baby

Mes chansons préférées de l’année

Thom Yorke – The Axe

Nick Cave and the bad seeds – Hollywood

Holly Herndon – Eternal

These New Puritans – Infinity Vibraphones

Bertrand Belin – Choses Nouvelles

Pomme – Les Séquoias

Trentemøller – Blue September

Yann Tiersen – Erc’h

Tiny Ruins – School of Design

Sharon Van Etten – I Told You Everything

Weyes Blood – Movies

Blank Mass – Love is a parasite

La ou les rééditions de l’année

Pale Saints – The Comforts Of Madness

Meilleurs souvenirs de concert 2019

Thom Yorke à la Philarmonie de Paris

Massive Attack au Zénith

Julia Holter à l’Aeronef (Lille)

Weyse Blood à L’Astrolabe (Orléans)

The Divine Comedy (Pleyel)

Plus grosse déception de l’année

Allez, quand même Office Politics de Divine Comedy, surtout après le choc “Foreverland” et un peu l’album de “The National”, malgré tout.

Evènement musical de cette année 2019

2 génies en apothéose, Nick Cave et Thom Yorke et l’album formidable de Holly Herndon

VASKEN KOUTOUDJIAN

Mes disques préférés de l’année

Viktor & the Haters : Blackout (1) Michael Kiwanuka : Kiwanuka Sofiane Pamart : Chicago (single) Eric Boss : A Modern Love Epic Beard Men : This Was Supposed to be Fun Djazia Satour : Aswat Rachid Taha : Je suis Africain Odezenne : Pouchkine Cotonete : Super-Vilains

Ma chanson préférée de l’année

Layla par Cotonete

Réédition de l’année

Di Melo : Di Melo (1974)

Meilleur souvenir de concert

Djazia Satour

VINCENT NICOLET

Mes 10 disques préférés de l’année

Deux Frères – PNL If Beale Street Could Talk – Nicholas Britell Mr Sal – Niska Igor – Tyler The Creator / Diaspora – GoldLink Assume Form – James Blake Paradise – Hamza Hot Pink – Doja Cat El Reino – Olivier Arson When we fall asleep, where do we go ? – Billie Eillish / Pang – Caroline Polachek BLO – 13 Block

+ une mention spéciale pour l’EP : Contre-jour – Johan Papaconstantino

Ma ou mes chansons préférées de l’année

Bâtiment – Niska

Au DD – PNL

The Man – Taylor Swift

God Control – Madonna

Money In The Grave – Drake flat. Rick Ross

Les Mots Bleus – Johan Papaconstantino

Everything i wanted – Billie Eillish

5H – Yseult feat. Jok’air

L’enfoiré – Heuss l’enfoiré

Tout est gore – Lous and the Yakuza

La ou les rééditions de l’année

Sainte Victoire (Super-édition) – Clara Luciani

Les Étoiles Vagabondes : Expansion – Nekfeu

Care Package – Drake

Meilleur souvenir de concert 2019

Clara Luciani @ Transbordeur

Plus grosse déception de l’année

La fin de carrière de Booba, entre titres paresseux, clashs puérils et autres histoires d’octogone.

L’évènement musical de cette année 2019

La bulle PNL entre fin la Mars et le début Avril, de la sortie du clip de Au DD en passant par le live YouTube de près de 24 heures qui la précède, ainsi que les deux semaines qui suivent jusqu’à la sortie de l’album Deux Frères.

