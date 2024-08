Oeuvre culte couronnée de trois Goyas lors de sa sortie en 1993, le décapant Action Mutante, premier long-métrage d’Alex de la Iglesia, est maintenant disponible en Blu-Ray chez Le Chat Qui Fume.

Dans un futur dystopique où la société exclut marginaux et handicapés, le groupe terroriste Action Mutante – composé de criminels eux-mêmes mal-formés ou défigurés – kidnappe la fille d’un riche industriel afin de l’échanger contre une rançon, mais se heurte vite à l’obstacle de sa propre incompétence…

Produit par Pedro Almodóvar – dont le spectateur apercevra les égéries Rossy de Palma et Bibiana Fernández, ainsi que le monument Féodor Atkine, embarqués pour l’occasion – Action Mutante frappe en premier lieu par l’énergie de sa mise en scène, offrant à voir un spectacle outrancier, graphique, rempli d’humour noir et imposant du même coup la griffe inimitable d’Alex de la Iglesia.

Mélange explosif de science-fiction, de western et de film de gangsters, ce premier film bourrin et hautement satirique – avec ses protagonistes plus idiots les uns que les autres, son intrigue à base de machinations alambiquées et sa toile de fond faite de médias abrutissants et de dictature (au sens propre) de la beauté – en met plein la vue, franchissant avec une allégresse contagieuse les limites du bon goût, jusqu’à proposer un freak-show délirant – digne des premiers films de John Waters – fait de tripes, de sang, de grimaces et surtout d’une critique acerbe du machisme et de la futilité humaine.

Jubilatoire, Action Mutante l’est enfin grâce à sa direction artistique léchée (largement récompensée à la sortie du film) achevant de conférer à cet insolite – mais vibrant – hommage au cinéma bis une identité visuelle à la hauteur de l’univers qu’il dépeint.

Premier long-métrage de l’inénarrable Alex de la Iglesia, Action Mutante marque l’avènement d’un style unique et s’impose comme un grand moment de cinéma foutraque à (re)découvrir dans toute son improbable splendeur.

Disponible en Blu-Ray chez Le Chat Qui Fume

BONUS :

-Bonbon amer, interview du réalisateur Álex de la Iglesia (21 min)

-Making-of avec des interviews d’Álex de la Iglesia et de Pedro Almodóvar (28 min)

-Tournage du film (34 min)

-Clip vidéo

-Film annonce

