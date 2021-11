Membre éminent de la deuxième mouture du Rat Pack (celle des années 60, comprenant, entre autres, Frank Sinatra, Dean Martin ou Shirley MacLaine), Sammy Davis Jr. demeure un cas à part au sein de sa génération. Crooner, comédien, imitateur, l’homme est surtout un métisse afro-cubain, converti au judaïsme, profil pour le moins atypique dans une Amérique engluée dans un racisme d’état omniprésent. Six ans après le succès de L’Inconnu de Las Vegas, en compagnie de sa troupe, il écope de son premier rôle principal en solo et revêt le costume d’un jazzman ingérable et auto-destructeur à l’occasion du bien nommé A Man Called Adam, réalisé par Leo Penn. Père de Sean, mais avant tout, acteur ayant principalement œuvré pour le petit écran (il fit néanmoins une apparition dans Crossing Guard, devant la caméra de son fils), sa carrière fut freinée après avoir été blacklisté par le sénateur McCarthy. Exilé loin d’Hollywood, il devient metteur en scène pour le théâtre et tourne de nombreux épisodes de séries télévisées à succès (de Columbo à La Petite maison dans la prairie). Seul et unique long-métrage que ce dernier signe pour le cinéma, le film est désormais disponible en combo Blu-Ray / DVD dans la collection Make My Day ! éditée par Studiocanal. On y suit la descente aux enfers d’Adam Johnson (Davis Jr.), trompettiste de renom qui tente de rester au sommet de son art tout en luttant contre ses addictions et les réminiscences d’un passé traumatique.

Loin d’être un simple décor, le monde du jazz devient un moteur du récit et de la réalisation de Leo Penn. Dès son superbe générique d’ouverture, véritable court-métrage d’animation qui passe de l’abstraction symbolisant les notes d’une partition, à un portrait griffonné du protagoniste, le cinéaste adapte sa mise en scène au rythme de la musique. Dans un très beau noir et blanc extrêmement contrasté, ce dernier offre quelques images quasi expressionnistes (lorsque les ombres d’Adam et l’une de ses conquêtes se rejoignent) et accorde un soin tout particulier aux séquences musicales. Très dynamiques, alternant gros plans décadrés sur les spectateurs (parmi lesquels un tout jeune Morgan Freeman), plans larges sur le band, zooms et dezooms au tempo du trompettiste, elles sont l’un des centres d’intérêt du film. Dommage pourtant qu’elles ne dépassent jamais leur statut de « virgules », des parenthèses, certes très réussies, mais qui ne nourrissent nullement la narration (à l’exception de la toute dernière en forme de cauchemar éveillé). Néanmoins, la figure du jazzman et les relents politiques que charrie celui-ci, sont évidemment abordés. Ainsi, le légendaire Louis Armstrong (déjà apparu de nombreuses fois au cinéma, notamment dans Paris Blues de Martin Ritt) incarne Willie, un vieux musicien avec qui le héros a quelques frictions. Il est cocasse de constater que l’interprète de What a Wonderful World est ici ramené au statut « d’amuseur pour l’Amérique blanche », comme le nomme Thierry Jousse dans son interview présente en bonus. Inattaquable sur le plan de son art, il se retrouve en proie à un conflit de générations, critiqué par ceux qui ne comptent pas être aussi dociles que leurs aînés. Adam n’est pas un simple faire-valoir, une caution ethnique, il est une superstar comme en témoignent les nombreuses couvertures de magazines placardées dans son appartement. Respecté du milieu, il devient même le mentor et le professeur d’un jeune homme Blanc, Vincent (campé par Frank Sinatra Jr.), à qui il demande même s’il est « sûr de ne pas être Noir ? ». Malheureusement, ses démons et son expérience tragique (dont on comprend les détails au cours d’une très belle scène) l’empêchent de se construire pleinement, renvoyant au vécu de l’acteur, lui aussi connu pour son tempérament instable et ses addictions à l’alcool et à la cocaïne. Terriblement intime et introspectif, A Man Called Adam (joli titre qui fait de la vedette, un homme comme un autre) dessine également en creux la peinture peu reluisante d’une période de bouleversements pour les Etats-Unis.