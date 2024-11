Festival Chéries-Chéris – 30ème édition – du 15 au 26 novembre 2024

Du 15 au 26 novembre 2024 à Paris, le festival Chéries-Chéris célèbrera sa trentième édition.

Cet anniversaire sera l’occasion pour le plus fréquenté des festivals de cinéma LGBT+ de France (17 000 spectateurs pour son édition de 2023) d’offrir à son public une vaste sélection de films – 71 longs-métrages et 80 courts-métrages – et d’évènements à thématique queer.

En compétition, les spectateurs pourront notamment découvrir les fictions Mika Ex Machina des réalisatrices Mika Tard et Déborah Saïd, le très attendu Les Reines du drame d’Alexis Langlois (déjà remarqué au festival Chéries-Chéris en 2021 grâce à son court-métrage Les Démons de Dorothy), le sensuel Sebastian du finlandais Mikko Makela, Adversaire de Milad Alami (présenté à la Berlinale) The Shameless de Konstantin Bojanov, Tout ira bien (All Shall Be Well) de Ray Yeung (couronné d’un Teddy Award à la Berlinale) ou encore Baby de Marcelo Caetano, primé à la Semaine de la Critique cannoise…

On notera également la présence hors compétition de la satire Le visiteur de Bruce LaBruce, du romanesque Les amants astronautes (Los Amantes Astronautas) de Marco Berg ainsi que de l’inclassable Fotogenico de Marcia Romano & Benoît Sabatier.

De nombreuses séances spéciales seront également proposées, parmi lesquelles L’Homme blessé (1983) de Patrice Chéreau, Vegas In Space (1991) de Pillip R. Ford ou encore le moyen-métrage Mamantula de Ion de Sosa (précédé du très remarqué court-métrage Anapidae (Appelle-moi) de Mathieu Morel).

La sélection documentaires ne sera pas en reste et proposera un florilège de films traitant, entre autres, de l’île de Lesbos, d’Act Up, de la transidentité, du féminisme, du racisme, des violences LGBTphobes, mais également du deuil et de la nostalgie…

Côté événements, le festival proposera une série de soirées festives, de rencontres-débats (avec la participation des cinéastes Micheal Rice, Iris Chassaigne, Maité Sonnet et Mathieu Morel) et une projection festive (façon Rocky Horror Picture Show) de Vegas In Space.

Du 15 au 26 novembre 2024 aux MK2 Bibliothèque, Quai de Seine et Beaubourg.

Informations et programme complet :

https://cheries-cheris.com/festival/

