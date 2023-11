À l’instar de ses compatriotes Christopher Nolan ou Ridley Scott, Peter Yates fait partie de ces cinéastes dont la carrière américaine (Bullitt, Krull, Les Grands fonds) a eu tendance à éclipser les origines britanniques. C’est pourtant en Angleterre qu’il fait ses débuts en signant quelques épisodes pour les séries télévisées Le Saint et Destination Danger, avant de mettre en scène son premier long-métrage, Summer Holiday, une comédie portée par le rockeur Cliff Richard, en 1963. La même année, le vol du train postal Glasgow-Londres défraye la chronique. Seize criminels dérobent à cette occasion 2,6 millions de livres sterling dans ce que la presse appela le « casse du siècle ». L’affaire intéresse rapidement le cinéma et Gerald Wilson, scénariste de Scorpio et du Cercle noir pour Michael Winner, rédige un premier traitement de l’adaptation du fait divers pour le grand écran. L’acteur fétiche de Joseph Losey, Stanley Baker, tête d’affiche d’Eva, Accident ou Les Criminels, décide de coproduire le film aux côtés notamment de Michael Deeley, plus tard aux manettes de Voyage au bout de l’enfer ou Blade Runner. Très vite, tous deux jettent leur dévolu sur Yates qui vient tout juste de finir le tournage de One Way Pendulum pour le compte de Deeley. Le metteur en scène réécrit lui-même le scénario (fait unique dans sa filmographie) aidé par Edward Boyd et le romancier George Markstein, auteur de Chance Awakening, adapté par Yves Boisset sous le titre Espion, lève-toi. Robbery suit donc méticuleusement le déroulé des faits tout en fictionnalisant la personnalité des braqueurs, s’intéressant principalement à la figure de Paul Clifton (Baker), éminence grise du crime organisé londonien qui décide de monter une équipe afin d’organiser le vol spectaculaire d’un train transportant un butin considérable. La collection Make My Day ! de Studiocanal s’est enrichi de ce polar, aussi efficace dans sa forme qu’étonnamment précurseur dans son sous-texte.

Fidèle à l’histoire vraie dont il s’inspire, le long-métrage au titre original aussi simple que programmatique, malheureusement gâché par sa « traduction » française (Trois milliards d’un coup), fait le choix d’articuler sa narration autours des différentes étapes du vol : recrutement des membres du gang, planification, répétitions, exécution. Un déroulé qui tend à assécher au maximum son propos avec succès. Seul le personnage de Kate, campé par Joanna Pettet (Casino Royale, Le Groupe de Sidney Lumet), totalement absente des trois-quart du récit, dévie de ce parti-pris et adjoint des éléments de romance parfaitement dispensables (probables concessions à une logique plus commerciale). Comme le véritable casse, méticuleux et effectué sans aucune arme, avait pour mission de vider les coffres du train en à peine vingt-cinq minutes, Yates orchestre son climax en quasi temps réel. Preuve que le braquage, matériau éminemment cinégénique au point qu’il sera même évoqué dans Le Cerveau de Gérard Oury, ne nécessite in fine aucun ajout, aucune fioriture. Le réalisateur prend la peine de développer les caractéristiques propres à chacun des gangsters lors de la longue mise en place. Il s’appuie ainsi sur un excellent casting, composé entre autres de Frank Finlay (Le Pianiste, Lifeforce) ou Barry Foster (inoubliable psychopathe de Frenzy), qu’il dirige à la perfection. Tous les intervenants du documentaire Waiting for the Signal présent en bonus, qu’ils soient acteurs, scénaristes ou directeurs de production, reviennent sur le soin apporté par le cinéaste au réalisme de son polar, ce dernier n’hésitant pas à remettre en scène un véritable extrait de journal télévisé résumant les conséquences de l’enquête. Celui qui retournera au film criminel bien des années plus tard avec Les Quatre malfrats, profite de la caution vériste de Robbery pour développer une mise en scène sans esbroufe proprement époustouflante.