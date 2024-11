Entretien avec Da Break

Écumant depuis une dizaine d’année déjà les scènes de France, Lyon et de Navarre, Da Break a ressorti au printemps 2024 un nouvel album au concept bien particulier, puisqu’il s’agit de reprendre une sélection de leurs titres, version reggae. De passage à Paris au début de l’été, Jennifer a.k.a Hawa et Rémi nous parle de ce nouvel opus Steady, dans le calme estival d’un café du XIIème arrondissement.

L’album s’appelle simplement Steady, et chaque titre a été renommé avec ce mot. D’où cette première question : le Monde a-t-il besoin d’être beaucoup plus « Steady » ?

Rémi – « Steady » est un mot qui a plusieurs sens, qui peuvent être interprétés un peu différemment. Pour nous ça veut dire quoi ? Pour nous, ça a le sens de la stabilité.

Jennifer – L’ancrage.

Rémi – Voilà, l’ancrage et la stabilité. Quand on va voir les définitions, il y en a pleins de différentes, mais quand on a parlé du titre, forcément ça fait référence à la musique, ça fait sens pour nous d’avoir un truc un peu ancré et posé. Et donc à cette question, la réponse est « Oui ». Ah oui. On a besoin d’un peu de stabilité dans ce monde tout de même. Une bonne stabilité, de préférence.

Jennifer – Et il faut aussi faire référence à ce qui a été fait avant. Et quand tu parles du Monde, je pense que ce serait pas mal de se rappeler ce qui a été fait avant, ce qui déjà passé avant, et d’en tirer les bonnes conclusions. Pour nous, cette notion d’ancrage est importante pour dire que l’on connaît notre base, on est ancré, on a nos racines. Donc on sait qu’il y a quelque-chose de sûr, comme une guidance. Après on peut partir loin dans la philosophie (rires), mais effectivement le Monde en a besoin.

Sur le concept de l’album en lui-même : le fait de reprendre vos morceaux et d’aller jusqu’à les re-titrer, comment est-ce venu ?

Rémi – C’est arrivé au téléphone. On discutait de ce qu’on voulait faire ou ne pas faire. C’est parti comme une idée farfelue. Un peu comme le projet Da Break d’ailleurs, au sens où on va faire le disque qu’on a vraiment envie de faire et on va faire le groupe qu’on a vraiment envie de faire depuis qu’on est gamin. Et on va le faire à fond, voilà. Da Break c’est parti comme ça, dans le sens où c’est un hommage à cette zic qu’on écoutait gamin – le hip-hop r’n’b des 90’s – et on s’est fait plaisir à le faire à fond. Cet album Steady c’est un peu pareil, cette culture reggae/rock steady, c’est une musique qu’on écoute depuis très jeune. C’est la première fois qu’on ose vraiment la jouer comme il faut la jouer, la produire comme il faut la produire, et y aller à fond.

Jennifer – Mais ça part d’un délire hein. Sans attentes aucune, « on verra ce que ça donne ».

Rémi – C’est un concept album de plaisir.

Jennifer – C’est un peu notre concept de vie (rires). On ne fait pas de la musique pour s’emprisonner dans quoique ce soit. On a la chance, à notre niveau, de ne pas être assez connus pour être emprisonnés dans des trucs « non, on vous veut sur telle musique, si vous débordez, on ne vous suivra plus ». Donc on n’a pas de pression. On fait la musique qu’on a envie de faire, le tout c’est de le faire très bien.