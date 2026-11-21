Qu’ils soient autobiographiques (Mon producteur, Les Moucherons) ou purement fictionnels (Sur ses traces, Alone in Tokyo), les livres de Thierry Clech distillent toujours le même parfum mélancolique et font entendre la même petite musique entêtante. La définir n’est pas toujours aisée mais on pourrait parler d’un léger décalage permanent face à la marche du monde. Grand voyageur, Thierry Clech parvient toujours à donner la sensation d’être à la fois ici et ailleurs, dans son époque et un pas à côté.

S’envoler ne fait pas exception à la règle. Le narrateur de ce nouveau roman est un homme riche et désabusé. Tournant en rond dans son superbe duplex sur le Champ-de-Mars, où une domestique venue des Philippines régente son quotidien, il réalise soudainement qu’il a vieilli :

« Un matin, me regardant dans la glace après m’être rasé, j’avais dû me rendre à l’évidence, j’étais vieux. On imagine communément, du moins quand on est jeune, que ce genre de constat ne peut se dresser du jour au lendemain, qu’il ne se formule qu’après une lente prise de conscience. Or non. J’avais franchi mon point de non-retour en une seule nuit. »

Au-delà de la satiété matérialiste, surgit cette conscience du temps qui passe et d’une certaine inanité de l’existence lorsqu’elle n’a été consacrée qu’à l’accumulation de biens matériels. Thierry Clech ne joue pas les moralisateurs à la petite semaine mais se situe davantage dans la position de l’observateur narquois et désabusé. Face à un personnage aussi nanti, le mépris pourrait être de rigueur. Or, même si ses préoccupations peuvent paraître très éloignées de celles de tout un chacun, le personnage nous touche par ce qu’il révèle de profondément humain. Dans cette lutte contre le temps qui passe, qui se traduit ici par des gestes dérisoires (le jogging quotidien, la teinture des cheveux…), chacun peut retrouver un peu de soi. Évitant la satire facile et les clichés du style « l’argent ne fait pas le bonheur », Thierry Clech parvient plutôt à nous faire ressentir cette inadéquation entre l’être qui sommeille en chacun de nous et l’image impitoyable que nous renvoient nos miroirs.

Pour retrouver un sens à sa vie, le narrateur décide alors de faire un tour du monde. Là encore, Clech parvient à nous faire ressentir un décalage permanent, que les fuseaux horaires viennent symboliquement matérialiser. Notre homme se retrouve en voyage organisé mais cherche à maintenir une distance avec le groupe. Car ce qu’il tentait de fuir, il le retrouve au sein de ce microcosme : même éloignement avec les populations des pays qu’ils visitent, même liens superficiels qui se créent au sein d’un groupe où tout le monde se ressemble (retraités, classes supérieures…)… Comme dans ses précédents romans, le personnage traverse ces lieux et ces paysages en somnambule, dans une sorte de brouillard à mi-chemin entre réalité et rêverie mélancolique. Ce qui se joue ici, c’est l’idée d’une authenticité et d’une liberté à retrouver, loin des contingences quotidiennes.

Nous ne déflorons pas la fin du roman qui joue là encore la partition du flou, d’une frontière brouillée entre la réalité et les projections fantasmatiques. Avec cette écriture élégante et ciselée qui le caractérise, Thierry Clech parvient à revenir à l’essentiel, une fois le superflu dissipé…

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S’envoler (2026) de Thierry Clech

Éditeur : Les livres de la promenade

ISBN : 978-2-488141-13-0

157 pages – 16€

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