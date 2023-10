Lorsqu’il s’essaie à la réalisation en 1978 avec l’excellent Blue Collar, Paul Schrader est déjà un scénariste de renom derrière les scripts de Yakuza, Rolling Thunder, Obsession ou Taxi Driver. S’ensuit une carrière derrière la caméra riche et variée, faite de réussites incontestables (Hardcore, Mishima), de longs-métrages à la réception critique et publique en demi-teinte (La Féline), et de véritables fiascos, avec en tête Dominion, son prequel de L’Exorciste, dont il se fit renvoyer au profit de Renny Harlin. Peintre des travers d’une Amérique délétère, il s’exile pourtant à l’étranger au milieu des années 80 en trouvant des financements aux quatre coins du monde, aussi bien au Japon, qu’au Royaume-Uni ou encore en Italie. C’est après avoir tourné Étrange séduction à Venise qu’il décide de revenir sur ses terres natales et s’attelle à Light Sleeper. Le film est écrit et coproduit par ses soins, aux côtés de Linda Reisman (déjà sur Patty Hearst et plus tard Affliction), Ronna B. Wallace (la même année derrière les succès de Reservoir Dogs et Bad Lieutenant, excusez du peu) et, plus étonnant, du boss de la Carolco, le légendaire Mario Kassar. Willem Dafoe incarne John LeTour, un dealer de drogues de quarante ans qui travaille pour Ann (Susan Sarandon), fournisseuse exclusive du secteur bancaire et financier en médicaments. Alors que cette dernière envisage de se reconvertir dans l’industrie des cosmétiques, LeTour, souffrant d’insomnie, cherche un nouveau sens à sa vie. Grand spécialiste du Nouvel Hollywood, auquel l’auteur/réalisateur est évidemment affilié, il était normal que Jean-Baptiste Thoret finisse par se pencher sur l’une de ses œuvres au sein de la collection Make My Day ! qu’il supervise pour le compte de Studiocanal.

Comme toile de fond pour la déambulation nocturne de son héros, motif récurrent de sa filmographie comme en témoignent Taxi Driver ou À Tombeau ouvert qu’il a tous deux scénarisé, Paul Schrader choisit évidemment New York. Véritable retour aux sources pour son auteur, le film se sert de son décor urbain pour multiplier les clins d’œil au chef-d’œuvre de Martin Scorsese, à l’image de ces inserts sur la carrosserie de la limousine qui conduit LeTour dans son périple, comme le souligne Nicolas Saada dans son interview disponible en supplément. Le bitume de la Grosse Pomme introduit le long-métrage au travers d’un plan parcourant le trottoir d’une rue embrumée au ras du sol avant qu’un mouvement ascendant ne dévoile des bâtiments imposants. Dès lors, le protagoniste ne va plus quitter les entrailles de la ville au cours de son odyssée faite d’escales et d’accros à satisfaire. D’un magasin branché de vinyles, à l’appartement délabré d’un junkie, le moindre personnage se retrouve défini par son environnement. Après Taxi Driver et American Gigolo, Light Sleeper clôt donc une trilogie où chaque client rencontré change peu à peu et radicalement le héros. Ici ce sont les mêmes consommateurs que John va croiser encore et encore, leurs relations devenant de plus en plus tendues à chaque itération, selon une logique de répétitions. Parmi eux, des hommes d’affaires, des héritiers, des artistes, soit le visage renouvelé de la mégapole alors sur le point d’être totalement métamorphosée par la politique de « tolérance zéro » impulsée par Rudy Giuliani. Une gentrification qui permet la multiplication des yuppies et avec eux, la banalisation de la cocaïne qui rend les addicts bavards, impulsifs, et donc, dangereux. Un univers qui n’est pas sans évoquer celui du romancier Bret Easton Ellis qui écrira en 2013 le scénario du raté The Canyons pour Schrader. Avec son credo « les drogues blanches pour les Blancs », le héros assiste avec tristesse à cette métamorphose, voit la police s’inquiéter de la mort d’une jeune femme de bonne famille là où ils négligeaient autrefois les cadavres des laissés-pour-compte. Néanmoins, sous le luxe apparent, la crasse gangrène la cité, à l’image de ces poubelles et ces détritus qui envahissent ses grandes artères. En réalité, une grève des éboueurs eut lieu durant le tournage, élément dont le réalisateur tira habilement profit, renvoyant ainsi explicitement au vice et au péché submergeant la cité tant souhaité jadis par Travis Bickle selon Jean-Baptiste Thoret. L’avènement des nouveaux riches, John va le vivre de l’intérieur mais comme un étranger perdu dans ce faste, à l’image de son arrivée dans une grand restaurant dont les murs sont ornés d’œuvres d’art. Un cocon tape à l’œil à l’opposé de son éthique. Une dichotomie qui trouvera son apogée dans un cut qui fait se succéder un plan sur une cash machine comptant des liasses de billets, au regard du dealer dépressif à qui l’on annonce « le seul danger est en vous ». Un subtil effet de montage, dû à Kristina Boden (L’Impasse, Auto Focus), illustrant son incompréhension et ses craintes face à ces bouleversements.