Simon Verhoeven – Milli Vanilli, de la gloire au cauchemar

Acteur et réalisateur au succès considérable outre-Rhin, Simon Verhoeven, descendant d’une importante dynastie de cinéma allemande (mais sans lien de parenté avec le hollandais Paul Verhoeven) signe pour sa septième réalisation le biopic Milli Vanilli, de la gloire au cauchemar (Girl You Know It’s True).

Considéré comme l’un des plus grands scandales de l’Histoire de la musique, le duo Milli Vanilli, composé du français Fabrice Morvan et de l’allemand Robert Pilatus, connait un triomphe planétaire à la fin des années 80 avec le titre Girl You Know It’s True, puis plusieurs autres tubes. Devenus des stars et couronnés d’un Grammy Award en à peine deux ans, les deux artistes chuteront aussi vite qu’ils avaient réussi après que la presse aura révélé qu’ils n’étaient pas les vrais interprètes de leurs chansons.

Brillant par sa reconstitution léchée des années 80 et de l’esthétique MTV, servi par l’élégance de sa mise en scène – la photographie, signée Jo Heim, est également à saluer – et la qualité de son casting, Girl You Know It’s True, dont on notera que le titre original demeure nettement moins racoleur que celui choisi pour le marché français, n’est pas exempt de défauts – ou tout au moins d’éléments discutables – mais reste très intéressant, aussi bien par son sujet que par sa genèse.

On constate d’abord que le film – comme tout biopic – mêle allègrement fiction et faits documentés, mais avec l’objectif – revendiqué par ses personnages principaux dans des apartés pas toujours très adroits – de jeter un nouvel éclairage sur le fameux scandale en racontant la vérité des premiers concernés (c’est-à-dire Fab Morvan et Rob Pilatus mais aussi tous les acteurs de l’ombre ayant fait d’eux les Milli Vanilli). À ce titre le long-métrage, développé avec l’aide de la plupart desdits « premiers concernés » ou – certains n’étant malheureusement plus là pour donner leur version des faits – de leurs proches, prend le parti de brosser, à travers le prisme de la fiction, le portrait de l’ensemble des protagonistes du projet – voire de donner littéralement la parole à leurs doubles de cinéma – et de narrer « de l’intérieur » l’ascension et la descente aux enfers de Morvan et Pilatus.

En résulte un film pas toujours convaincant lorsqu’il vise l’intimisme – cette quête se traduisant par le choix d’angles de narration peu cohérents, des apostrophes parfois moralisatrices à l’intention du spectateur ou des scènes de pure fiction minées par le pathos – mais excellant, en revanche, dans la retranscription des grandes lignes du « cas Milli Vanilli ». La majorité du récit s’avère ainsi passionnante, plongeant le spectateur au coeur d’une époque nullement révolue (en tout cas en ce qui concerne le show-business) et décrivant avec une précision remarquable l’histoire tragique et véridique de deux jeunes gens embarqués malgré eux dans la spirale d’un mensonge, puis broyés par un succès et une pression ayant dépassé toute attente, avant d’encaisser un spectaculaire retour de bâton.

Incarnés par les très prometteurs Elan Ben Ali et Tijan Njie, Fab Morvan et Rob Pilatus sont en effet devenus les visages de Milli Vanilli par la volonté d’un homme : le légendaire producteur et auteur-compositeur Frank Farian. Célèbre pour avoir fabriqué de toutes pièces le groupe Boney M – dont le chanteur et la plupart des choristes n’étaient, eux non plus, pas les vrais interprètes de leurs disques – il est ici interprété par Matthias Schweighöfer dont la prestation – donnant corps aux multiples facettes de cet homme à la fois coléreux, tyrannique, escroc mais aussi loyal et bien sûr génie musical – en fait de très loin l’un des personnages les plus intéressants du long-métrage.

Décrivant sans ambiguïté la méthode consistant à engager des mannequins ou des danseurs pour défendre en playback des chansons enregistrées par d’autres – sans toutefois préciser que Farian n’en avait pas le monopole et que les faux chanteurs, s’ils sont plus rares aujourd’hui, furent légion dans les années 70/80, mais le plus souvent avec un succès assez modeste pour n’éveiller aucun soupçon – Simon Verhoeven nous gratifie également de plusieurs séquences ludiques sur la musique de studio mais aussi d’un certain nombre de scènes, plus attendues mais absolument réalistes, sur la cruauté du monde du spectacle. Girl You Know It’s True fait donc souvent mouche grâce à ses qualités d’incarnation – largement dues à l’écriture psychologique des personnages ainsi qu’à la performance de ses comédiens – et trouve son ultime atout dans la dimension profondément faustienne de son récit, en réalité comme en fiction.

Inégal mais sauvé par sa beauté visuelle et sa distribution au top, Milli Vanilli : de la gloire au cauchemar offre un très bel écrin à l’une des tragédies les plus passionnantes de l’Histoire du show-business.

