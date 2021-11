Après des années 50 et 60 au sommet d’Hollywood avec des longs-métrages essentiels (Seconds, Un Crime dans la tête, Le Prisonnier d’Alcatraz), les décennies suivantes sont marquées par une baisse de qualité pour John Frankenheimer. Bien que réussie, sa suite de French Connection l’inscrit comme un second choix (William Friedkin avait refusé de reprendre du service) et le tournant des 80’s va le voir prendre un virage plus proche du cinéma d’exploitation. Le film de monstre Prophecy puis l’actioner À armes égales marquent un déclin dans l’ambition du cinéaste, en même temps qu’un constat de « relégation » au simple poste d’exécutant de studio. Après avoir réalisé Le Pacte Holcroft (porté par Michael Caine) le metteur en scène jette son dévolu sur un roman d’Elmore Leonard écrit en 1974 : 52 Pick-Up. Rapidement, il apprend que les droits sont détenus par Cannon Films, dirigé par les inénarrables Menahem Golan et Yoram Globus. La firme a d’ailleurs déjà très librement adapté le livre en 1984 sous le titre The Ambassador (réalisé par J. Lee Thompson avec Robert Mitchum et Rock Hudson) et Golan lui-même, souhaitait porter l’histoire à l’écran en Israël dix ans plus tôt. Le duo accepte la proposition du réalisateur et engage John Steppling (futur scénariste d’Animal Factory de Steve Buscemi) pour retranscrire la langue si particulière de Leonard. Paiement cash suit donc Harry Mitchell (Roy Scheider), entrepreneur à succès, qui se retrouve du jour au lendemain mêlé à une machination terrible après que des individus aient menacé de dévoiler ses infidélités à sa femme Barbara (Ann-Margret)… Sidonis Calysta, qui s’était déjà occupé de la réédition du Pays de la Violence, a décidé de mettre de nouveau Frankenheimer à l’honneur avec la sortie de ce combo Blu-Ray / DVD du film de 1986.

En un grandiose plan d’introduction – un long mouvement de caméra qui démarre sur un panorama de Los Angeles avant de terminer sur le héros en train de se prélasser dans sa piscine -, le réalisateur place Mitchell au cœur des symboles de sa réussite professionnelle. Une villa luxueuse sur les hauteurs de la Cité des Anges, une rutilante Jaguar dont il prend le temps d’essuyer une trace sur la carrosserie avant de prendre le volant, autant de signes extérieurs de richesse qui font de lui un prototype du self made man des 80’s. En déplaçant l’action de Detroit à la Californie, le scénariste opère l’un des rares changements vis-à-vis du roman, le script étant tellement fidèle que Leonard fut même crédité au script alors qu’il ne participa pas à son adaptation. Un changement qui fait sens tant la ville, à l’instar de Miami, porte en elle toute la quintessence de l’obsession de réussite chère à l’ère Reagan. Proche des hommes qui travaillent dans son entreprise, Harry, ancien major de l’armée de l’air (il fabrique des composants pour la NASA), vient du bas de l’échelle et s’est fait tout seul, incarnant un modèle des vertus du capitalisme triomphant. Le générique, qui suit en parallèle son quotidien ainsi que celui de son épouse, conseillère dans la campagne électorale d’un procureur, révèle déjà des tensions sous le vernis parfait. Le couple est en crise, le mari semble se désintéresser de l’engagement et de la carrière de sa femme, et la trompe avec une jeune nymphette, Cini (Kelly Preston). En ce sens, la très belle scène où Barbara prononce un discours en faveur de la transparence, de la vérité, est parlante, et se traduit par un gros plan fixe sur le visage de l’entrepreneur qui se décompose peu à peu comme mis face à ses propres mensonges. L’argent et la politique se retrouvent mêlés dans l’intimité même du couple. Le final, qui voit le protagoniste détruire toutes ses possessions matérielles afin de retrouver celle qu’il aime, sonne, sous ses aspects de plaidoyer gentiment réactionnaire, comme une réponse acerbe à ces « années fric » telles qu’Hollywood les valorisait alors.