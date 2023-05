Marc Bruimaud conjugue son goût pour l’autobiographie avec une certaine obsession pour les listes. Cette obsession lui vient sans aucun doute de son goût pour l’OULIPO et le collège de pataphysique qu’il a fréquenté du temps de sa jeunesse. Dans son livre Penser/Lister, il s’était déjà livré à un exercice d’égrenage de souvenirs à la manière de Georges Perec. Avec Ma racontouze, il reprend le principe de Je me souviens en livrant 480 fragments de son existence. Mais l’exercice ne se limite pas au récit de petites anecdotes passées tirées de la mémoire de l’auteur. En effet, celui-ci a opté pour une contrainte oulipienne : tenter de débusquer dans ses propres souvenirs des correspondances avec le texte d’origine. S’appuyer sur les réminiscences de Perec pour en faire jaillir de nouvelles.

L’exercice s’avère plaisant tant on retrouve ce qui fait le sel de l’œuvre de Bruimaud : sa manière de transfigurer son existence en un grand roman, la concision du style, une ironie bourrue qui masque la mélancolie…

Ma racontonze mêle deux types de fragments. D’une part, ceux qui relèvent des souvenirs personnels de l’auteur, de l’autre, ce que l’on pourrait nommer de simples miscellanées où s’enchaînent des faits « historiques » (« Le 12 août 2022 (c’est-à-dire trente-trois ans après la fatwa lancée contre lui par l’ayatollah Khomeini), Salman Rushdie a été gravement blessé de quinze coups de couteau par un jeune chiite d’origine libanaise, alors qu’il allait donner une conférence à Chautauqua, dans l’État de New-York. »), des observations factuelles (« Le tableau de Mendeleïev comporte 118 éléments chimiques ») ou plus insolites (« Bernard-Henri Lévy est à ce jour le recordman des entartés (environ une dizaine de fois) par Noël Godin, dit Le Gloupier »).

Quant aux souvenirs, ils sont également de natures différentes. De la simple notation subjective (« Je n’ai jamais aimé les bains ») a des choses plus intimes. A travers ces réminiscences, on retrouve l’essentiel des goûts de Bruimaud : la musique (notamment le jazz), la littérature (l’OULIPO, les auteurs américains…) et, surtout, le cinéma et les séries (Lynch, Ford, Cassavetes, Bogdanovich)… En pointillé, on découvre également des bribes de son existence à Limoges (Bruimaud reste un indécrottable provincial) et se dessinent en creux des notations sur son enfance (« Tous les jeudis à la Paroisse des Saint-Anges, Bruno, le gros Didier, le frère de Françoise et moi, on jouait au football ou au ballon prisonnier, parfois les curés nous passaient des films comiques (Charlot, Buster Keaton, Fatty, etc.) avec un vieux projecteur 16 mm (bien entendu, il y avait les prières, mais on s’en fichait un peu). »), ses rapports familiaux (la figure du père revient régulièrement) et sentimentaux (ses amours qui réapparaissent régulièrement dans ses romans et nouvelles).

Au-delà de l’exercice de style, Ma racontouze s’avère être une nouvelle pièce dans le grand puzzle autobiographique de l’auteur où chaque fragment lui permet de tracer, avec finesse, les contours d’un autoportrait touchant, où l’intime se mêle à l’universel.

***

Ma racontouze (2023) de Marc Bruimaud

Éditions Jacques Flament, collection : Miniatures, 2023

978-2-36336-561-3

97 pages – 12€

