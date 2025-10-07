Jean Boiron Lajous – « Hors service »

Documentariste, professeur de cinéma et anciennement assistant de Varda et Bergala, Jean Boiron Lajous revient avec un documentaire politique et poétique intitulé Hors service.

Six anciens fonctionnaires – une médecin, un facteur, une juge, deux enseignantes et un policier âgés de 30 à 52 ans – sont réunis par le réalisateur dans un hôpital abandonné. Ils y font connaissance et reviennent à tour de rôle sur leur expérience professionnelle marquée par la dégradation des services publics les ayant contraints à démissionner.

Consistant principalement en des séquences issues de longues conversations entre les protagonistes – chacun y évoque ses espoirs et ses désillusions et tous, quel que soit leur âge, pointent les mêmes problèmes d’administration, de manque de moyens et d’effectifs, ainsi que le manque de réactivité des institutions en cas de problème interne – Hors service comporte également plusieurs scènes à l’onirisme assumé au cours desquelles l’hôpital en ruines où se déroule le film revêt une allure d’épave avant de devenir le théâtre de saynètes où lesdits protagonistes rejouent leur quotidien.

Partiellement réaménagé pour les besoins et la durée du tournage, ce décor superbement post-apocalyptique en vient enfin à se muer à l’écran en un lieu de vie et surtout de reconstruction, dans lequel les interprètes se projettent afin d’envisager une manière réaliste d’aider les autres dans de meilleures conditions et ainsi contribuer à faire bouger les lignes.

Assumant de réunir ses « personnages » afin de constituer un microcosme, Hors service vaut donc certes par son message douloureux mais nécessaire quant à la nécessité de réformer en profondeur le service public, mais surtout pour la finesse avec laquelle il le distille, mettant en avant la bonne volonté de ses protagonistes et par-dessus tout le fait qu’aucun d’entre eux ne semble avoir renoncé à ses idéaux ou à sa vocation mais simplement à la possibilité d’effectuer correctement son travail dans les conditions qu’offrent actuellement les institutions…

Spectacle à la fois ludique et émouvant, Hors service donne la parole à six individus profondément altruistes, désabusés par les limites de la fonction publique mais n’ayant rien perdu de leur volonté d’être utile à la société. Un plaidoyer humaniste parfois attendu, souvent alarmant, mais par-dessus tout plein d’espoir.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).