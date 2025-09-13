Unique festival de Catalogne spécialisé en séries B, le B RETINA, fête avec panache son dixième anniversaire en proposant un focus sur le cinéma musical et un prix d’honneur remis à une des stars du genre; Caroline Munro: https://b-retina.cat/en/

Incontournable pour tous les aficionados d’un cinéma alternatif et culte, particulièrement irrévérencieux et inventif, le Festival B-Retina est né pour rendre hommage aux cinémas de quartier (cines de barrio )qui ont disparu et de la ville de Cornellà, où le festival se déroule à la périphérie de Barcelone (ni plus ni moins que 10 ont ferme leurs portes !!) et de Barcelone depuis 2000. Le festival a été créé dans le but de forger une communauté de spectateurs de cinéma, pour voir des pépites sur grands écrans, assortis de débats, cerveza et nouba. Un des autres objectifs est de “concurrencer” les blockbusters des cinemas commerciaux et autres multiplexes. Un genre dit mineur, qui résiste depuis une decade et dont le nombre de spectateurs n a cesse de croitre au cours des éditons. Par exemple, l’edition de 2021 a été sold-out,

Les fans et les créateurs professionnels de Cinema de serie B avaient vu leur possibilité d’apprécier ce type de cinema considérablement réduites, c’est pourquoi le Festival B-Retina est devenu une référence comme plateforme de promotion.B-Retina collabore avec d’autres festivals amis comme Fantboi a Sant Boi 9dans la banlieue barcelonaise) et le très acclamé Festival de Madrid, Cutrecon *.

B-RETINA Festival fêtera ses dix ans avec fracas et maestria, transformant l’écran de cinéma en un gigantesque dance floor et le dance floor en fantasmagorie cinéphile.

Cette dixième édition propose durant 4 jours et 4 nuits euphorisantes, onze longs métrages, deux sessions de courts, a l issue desquels il y aura une cérémonie de cloture les dotant de prix ; une projection d’oeuvres trash des étudiants, une exposition, un concert et un anti karaoke ad hoc. Le festival propose un programme thématique axé sur l’univers des fêtes cinématographiques les plus extrêmes, les plus folles et les plus inoubliables. Et pour rendre l’événement encore plus grandiose, B-RETINA accueillera une invitée de marque : Caroline Munro, icône du cinéma fantastique et d’horreur des années 70 et 80, connue pour des films tels que L’Espion qui m’aimait, Maniac ou Dracula A.D. 1972. Une ludique mise en abyme avec la diffusion en sa presence de The Last Horror Film, soit l’histoire d’un chauffeur de taxi obsédé par une célèbre actrice de films d’horreur, jouée par Lady Munro.

Donc cap sur un cinéma musical fun et wild avec quatre films qui captent parfaitement l’esprit du B-RETINA . De l’estonien Chainsaws were singing (2024), un sanglant film musical reinterpretant de facon lyrique The Texas Chainsaw Massacre, en passant par Wild Zero (1999), un film japonais chaotique et punk de Tetsuro Takeuchi mettant en scène des zombies, des extraterrestres, des guitares électriques et une histoire d’amour improbable. Avec, de surcroit, le groupe culte garage punk Guitar Wolf dans son propre rôle ! La programmation est complétée par Chispita y sus gorilas (1982) de Luis María Delgado , une comédie musicale espagnole pour enfants des années 80 devenue culte pour son absurdité naïve, et Vegas in Space (1991), la première comédie de science-fiction entièrement interprétée par des drag queens.

https://www.youtube.com/watch?v=qrw6-W2OuIw

https://www.youtube.com/watch?v=cv5AYlKGt1E

« Nous avons conçu cette dixième édition de B-RETINA comme une grande célébration du cinéma le plus libre et le plus déjanté qui soit, et peu de choses sont plus festives que les comédies musicales », explique Sabina Pujol, directrice de la programmation. Sous le slogan « La fête ultime ! Ce sera B-RUTAL !Ce sera B-ESTIAL ! ».

Ainsi, les organisateurs souhaitent faire de cet anniversaire une véritable fête.

« Les comédies musicales nous permettent de monter l’énergie au maximum, mais toujours dans notre style : irrévérencieux et exubérant », ajoute Sabina Pujol.

Un habitué du genre, l’américain David Gregory, montrera son dernier documentaire, Suzzanna : The queen of black magic (2024), portrait de la personnalité hypnotique de Suzzanna Martha Frederika Van Osch, la reine incontestée de l’horreur indonésienne. Pour rappel, Gregory est connu pour avoir notamment realise « Lost Soul: The Doomed Journey of Richard Stanley’s Island of Dr. Moreau, « Blood & Flesh: The Reel Life & Ghastly Death of Al Adamson ». Il a produit Color Out of Space » l’adaptation géniale de Lovecraft par Richard Stanley avec Nicholas Cage, etc…

https://www.youtube.com/watch?v=m2n7hGKr9jM

Mondo Mutante et Suzzanna seront accompagnes d’autres raretés comme ces trois films au scenario ineffable.AJ Goes to the Dog Park (2024) de Toby Jones au pitch prometteur : son protagoniste, AJ, découvre que son parc canin préféré a été transformé en un espace réservé aux blogueurs. Afin de le récupérer, il va vivre une odyssée bureaucratique…Dude Bro Party Massacre III (2015), réalisé par une troupe de comédiens : Tomm Jacobsen, Michael Rousselet y Jon Salmon, est un parodie des série B / slashers des année 80.Enfin, les frères Onetti présenteront leur dernier opus : 1978, délaissant provisoirement le neo-giallo pour nous livrer une audacieuse proposition politique sur leur Argentine natale.

Il y aura même une battle de festivals ! Versus sesión, soit B Retina qui s’opposera à Walpurgis, le tout nouveau festival d horreur queer catalan https://walpurgisqueerhorrorfest.com/



Le public devra donc départager le choix de B Retina, une rediffusion de CarousHELL de Steve Rudzinski (2016), un des classiques du festival, le revenge movie de Duke qui s’avère…une licorne de manège. Souffrant du pire des cauchemars :devoir faire face aux clients en personne et fatigué d’être maltraité et abusé par les enfants, Duke s’enfuit et commence sa vengeance brutale….

https://www.youtube.com/watch?v=Yrn8jnsdhLA

Walpurgis a choisi le cultissime Vegas in Space de Philipp Ford (1991) où 3 soldats croquent des pilules magiques pour se transformer en femmes et investir la planète Clitoris, uniquement constituée de femmes…. Une production de l’incontournable Troma.

https://www.youtube.com/watch?v=5tY1XLUtzRY

copyright Toma FiIms

Le film a été coécrit et interprété par Doris Fish, une figure importante de la communauté drag de San Francisco et tourné de façon totalement DIY (autoproduite) sur huit ans. Un Barbarella camp, où chaque personnage semble sortir tout droit d’une soirée organisée par Divine et Ziggy Stardust.

Et comme une fête comme celle-ci ne pouvait se limiter à l’écran, ce samedi 20 septembre, le festival envahira les rues à partir de 20H avec un concert gratuit en plein air de Los Monos Voladores del Sr. BurnsLe trio barcelonais est spécialisé dans la transformation de chansons espagnoles classiques en un cocktail punk-rock, pop-satirique.

Enfin, dimanche, après deux séances de courts-métrages, un intriguant anti karaoké clôturera les festivités. L’actrice Rachel Arieff, reine incontestée des excès scéniques, en sera la madame déloyale… Y seront convoqués les dieux du glam et du rock Be there or be square!

*Jeux de mots:”CUTRE” signifie craignos, gentiment ringard.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).