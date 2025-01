Les Films du Whippet – En sortant de l’école, à nous le monde

De retour au cinéma, Les Films du Whippet proposent aujourd’hui un tout nouveau programme d’animation visible dès l’âge de 5 ans : En sortant de l’école, À nous le monde.

À la fois divertissant et pédagogique, celui-ci comporte treize courts-métrages inédits, tous inspirés d’un poème.

Le spectateur pourra ainsi y entendre des textes d’Andrée Chedid, Esther Granek, Renée Vivien, Paul Verlaine, Jean Tardieu, Claude Roy, Maurice Carême ou encore Frédéric Kiesel, lus par Cécile de France, Sara Giraudeau, Gaël Giraudeau, Emily Loizeau, Louis Chedid, Billie Chedid, Cyril Dion, Sylvie Genty, Céline Ronté, Antoine Schoumsky, Magali Rosenzweig, Jérémy Prévost et Lionel Tua.

Occasion idéale pour les plus jeunes de s’initier à la poésie – et pour les plus grands de réviser leurs classiques – À nous le monde est aussi l’occasion de profiter de la beauté des treize films qui le composent. Conçus selon des techniques résolument traditionnelles (dessin animé, papier découpé ou marionnettes) ces derniers déploient chacun un univers tendre et imaginatif, riche en personnages touchants et en environnements visuellement superbes.

On retiendra notamment parmi eux Émerveillement de Martin Clerget, dans lequel un ours et un lapin se lient d’amitié par une nuit d’hiver, Soleils couchants d’Aurélie Montet, centré sur un lézard fasciné par le crépuscule, Les Logements de Judith Herbet, histoire émouvante d’une relation mère-fille faite d’apprivoisement mutuel, ainsi que Conquistador de Jérémie Cousin, dans lequel la petite souris affronte (littéralement) vents et marées pour récupérer une dent et offrir son cadeau à l’enfant qui l’a perdue (un argument donnant au film l’occasion d’exploiter pleinement son médium – l’animation – pour transformer un lit en océan dans ce qui s’impose comme l’un des plus beaux moments du programme).

Riche en couleurs et en émotions, En sortant de l’école, À nous le monde peut se targuer de proposer un ensemble à la fois cohérent et divertissant, tout en facilitant l’accès de tous à la poésie française. Une réussite !

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).