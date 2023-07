Quelques lignes de Bob Marley pour commencer ce billet d’humeur…



Burnin’ And Lootin’ (Brûler Et Piller)

This morning I woke up in a curfew Ce matin je me suis réveillé sous un couvre-feu

Oh god, I was a prisoner too Oh mon Dieu ! J’étais un prisonnier moi aussi

Could not recognise the faces standing over me Qui ne pouvait reconnaître tous ces visages devant moi

They were all dressed in uniforms of brutality Ils étaient tous en uniforme

How many rivers do we have to cross Combien de rivières devrons-nous traverser

Before we can talk to the boss Avant de pouvoir parler au Seigneur ?

All that we got seems lost Tout ce que nous avons semble avoir été perdu

We must have really paid the cost Nous avons véritablement payé le prix

Burnin’ and a-lootin’ tonight Brûler et piller ce soir

Burnin’ and a-lootin’ tonight Brûler toute la pollution ce soir

Burnin all pollution tonight Brûler toutes les illusions ce soir