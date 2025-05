Cannes 2025 (Hors compétition) Amélie Bonnin – « Partir un jour »

Cannes 2025 : Partir un jour d’Amélie Bonnin, une ouverture clivante entre mélancolie pop et format télévisuel

Choisir Partir un jour d’Amélie Bonnin pour ouvrir le Festival de Cannes a surpris une partie de la critique. Premier long métrage de la réalisatrice, cette comédie musicale douce-amère, portée par la chanteuse Juliette Armanet dans son premier rôle au cinéma, navigue entre évocation nostalgique des années 1990-2000 et introspection sur les parcours de vie contemporains.

© 2025 Topshot Films – Les Films du Worso – Pathé Films – France 3 Cinéma

Adapté en miroir de son court-métrage primé aux César, Partir un jour explore les allers-retours émotionnels d’une cheffe d’orchestre enceinte, qui revient dans sa province natale, entre quête d’ancrage et désir d’échappée. Elle y retrouve souvenirs, amours anciennes, tensions familiales et musiques d’époque, dans une tentative de réconcilier carrière et vie personnelle, ville et campagne, héritage et choix présents.

Le film a su toucher une partie du public par sa sincérité et son regard attendri sur les solitudes ordinaires. Certains y ont vu une chronique générationnelle émotive, modeste dans ses ambitions, mais juste dans ses portraits. L’usage de tubes populaires réinterprétés en fil narratif a également évoqué, pour certains spectateurs, une forme poétique d’archéologie affective.

© 2025 Topshot Films – Les Films du Worso – Pathé Films – France 3 Cinéma

D’autres ont été nettement plus réservés, reprochant au film son esthétique télévisuelle, une écriture jugée convenue, et une mise en scène jugée peu inspirée. La comédie musicale y a parfois été perçue comme une coquille creuse, multipliant les clichés (retour à la campagne, transfuge de classe, maternité et crise existentielle) sans les renouveler. La photographie, les costumes et la direction d’acteurs n’ont pas toujours convaincu, malgré la présence du cinéaste David Cailley à la production.

Partir un jour divise donc, oscillant entre charme rétro et maladresses formelles. Une proposition singulière pour une ouverture de festival, qui assume son ton intimiste et son regard mélancolique sur les bifurcations de l’existence — quitte à bousculer les attentes d’un lancement cannois traditionnellement plus spectaculaire.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).