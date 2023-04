Le début des années 90 marque un tournant majeur dans la carrière d’Oliver Stone. Après des années à œuvrer dans l’ombre en tant que scénariste (de Conan le Barbare à Huit millions de façons de mourir, en passant par Scarface ou L’Année du dragon), il est enfin adoubé en tant que réalisateur suite aux succès de Wall Street ainsi qu’à ses deux Oscars remportés pour Platoon et Né un quatre juillet. Loin de ses débuts derrière la caméra sur des séries B horrifiques (Seizure, La Main du cauchemar), il est désormais devenu un nom qui compte à Hollywood. L’accueil tiède réservé à The Doors ne le freine pas dans son ambition et il enchaîne sur un long-métrage éminemment sulfureux : le récit de la contre-enquête mené par le procureur Jim Garrison afin de mettre à mal les conclusions de la commission Warren au sujet de l’assassinat de John Fitzgerrald Kennedy. Adaptation des mémoires de Garrison (On the Trail of the Assassins) par le cinéaste lui-même et Zachary Sklar, le projet sent le soufre dès son développement. Le résultat dépasse toutes les espérances et engendre des conséquences imprévues sur les esprits et même sur la législation américaine, avec l’ouverture au public de dossiers classés secret-défense (l’Assassination Records Review Board Act voté en 1992). Un film loin d’être anodin, qui suscita de vives réactions en son temps et qui a enfin droit à un master HD digne de ce nom grâce au magnifique travail de L’Atelier d’Images. L’éditeur propose en effet un double Blu-Ray comprenant le director’s cut ainsi que le documentaire JFK : L’Enquête (JFK Revisited : Through the Looking Glass), que le metteur en scène a présenté à Cannes en 2021, mais également une version Culte Numérotée qui contient en plus la série télévisée en quatre épisodes JFK : Un destin trahi et un livret de 28 pages signé Samuel Blumenfeld.

Le chemin qui a mené Oliver Stone à s’intéresser aux zones d’ombre de la version officielle soutenue par Earl Warren ne fut pas si évident. Durant sa jeunesse, celui-ci affichait ouvertement son conservatisme, se déclarant pro-Nixon et anti-Kennedy, et allant même jusqu’à rejoindre les forces armées de son plein gré. L’expérience traumatisante du terrain au Vietnam et les médailles qu’il reçut pour ses faits d’armes qu’il considère comme des crimes (Purple Heart et Bronze Star), eurent un impact conséquent sur ses opinions politiques et influença son œuvre à venir. Depuis lors, toute sa carrière prend la forme d’une thérapie, d’un exorcisme, une manière d’explorer la face sombre des Etats-Unis et de pointer du doigt ceux qu’il considère coupables d’avoir détruit sa jeunesse. Si son triptyque Platoon / Né un 4 juillet / Entre Ciel et Terre, en partie autobiographique, en est l’exemple le plus flagrant, le fantôme du conflit hante en réalité tous ses films. Ici, c’est même la possibilité fantasmée d’une Amérique sans guerre contre le Viet Cong qui sous-tend tout son projet. Pour lui, l’assassinat du président aurait ainsi été un arrêt brutal à un projet de paix mondiale. Une vision quelque peu angélique qui infuse également JFK : L’Enquête, qui pose d’emblée la figure de l’homme d’Etat comme un saint ou un martyr sacrifié sur l’autel des intérêts économiques. Il n’est pas anodin que le réalisateur se mette en scène dans l’introduction du documentaire, se plaçant ainsi comme partie prenante de la tragédie. Dans le livret qui accompagne l’Edition Culte Numérotée, Samuel Blumenfeld développe même le syllogisme suivant : sans le meurtre de Dallas, Stone ne serait pas parti au combat et donc, n’aurait jamais existé en tant que cinéaste. Le critique relève également que, si dans Nixon (1995), John Fitzgerald Kennedy sera décrit telle une ombre spectrale écrasante, ici, il n’est encore qu’un être humain, ou plutôt un cadavre inanimé fait de chair et de sang qui n’apparaît que via des photos d’autopsie. Une façon de ramener la légende à sa dimension la plus prosaïque, la plus concrète. En cela, JFK demeure l’un des projets les plus intimes, les plus personnels de Stone, l’un de ceux qui lui tient le plus à cœur. C’est avec ses propres deniers qu’il acheta les droits du livre de Jim Garrison et ce sont les démons de ses jeunes années qu’il illustre lorsque, à l’annonce de la mort de leur président, certains badauds expriment leur haine de celui qui se battait pour les droits civiques. Quand le personnage de Kevin Costner déclare « J’ai honte d’être Américain aujourd’hui », c’est un véritable mea culpa auquel nous assistons.