Auteur phare du cinéma international, remarqué avec À Propos d’Elly (Ours d’argent du meilleur réalisateur à la Berlinale 2009), Asghar Farhadi connaît la consécration deux ans plus tard et l’immense succès d’Une Séparation (récompensé entre autres d’un l’Ours d’or, du César et de l’Oscar du meilleur film étranger). Depuis, il alterne expériences internationales (la France avec Le Passé, l’Espagne pour Everybody Knows) et retours dans son pays d’origine, l’Iran (Le Client, prix d’interprétation masculine et prix du scénario à Cannes en 2016). Cette reconnaissance mondiale crée, de fait, une attente à l’occasion de chacun de ses nouveaux projets. Scénariste retors et virtuose, n’aimant rien tant que de croiser le drame avec le thriller social, le cinéaste observateur lucide et pertinent de sa patrie natale, dont il ausculte subtilement les failles, a tendance à perdre une facette de son art lors de ses exils. Ainsi, ses deux aventures étrangères, en dépit de qualités d’écriture et de jeu intactes, pouvaient donner l’impression d’une mécanique tournant à vide, moins viscéralement incarnée, voire d’une perte d’inspiration. En atteste, son passage par la péninsule ibérique qui ne fit pas l’unanimité critique lors de sa présentation sur la croisette en 2018, tandis que son dernier effort, Un Héros, est reparti avec le Grand Prix (ex-aequo avec Compartiment 6 de Juho Kuosmanen) en plus de faire sensation lors de sa présentation. Ce neuvième long-métrage, qui conforte largement l’idée d’un réalisateur autrement plus percutant « à domicile », marque une évolution dans son travail en même temps qu’il s’inscrit au sein d’une continuité formelle et thématique. On y suit Rahim (Amir Jadidi), un homme emprisonné pour une dette qu’il n’a pas pu rembourser. Lors d’une permission de deux jours, il tente de convaincre son créancier de retirer sa plainte contre le versement d’une partie de la somme. Mais les choses ne se passent pas comme prévu…

Dès son introduction monumentale, dans les décors de la tombe du roi Xerxès en restauration, évoquant un certain cinéma d’aventure ou la scène inaugurale de L’Exorciste, une thématique apparaît avec évidence : celle de conserver les apparences coûte que coûte. Le pays, présenté comme déliquescent, tient à garder la grandeur de son passé à travers ces constructions troglodytes, et se révèle très vite plus préoccupé à l’idée de maintenir flamboyant un souvenir lointain, qu’à améliorer le quotidien de sa population. Ouverture métaphorique, que le film va patiemment réfléchir à échelle humaine, en centrant peu à peu l’action sur un microcosme de personnages à Shiraz, une ville du sud-ouest de l’Iran. L’intrigue elle-même emprunte une logique similaire, le héros s’enfonce dans les mensonges et les faux-semblants afin de préserver sa dignité, face à ses proches mais aussi ceux qui croient en lui. Quelle est la part de vérité, d’honnêteté, de sincérité dans ses actes ? La relation qu’il entretient avec, Farkhondeh (Sahar Goldust), sa jeune compagne (manifestement très amoureuse, envers et contre tous) à qui il a promis un mariage en bonne et due forme, est ainsi assez floue, ses sentiments ne sont jamais ouvertement dévoilés. Volontairement évasif par aspects (la science de l’ambiguïté imparable du cinéaste est une fois de plus largement éprouvée), le scénario garde certains détails secrets, multipliant les zones d’ombre et les non-dits (qui a envoyé le texto fatidique ?). Le point de départ même de la descente aux enfers de Rahim (un sac, trouvé ou sciemment volé) devient à l’arrivée, un pur MacGuffin. Il en va de même concernant l’association humanitaire venant en aide au protagoniste quand la pression de l’avis populaire, les pousse à « sauver leur image » et à se rétracter. Un Héros ne présente pas de bon ou de mauvais, juste de simples individus qui se défendent et tentent de survivre au cœur d’un système iranien corrompu. Introduit comme un antagoniste sans scrupules, Baraham (Mohsen Tanabandeh) n’est en définitive qu’un homme qui défend sa vérité, coûte que coûte. Farhadi ne juge jamais et n’oriente en rien le point de vue du spectateur, il filme simplement des personnes qui se débattent et luttent avec leurs propres armes, lesquelles dépendent grandement de leur appartenance sociale, faisant resurgir les nombreuses inégalités en vigueur. Pourtant, au sein même de ces mensonges, la conclusion prouve qu’une forme de bien peut finir par émerger, cela à la faveur d’un puissant plan final. Cette capacité à clore ses longs-métrages par un ultime geste discret, à même de bousculer au moins partiellement le sens de l’ensemble, n’est pas nouvelle mais fonctionne toujours admirablement.