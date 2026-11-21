Nous soulignions hier à quel point Arras a cette beauté douce d’un cocon : retrouver la chaleur du lieu, du meme, des années qui filent mais où le festival reste un port d’attaches sur quelques heures ou jours. Pourtant, aujourd’hui, comme hier, quelque chose détonne : il fait beau.

Et ce minuscule glissement des conditions atmosphérique s’en va bousculer toutes nos certitudes : une sorte de tornade gominée et colorée s’abat sur le dancefloor dans un tourbillon Veronique et Davisnesque. Que la Terre entière du dancefloor se soulève, enter a new challenger : « Fluo sauvage » dont le live (oui, live) impeccable et stimulant vient titiller et décoiffer le plus assis des princes du lieu. Francis a-t-il perdu sa couronne séculaire de plus grande soirée du festival ?

Plongée aujourd’hui dans un monde d’incommunicabilité, de luttes et de grand éclat de rire. Pas encore totalement le Grand Soir, mais chapeau bas pour le faux soir.

« Blaise » de Dimitri Planchon et Jean-Paul Guigue (Perspectives du cinéma français)

Bienvenue chez les Sauvage. Qui portent bien mal leur nom tant ils ressemblent plutôt à nos médiocrités conformistes : il y a la mère, Carole, manager pète-sec d’une entreprise de cailloux, qui aimerait bien que ses n-1 et consorts cessent de pleurer quand elle ouvre la bouche. Il y a le père, Jacques, dont on ne connaît trop l’occupation, ce qui résume bien cet homme gris, qu’on prend souvent à tort pour un imbécile, et qui passe son temps entre devoir familial et espoir d’un jour exister par lui-même.

Et puis il y a Blaise, leur fils. Adolescent discret, mal dans sa peau (j’ai déjà écrit adolescent, non ?), et qui se laisse porter par la vie sans trop savoir comment se dépêtrer de son malheur, s’excusant sans cesse d’être là. Quand lors d’une soirée où il se trouve par hasard, il fait la rencontre de Joséphine, une jeune demoiselle de la grande bourgeoisie malheureuse qui voudrait jouer à la punk, son destin bascule. Grisée par l’excitation, Joséphine l’entraine dans une croisade révolutionnaire dont l’issue est encore incertaine. Blaise ? Il suit, par politesse. Pour ne pas froisser et ne pas risquer de ne plus être aimé.

Car c’est bien ce thème qui gouverne l’ensemble de ce premier film, adapté de la célèbre BD de Dimitri Planchon (qui paraissait en planches chez Fluide Glacial), et qui avait déjà connu une première vie animée sur Arte, sous forme de vignettes courtes il y a déjà une décennie. Transposant sur la longueur son esthétique bizarre faite d’un mélange d’immobilités des corps et de visages étrange comme tirés de roman-photo et son humour basé sur la gêne, le projet met en scène tous ces moments de friction où notre normativité sociale nous empêche d’être réellement nous-mêmes, d’accéder à l’autre, et donc d’être profondément aimé.

Mère de famille dont les désirs sont éteints sous le blazer, père de famille qui en devient ridicule et touchant tant il souhaiterait montrer qu’il mérite d’être le copain de quelqu’un, grande bourgeoise qui voudrait être anarchiste, running gag de la star de télé inconnue qui répète sans cesse « eh oui c’est moi », conseillère d’orientation alcoolique qui s’en dédit si fort qu’elle ne fait que le démontrer, le long-métrage s’organise comme un bal des masques qui ne cesse d’aller crescendo à chaque démarche qu’entreprennent chaque personnage pour lutter contre leur solitude, comme cette employée un peu trop pressée d’aimer ou le père qui ne peut s’empêcher de retourner voir la conseillère en l’adoptant comme sa psy parce qu’elle a eu, un instant, un geste pour poser une question sincère et s’intéresser à lui.

Prenant à partie le spectateur par une esthétique qui systématise les regards frontaux vers la caméra, « Blaise » nous renvoie un miroir de notre besoin d’approbation, d’appartenance, qu’il agisse à l’échelle domestique, amicale, ou de la société toute entière.

À ce besoin, le film oppose son profond constat d’incommunicabilité, s’illustrant admirablement dans une séquence de discothèque où trois personnages suivent chacun leur ligne de dialogue, ne comprenant jamais réellement ce que disent les autres. Chacun y soliloque, égoïste.

Ce constat amer de la déliquescence du lien ne peut se résoudre que par la destruction/reconstruction : un bourre-pif dans la boite de nuit, ou le voyage tout au long du récit d’une grenade, qui passe de sac en sac, naviguant dans plusieurs couches sociales (du grand loft jusqu’au service public), d’abord discrète puis dégoupillée.

Cette vision politique d’une société qui ne sait plus se parler est le versant le plus stimulant du film, peuplé de multitude de références aux grèves, manifestations (qui n’empêchent pas les petitesses humaines de chacun), résonnant étrangement avec notre monde d’aujourd’hui qui attend sa chute, et on aurait voulu qu’il l’embrasse entièrement son ambition anar et punk et emprunte lui-même sa lente combustion vers la révolution, s’éteignant d’ailleurs au moment même de sa bascule vers le saccage.

C’est que, en entremêlant les destins sans jamais les faire se croiser, le film ne parvient jamais à tout à fait se départir de sa construction en saynètes : au-delà des êtres, chacun des membres de la famille semble suivre sa propre trajectoire sans qu’aucun lien ne se crée, et aucun personnage, la mère peut être à part, ne décolle réellement, restant invariablement lui-même.

À l’inverse, tentant de bâtir une gradation, le film tend à étirer inutilement chacune de ses séquences de gêne, transformant le malaise impalpable en geste appuyé, sabordant immédiatement ses effets et le rire qui les accompagne.

C’est sans doute le drame de la plupart de ces mutations et qui signe l’échec d’un grand nombre de passage au grand écran : comment substituer au coup de poing humoristique de 6 cases la même intensité sur plus d’une heure ?

À la manière de son héros passif, qui disparait et réapparait dans l’intrigue que pour mieux sembler réaliser benoitement ce qui lui arrive, »Blaise », que l’on sent pourtant réalisé avec cœur, navigue un peu à vue, sans jamais faire corps. Bien sage, trop raisonnable, manquant de souffle pour tenir sur la longueur, ce film qui célèbre l’imperfection se rêve bien trop lisse pour totalement séduire.

« Guria » de Levan Koguashvili (Visions de l’est)

En 1992, dans une Géorgie à peine libérée du joug communiste, Zuriko, jeune veuf, refuse de brader la récolte de noisettes qu’il vient de produire et sa droiture, malgré les dettes qu’il a dû contracter auprès de l’usurière du patelin. Un peu plus loin, un groupe de jeunes élèves répètent une évacuation de l’école et le lancer de grenades. Le jeune loubard du coin essaye de draguer sa camarade. Sur la place, une femme arrive pour peut-être mariée avec Zuriko. Mais la confrontation avec une bande de bandits sur le chemin de la ville va compromettre le récit, renouvelant vendetta, conflit, arrangements. Plus loin encore une fête se prépare pour élire la miss du village. On ira à la mer, on s’aimera, on se désaimera, on se mariera, on mourra. Et on chantera. Tant bien que mal, ainsi ira la vie.

Ce résumé quelque peu chaotique donne le ton de cette sorte de fresque minuscule, chronique à hauteur de débrouille de cette communauté de la Gourie, région pauvre au bord de la mer Noire.

Filmée somptueusement dans des cadres d’une construction impeccable dans un noir et blanc maitrisé, le film de Levan Koguashvili joue sa partition en mineur, fait d’une tendresse infinie pour ces gens qui luttent, s’aiment et se battent et font comme ils peuvent dans un monde effondré.

Il y a quelque chose de très touchant qui se diffuse de cette amertume tendre, dans les rebonds d’existence que met en scène le récit, tissages diffus d’une toile plus grande, les entrecroisant avec une attention presque documentaire au village, ses traditions, ses chants, ses rites, son quotidien, comme une réponse cinématographique aux polyphonies gouriennes dont le film se fait aussi la chambre d’écho.

Au moins dans son premier tiers, on se retrouve alors pris par une profonde affection pour ces errances, ces fraternités (Gela, superbe figure du frère), ces mini épisodes croquignolesques (la chèvre du maire, la chorégraphie de drague à la mer, miss Guria et ses épreuves), ou bercé d’un drôlerie noire et désespérée malgré l’adversité (la chirurgie à la tchatcha, alcool local, où deux blocs opératoires se partagent une unique lampe faute d’électricité), épousant les voix et les vies de cette communauté qui nous accueille.

Pourtant, au mitan du récit et sans que rien ne vienne bien l’expliquer, cette attention vire lentement au manque d’enjeu et le film, semblant répéter ses scènes. Les résolutions des conflits se diluent, les chants se prolongent, et « Guria » perd son humour et donc son regard. L’émotion du spectateur s’étiole, alors même qu’il introduit l’un des personnages principaux (la femme dont Zuriko va tomber amoureux).

Son ultime mouvement viendra sauver la mise avec une conclusion à la fois tendre et triste, sans cependant parvenir à totalement racheter ce beau projet de l’ennui.

Restera toutefois dans le ciel de nos souvenirs ces quelques étoiles d’histoires pas tout à fait éteintes : une vie à inventer dans une chambre pleine de noisettes, un deuil brutal et silencieux, un œil que l’on cache tandis que l’on chante l’amour, et la pluie, partout, cette boue qui colle aux existences mais n’empêche pas de doucement chanter.

« Le faux soir », de Michaël R. Roskam (Focus cinéma Belge)

Le 18 mai 1940, le Soir, grand quotidien belge, cesse de paraitre. Mais très vite, des collabos relancent, sans l’accord des propriétaires, un journal baptisé le Soir, entièrement dévoué à la propagande allemande. Ce funeste et celèbre journal qui sera surnommé « Le Soir volé » verra, entre autres, Hergé y publier certaines des aventures de Tintin, ce dernier n’ayant jamais été totalement étouffé par l’éthique politique.

En 1943, un petit groupe de résistants fomente un coup d’éclat : et si, pour fêter l’armistice de 18, on créait un Faux Soir, distribué dans les kiosques à la place du « vrai » ?

Le geste, bien réel, de cette performance pop et presque trop belle (-ge) pour être réelle est bien moins neutre qu’il n’y parait : en redonnant aux mots leurs sens et en moquant la propagande, ils remontent le moral des citoyens belges dans un grand éclair de rire protecteur et plein d’optimisme, jusqu’à même être félicités par Churchill en personne.

C’est ce récit, premier média hacking de l’Histoire, que compte « Le faux soir » de Michael R. Roskam (Bullhead), avec une brochette de premier plan : Ariel Worthalter, Karim Leklou, Mélanie Thierry, Bouli Lanners ou encore Francois Damiens, etc.

Lu ainsi, et à la vue du casting, on pouvait craindre un film grand public paresseux, à même d’occuper les cinémas du dimanche et où chacun vient gentiment cachetonner en espérant que la force de l’anecdote vienne suffire à créer le divertissement.

C’est pourtant une étonnante et belle surprise que révèle le projet, par son intelligence de ton car Roskam, bien malin, transforme le récit authentique en véritable film de braquage, dont le sous texte historique, bien que présent, semble relayé aux marges.

À l’image des presses à journaux auquel il voue une fascination (gros plans des rotatives, des moyeux, des engrenages), le film s’aborde alors comme une immense machinerie dont il s’agit d’assembler, un à un, l’ensemble des éléments : trouver le papier, reproduire l’en-tête du vrai Soir, dénicher les plombs de caractères, un imprimeur, calculer les déplacements géographiques, anonymiser les impressions, etc.

Aux rouages et ingrédients répondent les humains, et chaque étape ou presque, son héros principal, dont l’union provoquera le journal et donc l’histoire imprimée/filmée : le protagoniste poète qui insuffle le souffle d’origine, sa compagne relectrice, l’imprimeur collabo mais pas trop, l’organisatrice du réseau et son relais local, l’insider dans le vrai Soir, l’humoriste chargé d’écrire les textes, etc.

Toute cette galerie est croquée avec une tendresse et une truculence drolatique dans un geste très Quick et Flupke, embrassant par là même le ton rieur du faux quotidien, dans une sorte d’Ocean’s eleven en terre wallonne (pour les amoureux de Bruxelles, le film est un régal d’hommages aux lieux de la ville), qu’accompagne d’ailleurs admirablement la partition jazz de Chassol, s’autorisant avec délectation quelques incursions stimulantes dans ses ultrascores (la signature de Chassol, mélangeant avec brio son du réel et notes, et où l’un génère l’autre, voire carrément comme ici monologue dérivant vers le chant et jazz), dans un contrepoint léger et dynamique.

Bien sûr, une telle orientation va avec ses défauts : une forme d’urgence au rythme, qui laisse quelquefois de côté certains des personnages ou ne les esquissent qu’à gros traits, une tendance à de temps à autre repousser un peu trop à la marge l’Histoire (tout en évitant, on lui en saura gré, tout discours didactique ou presque), biais qui fait à la fois perdre de l’ampleur à la narration autant qu’il peut donner l’illusion qu’au fond, tout ceci n’est pas si dangereux.

La grande Histoire pourtant rattrape le récit dans un ultime plan fixe : dans une ruelle anonyme, on entend une voix off décrire la suite, beaucoup moins drôle, de la vie des protagonistes, pour la plupart arrêtés, déportés, certains y mourant. La parenthèse pastiche se referme, douloureusement. Mais à l’ultime instant, un petit chien entre dans le cadre, et se soulage en plein sur le mur tandis que la voix off lâche un dernier bon mot.

Cet hommage au Zinneke-Pis, et ce grand rire que suscitent cette séquence sont une magnifique conclusion à ce film qui résume à merveille l’esprit Zwanze, pleine d’autodérision typiquement bruxelloise, superbe divertissement enlevé dont l’intelligence résonne avec notre époque où les ténèbres approchent et grignotent les médias : rions, raillons, encore, et pissons sur les affreux.

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