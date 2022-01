Jean-Denis Bonan sera présent à la cinémathèque de Toulouse du 9 au 12 février 2022 pour présenter, exposer, diffuser un certain nombre de ses créations diverses. Artiste aux multiples talents, à la fois écrivain , photographe, peintre et poète, enseignant à la FEMIS, Jean-Denis Bonan est aussi un cinéaste méconnu mais essentiel, ayant débuté avec Jean Rollin en tant que monteur. Méconnu car dès son premier court métrage, le magnifique et dérangeant Tristesse des anthropophages, la censure s’est montrée particulièrement violente, interdisant le film pendant près de 50 ans. Son premier long métrage, La Femme bourreau a subi le même sort, restant dans l’ombre pendant des décennies avant que Luna Park ne le ressorte en 2015 Et pourtant il s’agit d’un film étonnant et radical tourné pendant les évènements de 68, un brulot politique entre le film de genre et l’avant-garde, une sorte de compromis hallucinant entre Godard, Debord et Romero.

50 ans plus tard il réalise son deuxième long métrage, le poignant Bleu Palebourg, absent de cette rétrospective qui aura lieu entre le 9 et 12 février. La programmation est entièrement organisée par le cinéaste lui-même avec une série de cours métrages dont le dernier Madame la France commencé en 1977 et achevé en 2020. Il présentera également une exposition de ses œuvres en tant que plasticien, et la poétesse Domi Bergougnoux lira quelques textes de son recueil de poésie, Meutes.

Pour plus d’information sur cet évènement important, voici le lien vous permettant d’accéder à la programmation complète qui aura donc lieu à la cinémathèque de Toulouse.

https://www.lacinemathequedetoulouse.com/programmation/agenda?from=2022-02-09&theme_id=2289&to=2022-02-12

