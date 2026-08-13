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13

Août
2026

Yoshitoshi Shinomiya – « Une Aube Nouvelle »

Par Ewen LINET
DansCinéma, Nouveautés salles
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Avant de devenir cinéaste, Yoshitoshi Shinomiya a d’abord peint les décors de Makoto Shinkai. Débutée dans l’anonymat sur les environnements fantaisistes de Voyage vers Agartha [2011], sa collaboration avec le cinéaste (et son directeur artistique Takumi Tanji) prit une tournure décisive deux ans plus tard. C’est bel et bien The Garden of Words [2013] qui l’a révélé, en plus d’avoir un impact sur la trajectoire artistique du réalisateur promis à un tout autre destin. De cette perle d’animation confidentielle est née une double étoile, celle d’un artiste dont le motif de la pluie lui a permis d’exprimer toute sa technique et celle d’un cinéaste décidé à embrasser sa singularité. À tel point que Shinomiya en devint l’ambassadeur, illustrant lui-même l’affiche du film.

En 2016, ce fut une consécration pour les deux hommes avec le choc Your Name, dont l’imagerie a propulsé son cinéaste en tant que digne successeur d’Hayao Miyazaki (!) dans la presse internationale. Et Yoshitoshi Shinomiya n’y est pas pour rien : la comète du film, qui relie aussi deux destins, porte autant sa signature que celle de Shinkai. Leur collaboration, née dans l’anonymat d’Agartha, avait fini par trouver sa propre traînée lumineuse. Il en signe la séquence en tant que genga, photographe et réalisateur de seconde équipe, façon peinture à l’huile. En parallèle, Shinomiya assure la direction artistique du joyau Dans un recoin de ce monde de Sunao Katabuchi.

Dix ans plus tard, Yoshitoshi Shinomiya signe son premier long-métrage au script et à la réalisation. Après s’être aventuré, cette fois seul aux commandes, dans les quatre dimensions du court expérimental Tokino Kōsa [2018] au carrefour de Shibuya, le cinéaste dévoile Une Aube Nouvelle. À l’instar de son mentor avec Your Name, la construction scénaristique trahit par instants son artificialité. Toutefois, le film déploie une énergie, une âme et un éclat qui, par leur rareté dans l’animation japonaise moderne, finissent par tout emporter.

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Avant tout, Une Aube Nouvelle nous narre des retrouvailles. Celles de trois amis d’enfance rappelés au bon souvenir d’une demeure magnifique et bariolée, foisonnante de couleurs, que Yoshitoshi Shinomiya personnifie avec un talent stupéfiant. Depuis quatre ans pourtant, Keitaro s’est barricadé dans cette ancienne fabrique Obinata, fondée par des artificiers il y a 330 ans, dont ses parents étaient les héritiers. Désormais menacée par des plans de redéveloppement municipaux, le jeune homme y poursuit le rêve de son père disparu : reproduire le Shuhari, feu d’artifice titanesque dont le nom désigne aussi les trois étapes de l’apprentissage et de la maîtrise, en calligraphie comme dans les arts martiaux séculaires. Son frère aîné Sentaro, qui avait pris ses distances, travaille désormais à la mairie, tiraillé entre deux mondes. Leur amie d’enfance Kaoru, de retour de Tokyo avec un certain désenchantement, l’accompagne avant l’expulsion prévue le lendemain.

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