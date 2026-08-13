Yoshitoshi Shinomiya – « Une Aube Nouvelle »

Le réaménagement des vieilles entreprises familiales, les écrasantes mégalopoles japonaises devenant des passages obligés vers l’âge adulte, la marche du progrès et la précarité qui l’accompagne… À tout cela, le trio répond en rallumant cette œuvre du spectacle ultime, entourée de mysticisme. Cette demeure d’où sera tiré ce bouquet de fleurs pyrotechniques catalyse toute la psychologie et les rêves en pointillé de ce trio de jeunes adultes.

C’est là toute la force d’Une Aube Nouvelle : ce drôle de feu d’artifice, censé représenter l’univers tout entier, tire sa couleur d’un pigment vert émeraude (qui devient bleu lorsqu’il touche le ciel), venu tout droit du Vieux Continent et qu’on ne brûle plus depuis des décennies. Une manière de célébrer les racines et de ne pas omettre les traditions, avec tout ce qu’elles ont de problématique, ce pigment étant justement toxique. C’est en contant ce déséquilibre que le cinéaste vise juste : entre une fable écologique juvénile et un constat social plus âpre, sans jamais chercher à adoucir la rupture entre une modernité boursouflée et des traditions oubliées.

À Miura, Yoshitoshi Shinomiya recrée un environnement subtropical du sud japonais rarement aussi bien animé et peint au cinéma, dont cette maison-monde est le cœur battant. La palette graphique en pastel, fabriquée avec l’aide du studio français Miyu Productions, fait des merveilles : les moussons, la flore, l’humidité et la pluie, motif que l’on identifiait déjà chez Shinkai, atteignent ici un degré de virtuosité inédit, portées par un découpage expérimental qui multiplie plans, échelles et points de vue, jusqu’à une séquence en stop-motion renversante. Reste que ce motif climatique n’est pas qu’un décor : autrefois verdoyante, la forêt qui abritait l’usine se retrouve aujourd’hui cernée de panneaux solaires, promise à une route qui doit bientôt en effacer jusqu’au souvenir. Cette catastrophe silencieuse infuse chaque plan du film, au même titre que la mémoire du père disparu et d’une enfance définitivement révolue.

On devine sans peine les ficelles du scénario de Shinomiya : dès sa première à la Berlinale, Une Aube Nouvelle a été pris pour cible par la presse internationale pour son histoire confuse, où l’écologie, le deuil et la précarité ne font jamais que s’effleurer sans vraiment se répondre. Si le reproche n’est pas totalement infondé, l’intérêt réside ailleurs. Le métrage reste, dans bon nombre de ses séquences, un petit bijou de narration à la hauteur de ce trio de jeunes adultes dont il épouse chaque sursaut : émotions à vif, psychologie trouble, souffrance enfouie qui ne demande qu’à s’exprimer. Ici, l’immaturité est un choix, thématique autant que narratif, pour mieux conter ce grand écart bien réel entre un rêve d’indépendance et une précarité grandissante, autant financière que morale. Une ébauche, peut-être, mais de celles qui annoncent déjà un vrai regard d’auteur.