Sorti en 1986 aux États-Unis, en 1988 en Espagne et jamais exploité sur le sol français, l’étonnant Monster Dog (Il Signore dei cani) mettant en vedette Alice Cooper, est à présent disponible en Blu-Ray chez Le Chat Qui Fume.

Faisant route avec sa fiancée et deux couples d’amis, la rockstar Vince Raven se rend en rase campagne afin de tourner un clip dans la maison de ses défunts parents. Le petit groupe ne tarde cependant pas à découvrir qu’une meute de chiens carnassiers rôde dans la région, tandis que ses habitants évoquent une étrange malédiction…

Co-production hispano-italienne réalisée par le prolifique Claudio Fragasso – principalement connu pour le nanar Troll 2 (1990) et sa longue collaboration (sur Scalps notamment) avec l’inénarrable Bruno Mattei – produite par Carlos Aured – lui-même réalisateur de L’empreinte de Dracula (1973) et largement avantagée par la présence (et les deux chansons originales) mémorable(s) d’Alice Cooper, Monster Dog est une bisserie savoureuse, aussi kitsch que touchante tant la cinéphilie de ses auteurs y apparaît palpable.

Rappelant dès son ouverture – un clip bariolé aux airs de Rocky Horror Picture Show (1975) dans lequel Alice Cooper fait ouvertement référence à des personnages de fiction tels James Bond, Sherlock Holmes ou Jack l’Éventreur – et plus encore ensuite, l’atmosphère – certes largement plus parodique – du cartoon Scooby-Doo (musique rock, théâtralité, groupe d’amis amenés à enquêter sur une affaire de « monstres » dans un endroit lugubre…) le film – largement inspiré du Loup-garou de Londres (1981) de John Landis et Hurlements (1981) de Joe Dante – assume en effet d’emblée sa volonté, sincère et presque candide, d’offrir coûte-que-coûte au spectateur un vrai « tour de train fantôme », n’hésitant pas, pour ce faire, à cumuler pêle-mêle tous les codes possibles et imaginables du cinéma de genre, faisant cohabiter avec une ferveur assez prodigieuse mystère, rednecks, fantômes, maison hantée, hallucinations, possession, animaux agressifs et créatures démoniaques en carton-pâte, le tout en moins de 90 minutes !

Si ce choix dilue l’intrigue, il n’en est pas moins touchant tant Monster Dog fait montre, de la première à la dernière image, d’une absence totale de cynisme – Alice Cooper dira même avoir accepté d’en être la vedette précisément car on lui avait assuré qu’il s’agirait d’un film d’horreur à petit budget destiné aux vidéo-clubs, ce qui se vérifia – et d’un amour sincère – en témoigne l’avalanche de références lui tenant lieu de scénario – pour le genre dans lequel il s’inscrit.

Moment de rire à partager entre nostalgiques des vidéo-clubs, avec ses trucages peu convaincants, son jeu d’acteurs théâtral et une patine renvoyant directement à l’âge d’or de la VHS, Monster Dog offre un authentique spectacle d’horreur à petit budget, pour un plaisir garanti sans prise de tête, que l’on soit fan d’Alice Cooper ou pas !

Disponible en Blu-Ray chez Le Chat Qui Fume

BONUS

Le seigneur des chiens (avec le réalisateur Lamberto Bava, la scénariste Rossella Drudi et le producteur Roberto Bessi) (43 mn)

• Scènes coupées (11 mn)

• Film annonce

