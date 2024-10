Quand la paréidolie fait œuvre poétique…

À une époque où les frontières entre les disciplines artistiques sont le plus souvent extrêmement prédéfinies et étanches, voici un recueil de textes et d’images qui se présente comme une rencontre inédite entre la peinture et la poésie.

Que du bleu est né d’un dialogue entre 50 aquarelles bleues réalisées selon le principe de la paréidolie. Les textes poétiques ont été écrits pour elles et à partir d’elles. Ici, il n’est donc absolument pas question d’illustration, ce qui est inhabituel et surprenant. C’est peut-être pourquoi l’intimité singulière éprouvée devant l’image et le mot transporte immédiatement le lecteur dans un univers vibrant.

Bobi+Bobi a réalisé chaque aquarelle du livre en suivant un processus de création qui consiste à identifier des formes familières dans des taches de couleur. Ce procédé, qui s’appelle la paréidolie, fait autant appel à l’intuition qu’à la perception du plus minuscule détail pour l’animer de sens.

D’après la définition du Larousse, la paréidolie – du grec eidôlon, simulacre, fantôme, image – est une tendance naturelle à voir des formes familières (un visage, un animal, par exemple) dans des images vagues ou ambiguës (nuages, rochers, taches d’encre, etc.).

C’est un phénomène aussi fascinant que ludique, et c’est un éveil en soi. En effet, l’imaginaire du lecteur, quel que soit son âge, se déploie malgré lui pour découvrir ses propres mondes dans les formes suggérées – ici par la peinture bleue. À partir de ces créations picturales, François David a composé autant de textes poétiques qu’il y a d’aquarelles bleues, créant un dialogue émouvant entre l’image et le mot, l’œil et l’esprit, le visible et l’invisible.

Ce qui fait la force particulière de cet ouvrage, c’est avant tout sa beauté visuelle. Les aquarelles, avec leurs multiples nuances de bleu, allant du turquoise vif au gris d’indanthrène, donnent à voir une atmosphère à la fois mystérieuse et apaisante. Chaque page est une invitation à plonger dans un rêve éveillé, où l’abstraction supposée s’anime soudainement dans le regard du lecteur. Chaque texte prolonge cette expérience, en appelant le regard à l’intérieur de soi, pour lui raconter une histoire secrète.

Claude Lévi-Strauss, dans « La Pensée Sauvage », évoque l’idée que des motifs abstraits et naturels peuvent être réinterprétés par l’esprit humain, quelle que soit sa culture. Et ceci notamment par l’organisation unique d’un classement allant de l’abstrait vers le concret. Ce concept est transposable à la paréidolie, et sans doute à la façon dont l’art, en particulier dans la peinture et la photographie, peut être investi par l’oeil et l’esprit, de manière tant théorique qu’expérimentale. Il signifie que la perception est immanquablement construction.

Avec Que du bleu, nous sommes invités à observer, à interpréter, à rêver. Ce livre est une expérience artistique totale, où chacun est libre de projeter ses propres visions et émotions sur les aquarelles et les textes poétiques. C’est un ouvrage à parcourir lentement, à méditer, un ouvrage dans lequel l’art occupe pleinement sa fonction d’ouverture, de médiation et de réflexion. Que du bleu est un moteur de création pour chaque lecteur, quels que soient son âge et sa culture. Il rappelle la richesse des expérimentations surréalistes, quand André Breton, Max Ernst et d’autres ont utilisé le dessin automatique et des motifs aléatoires pour faire surgir des formes ambivalentes. Des constructions où l’imaginaire recouvrait la réalité. Les formes animales issues de ces explorations de l’inconscient ont ouvert bien des perspectives sur la paréidolie artistique.

Qu’on soit enfant, adulte, amateur d’art, passionné de poésie ou simplement curieux d’explorer des territoires inédits de la créativité, Que du bleu est une œuvre à découvrir et à garder à portée de la main, car c’est un outil de réflexion et donc de dialogue. En combinant le geste pictural et la magie des mots, l’immersion sensorielle et poétique qu’il permet est unique. Le voyage intérieur proposé à chaque lecteur, qui peut varier selon la sensibilité de la perception, et selon l’instant choisi dans une journée, est un cadeau précieux.

Que du bleu – François David, Bobi+Bobi – Editions Le Voyageur Assis – 21 x 21 cm – 100 pages – 25 euros

