Dernier-né des Films du Whippet à destination du jeune public, Ollie & Compagnie est un programme divertissant et ludique, visible dès l’âge de 3 ans.

Cette collection de neuf courts métrages muets, réalisés par Anton Setola, nous narre, à la manière de neuf contes moraux, les aventures d’Ollie (le hibou), Charlie (la grenouille), Mabel (la cigogne), cinq petits oiseaux et tous leurs amis, enseignant aux enfants des leçons d’amitié et d’empathie dans un cadre bucolique.

Dans ce même cadre – aux airs de jardin d’Eden – où vivent les personnages, chaque épisode s’apparente ainsi à une leçon d’amitié, de tolérance et de vivre-ensemble dans un microcosme totalement protégé des travers du monde…

Idéal pour les tous petits, Ollie & Compagnie constitue donc une proposition ludique et pleine de couleurs, servie par une animation léchée et un sens aigu de la narration cinématographique, rendant chaque récit parfaitement accessible, et ce même aux plus jeunes spectateurs, garantissant à ces derniers un éveil dans les meilleures conditions possibles aux joies du cinéma.

Florilège poétique et instructif, Ollie & Compagnie est une occasion idéale d’emmener toute sa famille au cinéma sans crainte pour les plus petits !

