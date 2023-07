Pour la première fois depuis sa discrète sortie française en 1994, Little Nemo (adaptation de la bande-dessinée Little Nemo in Slumberland de Winsor McKay) arrive cette semaine dans les salles de l’Hexagone.

Une nuit, Nemo, petit garçon sans histoire, s’envole, porté par son lit, pour le royaume de Slumberland (incarnation littérale du pays des rêves) où il fera la rencontre du roi Morphée, maître des rêves, et de la princesse Camille, et vivra des aventures extraordinaires…

Production américano-japonaise culte, surtout connue pour sa production chaotique ayant vu, huit années durant, se succéder à divers postes Hayao Miyazaki, Brad Bird, Moebius ou encore Chris Columbus… et été le théâtre de fortes dissensions entre les équipes américaines et japonaises, Little Nemo frappe avant tout par le nombre et le talent de ses contributeurs, sa très belle animation étant l’oeuvre du studio TMS (ayant connu son âge d’or dans les années 1990 en travaillant avec les studios Disney et animant notamment Batman, La série animée) et ses chansons ayant été écrites par nul autre que les frères Sherman, célèbres pour avoir signé celles du Livre de la Jungle et de Mary Poppins.

Le film, bien qu’imparfait, présente ainsi d’indéniables qualités, à commencer par le charme de ses protagonistes, la qualité de son animation, la créativité de certains visuels et la beauté de sa musique, témoins du savoir-faire des nombreux artistes ayant participé à sa création.

Sorti en 1989 au Japon et en 1992 aux États-Unis – dans une version amputée de 10minutes – le film n’a été exploité en France qu’en 1994 – pourvu d’un doublage réalisé en Belgique suite à la grève des doubleurs français à cette période – et n’a fait l’objet, depuis lors, que d’éditions DVD pour-le-moins confidentielles… La ressortie en salles de cette oeuvre culte, rare et belle est donc l’occasion à ne pas manquer de la (re)découvrir dans des conditions totalement inédites sur le territoire français.

