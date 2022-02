Écrit et réalisé par le duo Anne-Laure Daffis/Léo Marchand ayant fait ses armes en étudiant les arts plastiques (notamment la peinture) puis réalisé sept courts-métrages aussi bien en animation qu’en prises de vue réelles, Les voisins de mes voisins sont mes voisins est, selon Léo Marchand, une oeuvre réalisée de façon maniaque, quasi-artisanale, mais en toute liberté. De cette démarche délibérément marginale (quatre ans de travail de la part du duo avec une équipe extrêmement réduite) résulte un objet filmique fascinant et inclassable.

La plus belle surprise qu’offre ce long-métrage est en effet la liberté – totale – que se sont octroyée ses créateurs sur tous les plans ! Sous son apparence (plus que trompeuse !) de film pour enfants se cache en réalité une comédie féroce, à la limite de l’anarchie, d’un niveau d’acidité parfois très élevé, dont le récit satirique est servi par une mise en scène formaliste aussi inventive qu’inspirée.

L’histoire de huit personnages hauts en couleurs (un ogre édenté, une danseuse de flamenco, un randonneur coincé avec son chien dans un ascenseur, une concierge, un magicien et son assistante ainsi qu’un vieil homme esseulé) allant et venant, se croisant ou se rencontrant, nous est ainsi narrée au moyen de décors et de styles d’animations multiples, formant un grand « mashup » foisonnant et faussement bricolé… au sein duquel les variations visuelles, adaptées au parcours de chaque personnage, confèrent au film une dimension expressionniste assumée. Les auteurs font également montre d’une grande cinéphilie et rendent hommage à tous leurs maîtres, jalonnant Les voisins de mes voisins sont mes voisins de références orales, visuelles et musicales à Hitchcock, Godard, Cocteau et bien d’autres… jusqu’au Père Noël est une ordure dont des répliques sont même citées à deux reprises…

Pétri de références, brillant et irrévérencieux au possible (certaines scènes auront une saveur inédite pour les spectateurs plus âgés), voilà une comédie déjantée comme trop peu osent les faire ! Pas exactement un film pour toute la famille mais une expérience jubilatoire pour les amateurs d’humour ravageur et ravagé !

