Lucio Fulci – « Nightmare Concert »

Sorti en 1990 et également connu sous les titres Un gatto nel cervello ou A Cat In The Brain, Nightmare Concert de Lucio Fulci est désormais disponible en Blu-Ray chez Le Chat Qui Fume.

Alors qu’il tourne un nouveau film, Lucio Fulci (ici dans son propre rôle) voit son travail et sa vie perturbés par des hallucinations effroyables. Espérant se soigner, il fait appel à un psychiatre mais la consultation ne fait qu’aggraver les choses…

Reposant à dessein sur une intrigue simple et reprenant – tel un patchwork – pour les besoins de ses scènes de cauchemars, des images des téléfilms Soupcons de mort et Les fantômes de Sodome – tous deux réalisés par Fulci – ainsi que de cinq autres films issus de la collection télévisuelle Lucio Fulci presenta, Nightmare Concert surprend par son aspect méta, son humour et sa créativité graphique.

Le spectateur y découvre ainsi le double fictif de Fulci en plein travail. Perdant pied à mesure que ses visions le conduisent à voir ses personnages, puis ses proches, massacrés dans des conditions insoutenables rappelant l’ambiance de ses films – ce qui donne tout son sens à l’utilisation d’extraits de ses productions précédentes – cet alter ego permet au cinéaste d’évoquer de façon imagée les aléas d’un tournage mais également d’adresser un pied-de-nez aussi savoureux qu’évident à ses détracteurs qui, durant des décennies, le traitèrent de fou et affirmèrent que la violence de ses films ne pouvait que corrompre les spectateurs…

Témoignant de l’autodérision mais aussi de la lucidité du réalisateur – cantonné, à la fin de sa carrière, au genre horrifique car son public ne souhaitait plus le voir s’essayer à autre chose – le film se démarque aussi par sa puissance graphique, profitant de la simplicité de son scénario pour offrir un enchaînement décomplexé de scènes plus gore les unes que les autres (massacre à la hache, décomposition accélérée, langues arrachées…) avec des trucages parfois grossiers mais toujours créatifs.

Jubilatoires pour tous les amateurs de cinéma bis, ces scènes – ainsi que la figure du serial killer venant ajouter au suspense de cet improbable périple mental – constituent l’un des points forts du film, qui comporte également quelques très beaux clins d’oeil de Fulci à ses maîtres, à commencer par Alfred Hitchcock mais aussi Fritz Lang, dont le chef-d’oeuvre M le Maudit fait ici l’objet d’un hommage mémorable.

À la fois méta et crépusculaire, Nightmare Concert témoigne autant du savoir-faire de Lucio Fulci que de son humour et demeure aujourd’hui l’un des plus beaux films de la fin de sa carrière.

