Projections publiques, avant-premières, DVD, séances de rattrapage de fin d’année, toute l’équipe de Culturopoing a potassé sa liste de films préférés de l’année au fil des dernières semaines de l’année 2019. En voici la synthèse, une synthèse riche et diversifiée (plus de cent films différents recensés), miroir d’une année cinéma faste et intense, aux ambiances et horizons multiples. Bonne année 2020 sur Culturopoing!

PALMARÈS DE NOS RÉDACTEURS

Nos rédacteurs vous présentent leurs palmarès individuels respectifs.

Olivier Rossignot

15 Films de l’année

1/ Midsommar d’Ari Aster / Once Upon a Time… in Hollywood de Quentin Tarantino

2/ In Fabric De Peter Strickland

3/ Glass de M. Night Shyamalan

4/ Le traître de Marco Bellocchio

5/ Une vie cachée De Terrence Malick

6/ Bacurau de Kleber Mendonca Filho et Juliano Dornelles

7/ Ad Astra de James Gray / La Favorite de Yórgos Lánthimos

8/ Martin Eden de Pietro Marcello / J’accuse de Roman Polanski

9/ Nuestro tiempo de Carlos Reygadas / Un Long Voyage vers la nuit de Bi Gan

10/ Les Éternels (Ash is purest white) de Jia Zhangke

11/ Ray & Liz de Richard Billingham

12/ Her Smell de Alex Ross Perry / Sunset de László Nemes

13/ The Lighthouse de Robert Eggers

14/ El Reino de Rodrigo Sorogoyen

15/ Jeanne de Bruno Dumont

Et j’aimerais rajouter parce que l’année fut belle et pleine, et que pas mal de beaux films sont restés sur le côté : Gloria Mundi, Douleur et gloire, Us, Une Colonie, Scary stories, Parasite, Les misérables.

Inédits sans sorties salles de prévues à ne pas rater (découverts en Festival par exemple)

The Irishman de Martin Scorsese

Marriage Story de Noah Baumbach

The Mute de Bartosz Konopka

The Nest de Roberto De Feo

Colour out of Space de Richard Stanley

The Best of Dorien B. de Anke Blondé

Let there be Light de Markko Sop

Sorties DVD de l’année

Next of Kin de Tony Williams (Le Chat qui fume)

Cérémonie Sanglante de Jorge Grau (Artus)

Charlie Bubble de Albert Finney (Powerhouse – Indicator)

Reprise cinéma de l’année

Les chemins de la Haute Ville de Jack Clayton

Série télé de l’année :

Euphoria de Sam Levinson

deux très autres bonnes séries :

Dark Crystal, magnifique renaissance échappant au piège du revival artificiel

The Boys, l’antidote parfaite contre les films de super héros

Meilleure performance acteur/actrice

Florence Pugh dans Midsommar et Hunter Shafer dans Euphoria

Coup de coeur/révélation

Le magnifique Une Colonie de Geneviève Dulude-De Celles avec comme révélation, son actrice Emilie Bierre.

Et en général on peut aussi parler de la vivacité du teen-movie québecois avec également les formidables Jeune Juliette et Charlotte a 17 ans

Emballement critique mystère de l’année

L’insupportable Synonymes, très sûr de lui, ce qui leur rend plus insupportable encore, dans lequel le cinéaste israélien Nadav Lapid arrive à accumuler le pire des stéréotypes du cinéma français : une prouesse.

Sybil insipide roman photo pour lectrices de “Elle” malgré des scènes de sexe attachées au plaisir féminin, comme peu de cinéastes masculins y parviennent

Sex(s) Symboles de l’année :

Paula Beer dans L’oeuvre sans auteur

Hunter Shafer dans Euphoria

Luca Marinelli dans Martin Eden

Robert Pattinson dans The Lighthouse



Découverte de dernière minute :

La Vie invisible d’Eurídice Gusmão de Karim Aïnouz, merveille de tous les instants.

Aissa Deghilage

14 films de l’année

1/ Parasite de Bong John Hoo / Ad Astra de James Gray

2/ Les Misérables de Ladj Ly

3/Once Upon a Time… in Hollywood de Quentin Tarantino / Douleur et Gloire de Pedro Almodovar

4/ Bienvenue à Marwen de Robert Zemeckis

5/ Gemini Man d’Ang Lee

6/ Le Lac au oies sauvages de Diao Yi’nan

7/ Le traître de Marco Bellocchio

8/ Bacurau de Kleber Mendonca Filho et Juliano Dornelles

9/ Vice d’ Adam Mckay

10/ Une Vie Caché de Terrence Malick

11/ Sorry We Missed you de Ken Loach

12/ Green Book de Peter Farelly

13/ Les éternels de Jia Zhangke / La Mule de Clint Eastwood

14/ Le Mans 66 de James Mangold

Inédit sans sortie salles



The Irishman de Martin Scorsese

Reprise cinéma de l’année



Millenium Actress de Satoshi Kon

Sortie DVD de l’année



Donnie Darko de Richard Kelly

Emballement Mystère de l’année



Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma

Série télé de l’année



Watchmen

Acteurs de l’année



Brad Pitt dans Once Upon a Time… in Hollywood et Joe Pesci dans The Irishman

Sex Symbol de l’année



Margot Robbie dans Once Upon a Time… in Hollywood

Antoine Héraly

15 Films de l’année

1/ Un grand voyage vers la nuit de Bi Gan

2/ Bacurau de Kleber Mendonca Filho et Juliano Dornelles

3/ Le Chant de la forêt de Renée Nader Messora et João Salaviza

4/ Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma

5/ Asako I & II de Ryusuke Hamaguchi

6/ Viendra le feu d’Oliver Laxe

7/ Temporada de André Novais Oliveira

8/ Au coeur du monde de Gabriel et Maurilio Martins

9/ Joker de Todd Philips

10/ Ray and Liz de Richard Billingham

11/ Les Oiseaux de passage de Cristina Gallego et Ciro Guerra

12/ Douleur et gloire de Pedro Almodovar

13/ Daniel fait face de Marine Atlan

14/ Jessica Forever, de Caroline Poggi et Jonathan Vinel

15/ Technoboss de João Nicolau

5 inédits sans sorties salles de prévues à ne pas rater (découverts en Festival par exemple)

Madame de Stéphane Riethauser (Suisse)

Giraffe de Anna Sofie Hartmann (Danemark, Allemagne)

Tremor Iê de Livia de Paiva et Elena Meirelles (Brésil)

Le Coeur du monde de Natalia Meshchaninova (Russie)

Echo de Runar Runarsson (Islande)

Sortie DVD de l’année

Coffret DVD Hamaguchi 3 films

Reprise cinéma de l’année

À Bout de course de Sydney Lumet au festival Entrevues de Belfort

Série télé de l’année

Chernobyl & Dark Crystal : ex-aequo et complémentaires.

Meilleure performance acteur/actrice

Sonia Braga (pour sa prestation marginale proche de la sorcellerie dans Bacurau)

Willem Dafoe (pour sa métamorphose complète, son travail sur le corps et la langue dans The Lighthouse)

Coup de coeur/révélation

Grace Passô (la nouvelle égérie du cinéma périphérique et populaire brésilien, impressionnante dans tous les registres dans Au coeur du monde & Temporada)

Emballement critique mystère de l’année

La Flor de Mariano Llinas

Sex Symbol de l’année

Oliver Laxe, qu’on aurait envie de croiser au détour d’un chemin forestier en Galice

Audrey Jeamart

15 Films de l’année

1/ Her Smell d’Alex Ross Perry

2/ Ad Astra de James Gray

3/ Matthias et Maxime de Xavier Dolan

4/ In Fabric de Peter Strickland

5/ Jeune Juliette d’Anne Émond

6/ Douleur et Gloire de Pedro Almodovar

7/ Le Traître de Marco Bellocchio

8/ Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma

9/ Tu mérites un amour d’Hafsia Herzi

10/ Les Misérables de Ladj Ly

11/ Scary Stories d’André Øvredal

12/ Dumbo de Tim Burton

13/ Le Daim de Quentin Dupieux

14/ J’ai perdu mon corps de Jérémy Clapin

15/ Roubaix, une lumière d’Arnaud Desplechin

Inédits sans sorties salles de prévues à ne pas rater (découverts en Festival par exemple)

Bliss de Joe Begos

The Best of Dorien B de Anke Blondé

Sortie DVD de l’année

Rage de Cronenberg chez The Ecstasy of Film

Série télé de l’année

Dark Crystal de Louis Leterrier

Meilleure performance acteur/actrice

Elizabeth Moss dans Her Smell

Coup de coeur/révélation

Noémie Merlant (dans Portrait de la jeune fille en feu)

Emballement critique mystère de l’année

Border de Ali Abbasi

Sex Symbol de l’année

Découvert cette année pour moi : Roy Scheider dans All that Jazz

Bénédicte Prot

Top 10 sorties cinéma en France



1/ Les Misérables de Ladj Ly

2/ Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma

3/ La Vie invisible d’Eurídice Gusmão de Karim Aïnouz

4/ Synonymes de Nadav Lapid

5/ Joker de Todd Phillips

6/ Douleur et gloire de Pedro Almodovar

7/ Et puis nous danserons de Levan Akin

8/ Tu mérites un amour de Hafsia Herzi

9/ L’Époque de Matthieu Bareyre

10/ Sorry we missed you de Ken Loach

Bonus

Celle que vous croyez de Safy Nebbou

Styx de Wolfgang Fischer

Bruno Piszczorowicz

15 Films de l’année

1/ Midsommar d’Ari Aster

2/ Parasite de Bong Joon-Ho

3/ The Dead Don’t Die de Jim Jarmusch

4/ In Fabric De Peter Strickland

5/ Le Daim de Quentin Dupieux

6/ Once Upon a Time… in Hollywood de Quentin Tarantino

7/ Ad Astra de James Gray

8/ Perdrix de Erwan Le Duc

9/ J’ai Perdu Mon Corps de Jérémy Clapin

10/ Le Chant du Loup d’Antonin Baudry

Mention pour The Lighthouse De Robert Eggers pas encore vu mais pour qui l’excitation est au maximum

Sortie DVD de l’année

Napoléon d’Abel Gance (édition BFI)

Série télé de l’année

Sans l’ombre d’une hésitation Chernobyl (HBO/OCS)

Mention sinon pour The OA, honteusement interrompue

Meilleure performance acteur/actrice

Florence Pugh pour Midsommar

Coup de cœur/révélation

La découverte du film Swiss Army Man de Daniel Kwan et Daniel Scheinert

Sex Symbol de l’année

Magnifique Margot Robbie dans Once Upon A Time… In Hollywood de Quentin Tarantino

Carine Trenteun

15 Films de l’année

1/ It Must Be Heaven d’Elia Suleiman

2/ Parasite de Bong Joon-ho & Douleur et gloire de Pedro Almodovar

3/ So Long, My Son de Wang Xiaoshuai & An Elephant Sitting Still de Hu Bo

4/ Les Éternels de Jia Zhangke

5/ Chambre 212 de Christophe Honoré

6/ Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma

7/ Ceux qui travaillent de Antoine Russbach & Le Traître de Marco Bellocchio

8/ Seules les bêtes de Dominik Moll

9/ Ad Astra de James Gray

10/ Grâce à Dieu de François Ozon

11/ Los Silencios de Beatriz Seigne & Border d’Ali Abasi

12/ Un grand voyage vers la nuit de Bi Gan & Au bout du monde de Kiyoshi Kurosawa

13/ Glass de M. Night Shyamalan & Joker de Todd Phillips

14/ Ray et Liz de Richard Billingham

15/ L’Heure de la sortie de Sébastien Marnier & El Reino de Rodrigo Sorogoyen & Trois jours et une vie de Nicolas Boukhrief

Hors catégorie

Apocalypse Now Final Cut de Francis Ford Coppola

Donnie Darko (version 2019) de Richard Kelly

Emmanuel Le Gagne

15 films de l’année

1/ In Fabric de Peter Strickland

2/ Les éternels de Jia Zhang-Ke

3/ Un grand voyage vers la nuit de Bi Gan

4/ Us de Jordan Peel

5/ Ray et Liz de Richard Billingham

6/ Les Misérables de Ladj Ly

7/ Douleur et gloire de Pedro Almodovar

8/ Au bout du monde de Kiyoshi Kurosawa

9/ La Mule de Clint Eastwood

10/ Parasite de Bong Joon Ho

11/ Ceux qui travaillent de Antoine Russbac

12/ Midsommar d’Ari Aster

13/ Martin Eden de Pietro Marcello

14/ Le Traître de Marco Bellochio

15/ Border d’Ali Abasi

DVD

Cérémonie sanglante de Jorge Grau (Artus)

La saignée (Le chat qui fume)

Re animator (Ecstasy of film)

Chut chut chère Charlotte de Robert Aldrich (BHQL)

Coffret Turkish Collection (Bach films)

Reprises cinéma de l’année

L’affaire Cicéron de Joseph Mankiewicz

Ames perdues de Dino Risi

Millenium actress de Satoshi Kon

Les lois de l’hospitalité de Buster Keaton John Blystone

Série Télé



Rien à cirer de la télé

Meilleur performance acteur

Acteur : Antonio Banderas dans Douleur et gloire

Actrice : Zhao Tao dans Les éternels

Coup de coeur / révélation

Bleu Pâlebourg de Jean-Denis Bonan

Emballement critique de l’année

Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma / Synonyme de Nadav Lapid

Enrique Seknadje

15 films de l’année

1/ Parasite de Bong Joon-ho

2/ Ad Astra de James Gray

3/ Bacurau de Kleber Mendonca Filho et Juliano Dornelles

4/ Once Upon A Time… In Hollywood de Quentin Tarantino

5/ La Mule de Clint Eastwood

7/ An Elephant Sitting Still de Hu Bo

8/ Le Traître de Marco Bellocchio

10/ Les Misérables de Ladj Ly

11/ Douleur et gloire de Pedro Almodoar

12/ Roubaix, une lumière d’Arnaud Desplechin

13/ Rêves de jeunesse d’Alain Raoust

14/ J’Accuse de Roman Polanski

15/ Une vie cachée de Terrence Malick

Guillaume Goujet

Films de l’année

1/ Midsommar d’Ari Aster

2/ Once Upon A Time… In Hollywood de Quentin Tarantino

3/ El Reino de Rodrigo Sorogoyen

4/ In Fabric de Peter Strickland

Jean-François Dickeli

Vos 15 Films de l’année

1/ Once Upon A Time… In Hollywood de Quentin Tarantino

2/ Parasite de Bong Joon-ho

3/ Ad Astra de James Gray

4/ Midsommar d’Ari Aster

5/ La Favorite de Yorgos Lanthimos

6/ Les Misérables de Ladj Ly

7/ Une Vie Cachée de Terrence Malick

8/ Joker de Todd Phillips

9/ Vice d’Adam McKay

10/ Le Traître de Marco Bellocchio / El Reino de Rodrigo Sorogoyen

11/ Douleur et gloire de Pedro Almodovar

12/ La Mule de Clint Eastwood

13/ Green Book de Peter Farrelly

14/ Bienvenue à Marwen de Robert Zemeckis

15/ Grâce à Dieu de François Ozon

5 inédits sans sorties salles de prévues à ne pas rater (découverts en Festival par exemple)

Marriage Story de Noah Baumbach

The Irishman de Martin Scorsese

Triple Frontière de J.C. Chandor

The Laundromat de Steven Soderbergh

Le Roi de David Michôd

Sortie DVD de l’année

Donnie Darko de Richard Kelly (Carlotta)

Reprise cinéma de l’année

Requiem pour un massacre d’Elem Limov

Apocalyspe Now Final Cut de Francis Ford Coppola

Série télé de l’année

Mindhunter saison 2

Meilleure performance acteur/actrice

Brad Pitt (Once Upon A Time… In Hollywood/ Ad Astra)

Florence Pugh (Midsommar)

Coup de cœur/révélation

Tremblements de Jayro Bustamante, formidable drame d’une puissance phénoménale

Captive State de Ruppert Wyatt, excellente surprise que cette « Armée des Ombres » en pleine occupation alien, modèle rare de SF efficace et intelligente.

Emballement critique mystère de l’année

Le Jeune Ahmed qui, loin d’être un ratage catastrophique, marque un essoufflement dans la carrière des frères Dardenne qui passent à côté de leur sujet fort tout en ne faisant pas évoluer leur mise en scène (pourtant puissante). Dommage.

Sex Symbol de l’année

Brad Pitt dans Once Upon A Time… In Hollywood de Quentin Tarantino

Jeanne Drubay

15 Films de l’année

1/ A Vida Invisível de Eurídice Gusmão de Karim Aïnouz / Une vie cachée de Terrence Malick

2/ Martin Eden de Pietro Marcello

3/ Dolor y gloria de Pedro Almodóvar / Le Traître de Marco Bellocchio

4/ Matthias et Maxime de Xavier Dolan

5/ Once Upon a Time… in Hollywood de Quentin Tarantino

6/ Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma

7/ Her Smell de Alex Ross Perry

8/ Face à la nuit de Ho Wi-ding

9/ So Long, My Son de Wang Xiaoshuai

10/ Joker de Todd Phillips

11/ Glass de M. Night Shyamalan

12/ 90’s (Mid90s) de Jonah Hill

13/ Jeune Juliette d’Anne Émond

14/ Knives Out de Rian Johnson

15/ Boy Erased de Joel Edgerton

Les autres films hors top mais juste à la suite

In Fabric de Peter Strickland

Les Misérables de Ladj Ly

The Dead Don’t Die de Jim Jarmusch

Parasite de Bong Joon-ho

Au bout du monde de Kiyoshi Kurosawa

Inédits sans sorties salles de prévues à ne pas rater

Marriage Story de Noah Baumbach

The Irishman de Martin Scorsese

The Forest of love de Sono Sion

The Best of Dorien B. de Anke Blondé

Court métrage

Anima de Paul Thomas Anderson avec Thom Yorke, Dajana Roncione

Le film que je ne peux oublier

Midsommar d’Ari Aster

Reprises cinéma de l’année

L’Intendant Sansho de Kenji Mizoguchi

Passion de Ryūsuke Hamaguchi

Séries télé de l’année



The Naked Director de Masaharu Take

Euphoria de Sam Levinson

The Dark Crystal: Age of Resistance de Louis Leterrier

The Boys d’Eric Kripke

Laura Tuffery

Films de l’année 2019

1/ Le Traître de Marco Bellocchio

2/ Les Éternels de Jia Zhangke

3/ In Fabric de Peter Strickland

4/ Dolor y gloria de Pedro Almodovar

5/ Martin Eden de Pietro Marcello

6/ Au bout du monde de Kiyoshi Kurosawa

7/ Parasite de Bong Joon-ho

8/ La Mule de Clint Eastwood

9/ Ceux qui travaillent de Antoine Russbach

10/ Once upon a time…in Hollywood de Quentin Tarantino

Maryline Alligier

1/ Jeanne de Bruno Dumont

2/ Portrait de la jeune fille en feu de Celine Sciamma

3/ Les Eternels de Jia Zanghke

4/ Le Daim de Quentin Dupieux

5/ J’ai perdu mon corps de Jeremy Clapin

6/ It must be heaven d’Elia Suleiman

7/ Le traître de Marco Bellochio

8/ Chambre 212 de Christophe Honoré

9/ Bacurau de Kleber Mendonca Filho et Juliano Dornelles

10/ L’Homme fidèle de Louis Garrel

11/ Une Colonie de Genevieve Dulude-De Celles

Miriem Meghaizerou

Quinze films de 2019

1 / Bacurau de Kleber Mendonca Filho et Juliano Dornelles

2/ Le traître de Marco Bellochio

3/ Ad Astra de James Gray

4/ Martin Eden de Pietro Marcello

5/ Once upon a time…in Hollywood de Quentin Tarantino

6/ Les Misérables de Ladj Ly

7/ J’accuse de Roman Polanski

8/ Joker de Todd Phillips

9/ Midsømmar d’Ari Aster

10/ Douleur et gloire de Pedro Almodovar

11/ Une vie cachée de Terrence Malick

12/ Un jour de pluie à New-York de Woody Allen

13/ Parasite de Bong Joon-ho

14/ La Favorite de Yorgós Lánthimos

15/ In Fabric de Peter Strickland

Hors classement (films Netflix)

Marriage Story de Noah Baumbach

The Irishman de Martin Scorsese

Quelques films que je voulais voir et qui ont malheureusement échappé à mon intrépidité – et pour lesquels il me faut un rattrapage sous peu

Le Daim de Quentin Dupieux

Insitut Benjamenta des Quays Brothers

It Must Be Heaven d’ Elia Suleiman

Gloria Mundi de Robert Guédiguian

The Lighthouse de Robert Eggers

Sorry We Missed You de Ken Loach

Sorties DVD de l’année

Un, deux, trois de Billy Wilder (1962, Rimini)

Cérémonie secrète, de Joseph Losey (1968, Powerhouse films)

Souvenirs d’en France, d’André Téchiné (1975, Carlotta)

Reprises cinéma de l’année

Apocalypse Now (Final Cut) de Francis Ford Coppola, (1979)

Ragtime de Milos Forman 1981.

Fanny et Alexandre d’Ingmar Bergman (1982)

Pas de série télé de l’année pour moi, je n’en ai pas vu.

Meilleures performances masculines

Roschdy Zem dans Roubaix, une lumière d’Arnaud Desplechin

Jean Dujardin, dans J’Accuse de Roman Polanski

Meilleures performances féminines

Florence Pugh dans Midsømmar d’Ari Aster

Fatma Mohamed, dans In Fabric de Peter Strickland

Adèle Haenel dans Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma

Coups de cœur, révélations de l’année

Florence Pugh dans Midsømmar d’Ari Aster

Adam Driver dans Marriage Story de Noah Baumbach

Luca Marinelli dans Martin Eden de Pietro Marcello

Sex symbol de l’année

Florence Pugh dans Midsømmar d’Ari Aster

Pierre Audebert

15 Films de l’année

1/ Douleur et gloire de Pedro Almodovar

2/ Le Livre d’image de Jean-Luc Godard

3/ Les Misérables de Ladj Ly

4/ Stephen King’s Doctor Sleep de Mike Flanagan

5/ Perdrix d’Erwan Le Duc

6/ The Dead don’t die de Jim Jarmusch

7/ Midsommar d’Ari Aster

8/ Parasite de Bong Joon Ho

9/ Une Vie cachée de Terrence Malick

10/ Bacurau de Kleber Mendonca Filho et Juliano Dornelles

11/ Joker de Todd Phillips

12/ Le gangster, le flic et l’assassin de Lee Won-tae

13/ Ad Astra de James Gray

14/ Pour Sama de Waad Al-Kateab et Edward Watts

15/ Atlantique de Mati Diop

5 inédits quebecquois

Soleils noirs de Julien Elie

La Bolduc de François Bouvier

New memories de Michka Saäl

La part du diable de Luc Bourdon

Ziva Postec, la monteuse derrière le film Shoah de Catherine Hébert

Inédits sans sorties salles

Manhunt de John Woo

Traînés sur le bitume de S.Craig Zahler

Reprises

Les Funérailles des roses de Toshio Matsumoto

Lupin 3 le secret de mamo de Sôji Yoshikawa

River of grass de Kelly Reichardt

DVD

Laurent Roth : Courts-métrages

Acteurs de l’année

Joaquin Phoenix dans Joker

Brad Pitt dans Once Upon A Time… In Hollywood

Actrice

Lupita Nyong’ o dans Us

Sex symbol

Mama Sané dans Atlantique

Séléna Gomez dans The dead dont’ die et Un jour de pluie à New-York

Tom Mercier dans Synonymes

Coup de coeur

Diego Maradona d’Asif Kapadia

Emballements critiques mystères

Gemini man d’Ang Lee

J’veux du soleil de Gilles Perret et François Ruffin

Pierre Guiho

Vos 15 Films de l’année

1/ Heart of a dog de Laurie Anderson

2/ Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma

3/ The Lighthouse de Robert Eggers

4/ Roubaix, une lumière d’Arnaud Desplechin

5/ Joker de Todd Phillips

6/ Les Misérables de Ladj Ly

7/ La Favorite de Yorgos Lanthimos

8/ Seules les bêtes de Dominik Moll

9/ Toy Story 4 de Josh Cooley

10/ Midsommar d’Ari Aster

11/ Bacurau de Juliano Dornelles et Kleber Mendonça Filho

12/ Parasite de Bong Joon-ho

13/ Vif-argent de Stéphane Batut

14/ Le Daim de Quentin Dupieux

15/ L’Angle mort de Patrick-Mario Bernard et Pierre Trividic

5 inédits sans sorties salles de prévues à ne pas rater (vus au Festival International du Film de La Roche-sur-Yon) :

Säsong de John Skoog

Tutto l’oro che c’è d’Andrea Caccia

Vitalina Varela de Pedro Costa

Collective de Alexander Nanau

Earth de Nikolaus Geyrhalter

Sortie vidéo de l’année

Les funérailles des roses de Toshio Matsumoto

“Reprise” cinéma de l’année

Les funérailles des roses de Toshio Matsumoto

Série télé de l’année

Aucune série regardée

Meilleure performance acteur/actrice :

Les castings entiers de Seules les bêtes et Parasite

Coup de coeur/révélation

Damien Bonnard (déjà révélé par Guiraudie mais ayant marqué l’année par son charisme singulier dans Les Misérables et Seules les bêtes)

Emballement critique mystère de l’année

Chambre 212 de Christophe Honoré

Sex Symbol de l’année

Tom Mercier dans Synonymes

Sophie Yavari

10 Films de l’année

1/ Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma

2/ Parasite de Bong Joon Ho

3/ Les Etendues imaginaires de Siew Hua Yeo

4/ Les Misérables de Ladj Ly

5/ La Favorite de Yorgos Lanthimos

6/ J’ai perdu mon corps de Jérémie Clapain

7/ Ad Astra de James Gray

8/ Le Traître de Marco Bellocchio

9/ Midsommar d’Ari Aster

10/ Proxima d’Alice Winocour

Sortie DVD de l’année

Helzapoppin’ de Henri C. Potter, film culte pour tout danseur de lindy hop

Reprise cinéma de l’année

Room at the top de Jack Clayton et La messe est finie de Nanni Moretti

Série télé de l’année

Dans mes rêves les plus fous, j’ai le temps de regarder des séries.

Meilleure performance acteur/actrice

Antonio Banderas dans Douleur et Gloire

Coup de coeur/révélation

Ari Aster, réalisateur de Midsommar

Emballement critique mystère de l’année

Une fille facile de Rebecca Zlotowski

Sex Symbol de l’année

François Civil dans Le chant du loup

Thibault Vicq

1/ El Reino de Rodrigo Sorogoyen

2/ Ad Astra de James Gray

3/ La Favorite de Yórgos Lánthimos

4/ Joker de Todd Phillips

5/ The Front Runner de Jason Reitman

6/ Martin Eden de Pietro Marcello

7/ Le Traître de Marco Bellocchio

8/ In Fabric de Peter Strickland

9/ Douleur et gloire de Pedro Almodóvar

10/ Atlantique de Mati Diop

11/ Tolkien de Dome Karukoski

12/ 90’s de Jonah Hill

13/ L’Heure de la sortie de Sébastien Marnier

14/ Us de Jordan Peele

15/ Nuestro tiempo de Carlos Reygadas

Reprise cinéma de l’année

Invasion Los Angeles de John Carpenter

Meilleures actrices

Virginie Efira dans Continuer

Jessie Buckley dans Wild Rose

Camille Cottin dans Les Éblouis, Deux moi et Chambre 212

Meilleurs acteurs

Antonio Banderas dans Douleur et gloire

Jonas Dassler dans Golden Glove

Olivier Gourmet dans Ceux qui travaillent

Joaquin Phoenix dans Joker

Coup de cœur/révélation

Des premiers longs-métrages assez impressionnants

Border d’Ali Abbasi

Les Misérables de Ladj Ly

Sorry To Bother You de Boots Riley

J’ai perdu mon corps de Jérémy Clapin

Une intime conviction de Antoine Raimbault

Des réalisateurs aguerris qui recréent du lien, racontent les histoires avec brio, ou mettent en images les malaises de l’époque

Continuer de Joachim Lafosse

L’Œuvre sans auteur de Florian Henckel von Donnersmarck

Celle que vous croyez de Safy Nebbou

Emballements critiques mystères de l’année

Vice d’Adam McKay : propos vu et revu pour un insignifiant film à Oscars qui n’étonne jamais.

Synonymes de Nadav Lapid : sûrement un des films les plus surestimés de l’année. Ca n’a rien à raconter tout en s’auto-prétendant grand film à chaque plan. Ennuyeux et surtout pénible.

Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma : à mon sens, si froid et si plat que le film dégage le contraire de ce qu’il vise à faire ressentir.

Midsommar d’Ari Aster : si la mise en scène et la musique sont extraordinaires, je me suis demandé au générique quand le film allait commencer, plutôt que de s’évertuer à faire du docu-fiction.

Sex Symbols de l’année

Tessa Thompson dans Sorry To Bother You

Penélope Cruz dans Douleur et gloire

Emma Stone dans La Favorite

Thomas Roland

15 Films de l’année

1/ The Lighthouse de Robert Eggers

2/ Un ange de Koen Mortier

3/ Parasite de Bong Joon Ho

4/ Doctor Sleep de Mike Flanagan

5/ J’ai perdu mon corps de Jérémy Clapin

6/ Les Oiseaux de passage de Cristina Gallego & Ciro Guerra

7/ El Reino de Rodrigo Sorogoyen

8/ Us de Jordan Peele

9/ Papicha de Mounia Meddour

10/ Les Misérables de Ladj Ly

5 inédits sans sorties salles de prévues à ne pas rater (découverts en Festival par exemple)

Arguments d’Olivier Zabat (France)

Mother, I Am Suffocating. This Is Ma Last Film About You de Lemohang Jeremiah Mosese (Lesotho, Allemagne, Qatar)

Duga (Les Charognards) de Abdoulaye DAO et de Hervé Eric LENGANI (Burkina Faso)

Sortie DVD de l’année

Christine de John Carpenter, en coffret ultra-collector chez Carlotta Films.

Reprise cinéma de l’année

Hyènes de Djibril Diop Mambéty

Quand passent les cigognes de Mikhaïl Kalatozov

Série télé de l’année

Que fait une telle rubrique dans un top cinéma ?

Meilleure performance acteur/actrice

Melissa McCarthy dans Les Faussaires de Manhattan de Marielle Heller.

Willem Dafoe dans The Lighthouse de Robert Eggers.

Coup de coeur/révélation

So Long, My Son de Xiaoshuai Wang

Viaje de Celia Rico Clavellino

Emballement critique mystère de l’année

Ex-aequo le long et creux téléfilm de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in… Hollywood et l’imposture Mati Diop avec son film Atlantique.

Sex Symbol de l’année

Fatou N’Diaye dans Un ange de Koen Mortier

Virginie Efira, dans Sibyl de Justine Triet. Le film est chiant et prétentieux, mais Virginie Efira est toujours belle.

Lupita Nyong’o dans Us de Jordan Peele

Vincent Nicolet

15 Films de l’année

1/ Once Upon a Time in…Hollywood de Quentin Tarantino

2/ Une Vie Cachée de Terrence Malick

3/ Midsommar d’Ari Aster

4/ Parasite de Bong Joon-ho

5/ Ad Astra de James Gray

6/ Si Beale Street pouvait parler de Barry Jenkins

7/ Bienvenue à Marwen de Robert Zemeckis

8/ La Mule de Clint Eastwood

9/ Les Misérables de Ladj Ly

10/ El Reino de Rodrigo Sorogoyen

11/ La Favorite de Yórgos Lánthimos

12/ Joker de Todd Phillips / Vice d’Adam McKay

13/ Grâce à Dieu de François Ozon / J’Accuse de Roman Polanski

14/ Bacurau de Kleber Mendonça Filho et Juliano Dornelles

15/ In Fabric de Peter Strickland

Mentions spéciales pour trois propositions fortes aux portes du classement

Nuestro Tiempo de Carlos Reygadas

Le Lac aux oies sauvages de Diao Yi’nan

Martin Eden de Pietro Marcello

5 inédits (Festivals/Plateformes)

Marriage Story de Noah Baumbach

The Irishman de Martin Scorsese

Dragged Accross Concrete de S. Craig Zahler

Le Roi de David Michôd

1987 : When The Day Comes de Jang Joon-hwan

Reprises cinéma de l’année

Requiem pour un Massacre d’Elem Klimov

Le Flambeur de Karel Reisz

Sortie DVD/Blu-Ray de l’année

Time & Tide de Tsui Hark

Série télé de l’année

Euphoria de Sam Levinson

Meilleure performance acteur/actrice

Florence Pugh dans Midsommar

Brad Pitt dans Once Upon a Time in… Hollywood et Ad Astra

Coups de cœur/Révélations

Proxima d’Alice Winocour : Très belle surprise du dernier trimestre, à la fois le meilleur film de sa réalisatrice et le meilleur rôle de son actrice principale (Eva Green). Sujet fort et original dans son approche, aussi ambitieuse que pertinente.

Port Authority de Danielle Lessovitz : L’un des plus beaux premiers films de l’année. Dans le sillage du cinéma de Sean Baker, la réalisatrice offre un regard lumineux sur une fange marginale : subtil, planant et émouvant.

Dumbo de Tim Burton : Le retour d’une poésie et d’une grâce disparues depuis trop longtemps du cinéma de Tim Burton.

Emballement critique mystère de l’année

Zombi Child de Bertrand Bonello : Bonello, avoir signé ses trois meilleurs films ne se contente pas de retomber dans ses pires travers pré-L’Appollonide, il abdique totalement. Résultat risible, gênant et surtout effrayant de médiocrité.

Sex Symbols de l’année

Paula Beer dans L’Œuvre sans auteur – Partie 1 et 2

Leyna Bloom dans Port Authority

Brad Pitt dans Once Upon a Time in…Hollywood

Vincent Roussel

15 Films de l’année

1/ Parasite de Bong Joon-ho

2/ Douleur et gloire de Pedro Almodovar

3/ Etre vivant et le savoir d’Alain Cavalier

4/ Le Livre d’image de Jean-Luc Godard

5/ It Must be Heaven d’Elia Suleiman

6/ Le Traître de Marco Bellocchio

7/ Bacurau de Kleber Mendonça Filho et Juliano Dornelles

8/ Monrovia, Indiana de Frederick Wiseman

9/ Un jour de pluie à New-York de Woody Allen

10/ Midsommar d’Ari Aster

11/ Gloria Mundi de Robert Guédiguian

12/ Joker de Todd Phillips

13/ Au bout du monde de Kiyoshi Kurosawa

14/ Synonymes de Nadav Lapid

15/ Vice d’Adam McKay

Sortie DVD de l’année

Coffret Roman porno chez Elephant Films

Reprise cinéma de l’année

Souvenirs d’en France d’André Téchiné

Meilleure performance d’actrice

Elle Fanning dans Un jour de pluie à New-York

Meilleure performance d’acteur

Antonio Banderas dans Douleur et gloire

Coup de cœur/ révélation

Antiporno de Sono Sion (en BR)

Emballement critique mystère de l’année

Bienvenue à Marwen de Robert Zemeckis

Sex symbol de l’année

Virginie Efira dans Sibyl

Xanaé Bove

Top 15 de l’année 2019

Cinq favoris (dans l’ordre de préférence)

1/ In Fabric de Peter Strickland

2/ Border d’Ali Abbasi

3/ Bacurau de Kleber Mendonça Filho et Juliano Dornelles

4/ Sorry to Bother you de Boots Riley

5/ Martin Eden de Pietro Marcello

Puis, 10 films (par ordre alphabétique, sans préférence)

Brooklyn Affairs d’Edward Norton

Furie d’Olivier Abbou

Green Book : Sur les routes du sud de Peter Farrelly

Le Traître de Marco Bellocchio

Stephen King’s Doctor Sleep de Mike Flanagan

Pieces of my life – Daniel Darc de Marc Dufaud & Thierry Villeneuve

Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma

Psychomagie d’Alejandro Jodorowski

Vif Argent de Stéphane Batut

6 inédits sans sorties salles de prévues -Avis aux distributeurs!

Deux merveilles « Lovecraftiennes », vues au PIFFF

The Wave de Gille KLABIN

Color out of Space de Richard STANLEY

Deux documentaires audacieux et réjouissants, vus à l’Etrange Festival

Hail Satan de Penny LANE *

Blood & Flesh, the Life of Al Adamson de David GREGORY*

Deux documentaires singuliers et libres, vus en projection privée

I Despues de Pamela VARELA

Sarajevo : State in Time de Benjamin Lejeune & Théo Meurisse

2 Reprises de films rarissimes, voire invisibles -Avis aux distributeurs, bis ! …

Vu à l’Etrange Festival

La Chute d’un Corps de Michel Polac *

Vu lors d’une projection de l’INA

La vie comme ça de Jean-Claude Brisseau

*ma critique ici

Disparitions marquantes

Parmi les derniers iconoclastes, esprits libres et libertaires français, à peu de mois d’écarts, Jean-Claude Brisseau et Jean-Pierre Mocky se sont envolés.

Deux albatros dont Ies ailes de géant les empêchaient de marcher -comme dirait un certain CharIes…

Pas assez reconnus, sous-estimés, heureusement, ils laissent une œuvre unique et généreuse.

Acteurs, actrices de l’année

Edward Norton derrière et devant la caméra de Brooklyn Affairs

Ewan McGregor, dans Doctor Sleep

Luca Marinelli, sublime Martin Eden

Lakeith Stanfield & Tessa Thompson dans Sorry to Bother you

Eva Melander & Eero Milonoff dans Border

Chiara Mastroianni & Catherine Deneuve dans La dernière folie de Claire Darling

Eva Green et la fillette, Zélie Boulant-Lemesle dans Proxima

Adèle Haenel (évidemment, aussi pour sa parole salutaire et libératrice)

Emballements critiques mystères de l’année

Once Upon a Time in…Hollywood de Quentin Tarantino : Si pour d’aucuns (dont certain-e-s que j’apprécie beaucoup-) ça tient du « conte de fées » et de la « déclaration d’amour au cinéma », en ce qui me concerne, je n’y vois que pur révisionnisme d’une naïveté à faire rougir un ado acnéique avec une « Sharon Tarte », deux pseudo-losers, vrais hétéros beaufs. Et surtout, une fin franchement embarrassante dont le « message » serait le Grand Polanski (by the way, on le voit juste aller à la soirée Playboy avec madame) fraye avec la sous-culture hollywoodienne !… C’est très long, vide avec aucun personnage vraiment incarné, excepté la fillette surdouée de 8 ans…

Joker de Todd Philipps : À force de picorer à droite à gauche, dans la contre-culture et les films culte d’un certains Scorcese (hello La valse des pantins ! coucou Taxi driver), de simuler une satire sociale, voire un film « »engagé », en brassant mollement Occupy and co, mais sans jamais trancher ni narrativement, ni idéologiquement, l’opus de Philipps finit par me filer la nausée.

La “lutte des classes” y est associée à un psychopathe ! Tout est dit.

“Kill the rich” ? Kill the hashtag plutôt ! Comme le Suspiria de Guadagnino, quand la ”pensée” est réduite à des hashtags et le « cinéma » à des gif.

La “lutte des classes” y est associée à un psychopathe ! Tout est dit. “Kill the rich” ? Kill the hashtag plutôt ! Comme le Suspiria de Guadagnino, quand la ”pensée” est réduite à des hashtags et le « cinéma » à des gif. The Lighthouse de Robert Eggers : Rarement vu un film aussi égoïste où le chef op ne pense qu’à sa petite image, les acteurs à leurs “performances” et le réalisateur à … Rien! Totale vacuité, d’autant plus regrettable que les 5 premières minutes sont prometteuses : superbe noir et blanc, musique limite indus, prenante, mais ensuite…Il y a vraiment de quoi piquer un fard !…

FILMS DE L’ANNEE POUR NOS REDACTEURS

1/ Parasite de Bong Joon-ho

2/ Le Traître de Marco Bellocchio

3/ Ad Astra de James Gray

4/ Douleur et Gloire de Pedro Almodovar

5/ Once Upon a Time… in Hollywood de Quentin Tarantino

6/ Les Misérables de Ladj Ly

7/ Midsommar d’Ari Aster

8/ In Fabric de Peter Strickland

9/ Bacurau de Kleber Mendonça Filho et Juliano Dornelles

10/ Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma

11/ Joker de Todd Phillips

12/ Les Éternels de Jia Zhangke

13/ Martin Eden de Pietro Marcello

14/ Une Vie cachée de Terrence Malick

15/ La Favorite de Yorgos Lanthimos

