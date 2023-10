Klute, À cause d’un assassinat, Les Hommes du président, en quelques années seulement, Alan J. Pakula a durablement marqué l’histoire du cinéma américain. Si son nom ne résonne plus aujourd’hui dans l’inconscient collectif de la même manière que celui de certains de ses confrères du Nouvel Hollywood, en 1978, l’annonce de son nouveau projet, tourné juste après son chef-d’œuvre journalistique, s’impose comme un événement. Produit par Robert Chartoff et Irwin Winkler, tandem derrière les réussites de Raging Bull, The Gambler ou la saga Rocky, et porté par un casting quatre étoiles (James Caan, Jane Fonda, Jason Robards), Le Souffle de la tempête, avait tout pour être un plébiscite tant public que critique. Le récit prend place en 1945 et s’articule autour du personnage de Frank Athearn, surnommé Buck (Caan), un ancien soldat fraîchement démobilisé qui rentre chez lui dans les plaines du Montana. Au cœur de cette nature sauvage, Jacob « J.W. » Ewing (Robards), un riche propriétaire terrien est en passe de faire main basse sur toute la région, y compris le ranch d’Ella Connors (Fonda) à qui le cow-boy va apporter son aide. Malgré l’aura de son auteur, le western fut une déception totale à sa sortie. Le cinéaste enchaîna ensuite sur Starting Over (Merci d’avoir été ma femme), une comédie romantique balisée avec Burt Reynolds, et dut attendre Le Choix de Sophie en 1982 pour renouer avec le succès. Alors que Rimini Editions propose un combo Blu-Ray/DVD du long-métrage en copie restaurée, le moment est venu de se demander si Comes a Horseman (de son titre original) méritait un tel désintérêt et un tel désamour.

Après la révolution Sergio Leone (et ses émules plus ou moins talentueux), dont l’influence se fit sentir jusque dans le Pays de l’Oncle Sam, le western états-unien peine à se réinventer. Seule surnage la figure de Sam Peckinpah, grand destructeur de mythes capable en un ralenti sanglant de réécrire toute la légende de l’Ouest. Les années 70 sont donc une période difficile pour le genre qui connaîtra un coup d’arrêt passager avec le désastre financier La Porte du paradis en 1980. Pakula quant à lui ne se soucie guère de la mode du moment et assume pleinement les codes inhérents aux films de cow-boys en ramenant ces icônes américaines à leur incarnation la plus littérale à savoir des garçons vachers. De simples paysans loin des vengeurs et autres pistoleros que le cinéma charrie par centaines, et dont les problématiques pragmatiques tournent autour de ventes de terrain ou de bétail à rassembler. Aidé par la splendide photo de Gordon Willis (légendaire chef-opérateur du Parrain, de Manhattan mais aussi des Hommes du président et de Klute), le réalisateur fait le choix du traditionnel Cinémascope et accompagne les personnages dans de majestueux paysages à l’aide d’une caméra très mobile. Dans son interview présente en bonus, Simon Gosselin revient sur la manière dont me metteur en scène définit les rapports entre ses protagonistes par de simple surcadrages, tout en insistant sur l’utilisation du format Scope et la manière dont ce dernier a rebattu les cartes du septième art et le rapport aux décors. Ainsi, les tensions entre Ewing, pure figure méphistophélique, et Ella, pleine de rancœur et de ressentiment, se résument in fine à deux discussions filmées comme des face-à-face, des duels où les mots tiennent lieu de coups de feu, et où la jeune femme revêt presque le rôle du flingueur taiseux comme le souligne l’enseignant Eric Thouvenel dans son entretien. S’il surjoue parfois son hommages aux grands classiques, à l’image de la bande originale trop lyrique et pompière du fidèle Michael Small (À cause d’un assassinat), Le Souffle de la tempête offre quelques moments de pur cinéma telle cette séquence de sauvetage d’un troupeau sous une pluie diluvienne, ou cette attaque nocturne qui aboutit à l’immobilisation de Frank, signes d’une ambition formelle certaine qui se double d’une réflexion sur les légendes américaines.