Après la Lozère pour Rester vertical, vous avez choisi de tourner à Clermont-Ferrand en Auvergne…

Je ne sais pas comment l’expliquer mais j’avais la sensation que ce serait bien que le film ne se passe pas à Paris, Lyon ou Marseille, qu’il ne se déroule pas dans une grande ville française. Ensuite Clermont n’est pas une ville avec laquelle nous sommes familiers, les gens ne s’en font pas de représentation, c’est une petite ville au cœur de la France. J’aime bien dire que c’est à la fois la France profonde et une sorte de France éternelle. Bien sur ça marche presque pour toutes les villes mais à Clermont il y a la statue de Vercingétorix ! Même si l’on dit de Lyon qu’elleest la capitale de la Gaulle, Clermont me donne l’impression d’être son centre, cette ville a quelque chose qui me paraît venir de loin. Lorsque nous avons tourné, nous étions en pleine période de festival du court-métrage et le centre-ville était très agité, or nous avions besoin d’une ville calme, apaisée, nous nous sommes donc adapté au lieu et aux décors pour filmer. La place de Jaude par exemple, m’intéressait pour son ouverture, je recherchais les perspectives davantage que les espaces cloisonnés. Cela dit, lorsque nous filmions dans la rue ou devant l’immeuble, nous étions face à un espace assez fermé.

L’immeuble dont vous parlez, aviez-vous pour projet de faire de ce décor une sorte d’utopie où plusieurs individus, plusieurs classes sociales, plusieurs France finalement, vont cohabiter etcréer une sorte de communauté ?

L’utopie est un lieu qui n’existe pas. Nous l’avons tous quelque part dans un coin de notre tête mais mieux vaut ne pas le découvrir, j’aurais donc du mal à parler d’utopie pour un immeuble. Par contre, j’ai fait ce film afin d’essayer d’entrevoir au moins autre chose de possible entre nous, ça pourrait se rapprocher de l’utopie mais je ne pense même pas au fond. Quelque chose d’autre est possible, autre que ce que nous vivons actuellement en ce bas monde ! En revanche, il m’était important et m’intéressait de convoquer les thématiques qui occupent beaucoup les débats sociaux, qui traversent nos sociétés occidentales actuellement et de les mettre dans un immeuble. Cet aspect me plaisait, mais ce cadre me permettait aussi une dimension très vaudeville que j’apprécie. J’aime beaucoup les films d’Almodovar comme Femmes au bord de la crise de nerfs ou Qu’est-ce que j’ai fait pour mériter ça ?, qui est une comédie d’immeuble, sauf que lui, les débats du monde il les pose carrément au niveau d’un pallier voire même d’un appartement. Les films d’Almodovar, avancent l’air de rien sur un ton badin, léger et nous conduisent au drame. J’ai également pensé à La Règle du jeu.Je cherche depuis longtemps un équilibre entre drame et comédie, où l’un et l’autre se nourrissent, où la comédie renforce le drame et inversement. J’aime cette idée de déstabilisation quasi permanente.

Viens je t’emmène traite de sujets graves tels que le terrorisme, le racisme, l’insécurité avec beaucoup de légèreté et de fantaisie justement.

J’ai commencé l’écriture fin 2016, nous avion vécu les attentats de Charlie Hebdo, du Bataclan, de Nice… C’était un vrai traumatisme et un moment où cette peur était très présente. Nous sentions que ça pouvait arriver un peu n’importe où, n’importe quand et que personne n’était à l’abri, surtout après Nice. Comme beaucoup d’autres, je pense que nous avons du mal à traiter ces sujets et les prendre à bras le corps. Je me voyais mal en parler d’une façon sérieuse, solennelle, et puis je n’avais pas envie de faire un film sur les attentats en tant que tels. J’avais envie de parler de ce moment comme moi je l’avais vécu, un peu à l’image de Médéric, sauf qu’à la différence de lui je n’étais pas à 500 mètres mais à 700 bornes. J’avais vécu ça par le prisme de la télé, à rester scotché devant des chaînes d’infoen continu avec des journalistes qui ne savaient pas grand-chose et qui arrivaient quand même à tenir l’antenne pendant quatre ou cinq heures d’affilée. Cela a été générateur d’angoisses, par exemple je me souviens le 15 novembre 2015 être resté scotché devant la télé une bonne partie de la nuit. La semaine suivante je montais à Paris pour le montage de Rester vertical et au fond j’étais moins angoissé sur place que face aux images télé loin de la capitale. J’avais envie de parler de comment cela a agi sur mon quotidien, de l’angoisse qui s’est emparé de nous et d’une forme de paranoïa collective. Notre regard collectif a changé sur les musulmans notamment, il y a eu des moments très très critiques. Nous avons pleuré nos morts un certain temps et puis après j’ai cherché une forme de distance, j’ai estimé que la comédie permettrait de s’exprimer de façon légère et de trouver ce recul nécessaire. Dans le fond, je ne me sens pas hyper légitime pour parler des attentats mais du coup aller sur ces terrains-là de manière plus modeste, avec une approche à pas de loup et essayer de traiter la question sous un autre angle me semblait intéressant. Ensuite, le film a un aspect kaléidoscopique, on brasse et on mélange beaucoup de choses telles que le complotisme et le confusionnisme ambiant, tout cela est générateur de comédie.