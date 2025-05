Cannes 2025 (Compétition) Sergueï Loznitsa – « Deux procureurs »

Cannes 2025 : « Deux procureurs », l’éblouissante fresque judiciaire de Sergueï Loznitsa

Avec Deux procureurs, présenté en compétition officielle au 78e Festival de Cannes, le cinéaste ukrainien Sergueï Loznitsa signe un retour magistral à la fiction. Adapté de la nouvelle éponyme de Gueorgui Demidov, physicien et ancien détenu du goulag, ce drame historique nous plonge au cœur des purges staliniennes en 1937, offrant une méditation saisissante sur la justice et la foi dans un régime totalitaire. Cette résurgence littéraire rédigée en 1938 mais parue seulement en 2008, offre à Loznitsa, spécialiste de l’histoire russe et ukrainienne, une matière première d’une rare intensité pour explorer les mécanismes de l’oppression soviétique.

© Pyramide Distribution

Le récit suit Alexander Kornev, jeune procureur idéaliste interprété par Aleksandr Kuznetsov (vu dans Leto de Kirill Serebrenikov), qui découvre une lettre échappée des flammes, écrite par un prisonnier victime de la police secrète. Sa détermination à faire éclater la vérité le conduit à affronter les rouages d’une administration corrompue, jusqu’au bureau du procureur général Vyshinsky, incarné par Anatoliy Belyy.

Tourné à Riga, dans des décors authentiques de l’époque, le film bénéficie de la photographie d’Oleg Mutu, qui capture l’atmosphère oppressante des institutions soviétiques. Le format carré et les nuances de gris renforcent l’impression de claustrophobie, tandis que la mise en scène, épurée, souligne la tension dramatique.

© Pyramide Distribution

Malgré la gravité du sujet, Deux procureurs distille un humour noir subtil, notamment à travers les situations kafkaïennes rencontrées par Kornev. Ces touches d’absurde accentuent la critique d’un système où la logique bureaucratique prime sur l’humanité. La prestation éblouissante d’Alexandr Filippenko pour le personnage de Stepniak, détenu tout en ambivalences, nous plonge au coeur des complexités de l’honnêteté et de la trahison en temps de guerre.

En explorant les mécanismes de la terreur stalinienne, Loznitsa offre une réflexion sur les dérives autoritaires contemporaines. Le film, coproduit par plusieurs pays européens, témoigne de l’engagement du réalisateur à documenter les conflits passés et présents, des documentaires présentés tous deux au festival de Cannes : Maïdan (2014) chroniquant le soulèvement contre le régime du président Ianoukovitch survenu à Kiev et L’invasion (2024) documentant le quotidien de l’Ukraine occupée.

© Pyramide Distribution

Deux procureurs est une œuvre puissante et nécessaire, qui interroge la place de l’individu face à la machine étatique, et rappelle l’importance de la mémoire historique dans la compréhension des enjeux actuels.

Pour l’anecdote, il était plaisamment ironique d’assister à la projection de cette déploration sobre, dure et réaliste en salle Debussy, alors que se déroulait à quelques pas, dans le Grand Auditorium Louis-Lumière Mission Impossible : The Final Reckoning, ode au rêve américain et à la toute puissance du capitalisme.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).