Associé avec comme partenaire principal la SPEDIDAM (organisme de gestion collective des droits de Propriété Intellectuelle des artistes-interprètes), le Vercors Musique Festival, revient pour la 8ième fois consécutive à Autrans du 1er au 3 juillet prochain.

Culturopoing associé avec le Festival et Lullaby production vous propose de gagner des places pour chaque soirée en répondant aux questions ci-dessous :

Soirée du vendredi 1er Juillet

Comment s’appelle l’émission que crée Cléa Vincent sur internet en 2018 et consacrée à la musique Pop ?

Soirée du samedi 2

Où le groupe Deluxe rencontre-t-il sa chanteuse LiliBoy ?

Soirée du samedi 3

De quel type de roche est fait le Vercors ?

______________________________________________________________________________________________

Vos réponses sont à envoyer par email avant le 30 juin prochain à culturopoingconcours@gmail.com

A vous de jouer !

