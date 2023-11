Sorti entre 1987 et 1988 en salles puis en VHS, Cherry 2000 (mettant en vedette Melanie Griffith) est maintenant disponible en Blu-Ray chez Le Chat Qui Fume, dans une version entièrement restaurée.

Dans un futur post-apocalyptique, Sam Treadwell coule des jours paisibles avec « Cherry 2000 », sa compagne robotique. Lorsque celle-ci cesse brusquement de fonctionner, Sam, souhaitant à tout prix retrouver le même modèle d’humanoïde – alors que la Cherry 2000 n’est plus fabriquée depuis des années – se met en quête d’un mercenaire à-même de l’emmener dans la Zone 7, un territoire aride et dangereux abritant une réserve d’anciens robots.

Proposition esthétique ultra-immersive (en dépit d’un budget qu’on devine limité), grâce notamment à l’inventivité de ses décors et maquillages, à la beauté de ses extérieurs – le film a été intégralement tourné dans le Nevada – et à la musique enveloppante et singulière de Basil Poledouris – rappelant largement son travail sur Robocop (sorti quasiment en même temps) et celui à venir sur Starship Troopers (1997) – Cherry 2000 (première réalisation en forme de coup d’essai pour Steve de Jarnatt, qui signera par la suite le bouleversant Miracle Mile – troublante histoire d’amour sur fond de fin du monde – en 1988) offre à voir un spectacle inégal, source de plaisir des sens (effet largement accru par la restauration du métrage) mais non dénué d’une certaine frustration, par la faute d’un scénario souvent trop léger, contrastant avec la pertinence du film vis-à-vis de l’ensemble des thématiques qui constituent sa toile de fond.

Cherry 2000 se révèle en effet, à cet égard, autrement fascinant, voire visionnaire, faisant se côtoyer non sans humour les codes de la science-fiction, du western et du récit initiatique. Étonnant mélange des influences de Mad Max (1979) et Blade Runner (1982), rappelant ou préfigurant d’autres oeuvres de la même veine, telles que Brazil (1985), Dead End Drive-In (1986), Demolition Man (1993), Tank Girl (1995) et même Le Cinquième Élément (1997) (notamment à travers le maquillage et la coiffure du personnage joué par Melanie Griffith), le film embarque son spectateur dans un grand voyage de zone en zone, passant d’une ville futuriste corrompue – où les humains entretiennent des rapports amoureux pré-réglementés avec l’aide de leurs avocats lorsqu’ils ne se tournent pas directement pour cela vers des robots – à un désert dans lequel la nature et la loi de la jungle ont repris leurs droits, tandis qu’une étrange secte prétend y préparer ses membres à une vie nouvelle…

Portrait par le menu d’une société (rétro)futuriste aux travers exacerbés, gouvernée par l’artifice (les relations humaines y sont aseptisées, la perspective de vivre en ménage avec un robot se présente comme la romance ultime et même ceux qui prônent le retour à la nature sont en réalité obsédés par leur apparence et le maintien de l’ordre établi tandis que les plus démunis luttent pour survivre), Cherry 2000 imbrique l’ensemble de ces éléments via une trame narrative classique, offrant tout de même au passage un rôle des plus valorisants et poétiques à Melanie Griffith – son personnage étant pratiquement le seul du film à ne manquer ni d’intelligence ni d’humanité – permettant à l’actrice de porter quasiment seule le poids de l’intrigue principale du long-métrage.

Imparfait mais débordant de créativité, dérangeant à souhait mais profondément humain, Cherry 2000 est un conte cyberpunk, visuellement somptueux et politiquement prophétique, à (re)découvrir.

Disponible en Blu-Ray chez Le Chat Qui Fume.

BONUS :

– Cherry 2000 Par Fathi Beddiar

– Making of d’époque

– Film annonce

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).