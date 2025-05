Sortie VOD – Akaki Popkhadze – « Brûle le sang »

Critique VOD – Brûle le sang d’Akaki Popkhadze : un polar fiévreux au cœur de la mafia géorgienne niçoise

Disponible en VOD depuis le 22 janvier 2025, Brûle le sang inaugure les débuts remarqués d’Akaki Popkhadze, réalisateur franco-géorgien, qui plonge dans les méandres de la communauté géorgienne de Nice à travers un thriller familial tendu et viscéral.

© Jean Louis Paris

Le film s’appuie sur un casting masculin de haute volée : Nicolas Duvauchelle incarne Gabriel, fils prodigue volcanique au passé criminel, revenu d’exil pour venger l’assassinat de son père. Face à lui, Florent Hill, également co-scénariste, campe Tristan, le cadet aspirant à la prêtrise orthodoxe, déchiré entre foi et vendetta. Denis Lavant, comme jamais vu, dans le rôle de Jacques, mentor ambigu, et Finnegan Oldfield, en Marco, personnage trouble sous des dehors clinquants, ajoutent une intensité brute à cette fresque familiale. Ia Shugliashvili, en mère endeuillée, apporte une profondeur émotionnelle poignante à cet univers viril de gangsters qui vivent à la dure.

© Jean Louis Paris

Popkhadze, puisant dans son vécu, offre une représentation rare de la diaspora géorgienne en France. Le film explore les tensions entre traditions ancestrales et réalités contemporaines, mettant en lumière une communauté souvent invisible à l’écran. Les rites orthodoxes, les codes d’honneur et les liens familiaux y sont dépeints avec authenticité.

Brûle le sang s’inscrit dans la lignée des polars français des années 1980, tels que La Balance, tout en y insufflant une modernité visuelle. La photographie de Justin Vaudaux capture la lumière crue de la Côte d’Azur, contrastant avec la noirceur des événements. Le montage de Mathieu Toulemonde, nerveux et précis, maintient une tension constante.

© Jean Louis Paris

La bande originale de Guillaume Ferran, mêlant sonorités traditionnelles géorgiennes et nappes électroniques, enveloppe le film d’une ambiance envoûtante. Les scènes de confrontation, filmées avec une sobriété efficace, laissent une empreinte durable, témoignant d’une violence contenue mais palpable.

Brûle le sang est une réussite singulière dans le paysage du polar français. En mêlant drame familial, immersion communautaire et tension criminelle, Akaki Popkhadze signe un premier long-métrage prometteur, porté par des interprétations puissantes et une mise en scène maîtrisée. Un film à découvrir sans tarder en VOD.

