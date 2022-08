Voilà des années que nous attendions une copie restaurée de Ragtime film majeur des années 80, l’un des plus beaux Milos Forman, fresque historique révoltante d’une beauté à couper le souffle. Dans cette adaptation du roman E. L. Doctorow le cinéaste offre une oeuvre presque chorale, au souffle tragique et un portrait saisissant de l’Amérique du début du XXe siècle, celle du jazz et de la ségrégation. La musicalité du film résonne tout autant dans sa musique (superbe partition de Randy Newman) que dans sa construction. Et puis, Elizabeth McGovern, Brad Dourif, Mary Steenburgen, Mandy Patinkin et Howard E. Rollins Jr. y trouvèrent leurs rôles les plus bouleversants.

En partenariat avec Arte Editions, nous sommes fiers de vous faire gagner l’un des 3 exemplaires mis en jeu du blu-ray de Ragtime si vous répondez à ce questionnaire avant le 5 avril 2019, 0h00

