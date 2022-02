Précédé des deux (très) courts-métrages Kiko et les animaux de Yawen Zheng et Ton français est parfait de Julie Darawan Chea, Vanille constitue le cœur de ce programme de 43 minutes en salles ce 2 février, à destination des enfants. Les trois films forment un ensemble ludique, divertissant et cohérent : chacun relate, à la manière d’un conte moral, le parcours d’un enfant coléreux forcé d’apprendre à apprécier ce (et ceux) qui l’entoure(nt) à leur juste valeur. Kiko et les animaux narre ainsi l’histoire d’un petit garçon martyrisant les animaux avant que ceux-ci ne lui fassent comprendre qu’ils méritent d’être mieux traité tandis que Ton français est parfait met en scène une petite fille vivant en France et se sentant frustrée que sa mère, cambodgienne, ne parle pas français. Outre sa durée supérieure à celle de ces deux films, Vanille se distingue de ces derniers par la présence de surnaturel dans son intrigue, nettement plus orientée vers l’aventure et la comédie que celles des deux courts-métrages précités.

Parisienne, la jeune et caractérielle Vanille, qui déteste ses cheveux frisés et rêve de partir au ski, doit passer ses vacances en Guadeloupe. Elle y découvrira un monde à mille lieues de ce qu’elle avait imaginé et fera la rencontre de créatures magiques avant de vivre une grande aventure…

Mélangeant une animation 2D simple et colorée pour les personnages et les principaux décors à des arrières-plans photo-réalistes, le film de Guillaume Lorin ancre son récit dans la Guadeloupe dont est originaire le cinéaste et propose un récit en forme de parcours d’initiation classique mais inspiré et tire brillamment parti du folklore guadeloupéen (à commencer par sa musique et ses légendes) afin de renouveler sa formule.

Le jeune public devrait ainsi s’identifier sans peine au personnage de Vanille dont la personnalité terre-à-terre entre en collision avec le monde qu’elle découvre : un monde où la magie existe et où l’avenir de tous se retrouve entre ses mains de petite fille lorsqu’une créature malfaisante s’attaque à ses proches…

Riche en rebondissements, surprenant et drôle, Vanille est un divertissement ludique parfait pour toute la famille.

