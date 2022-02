Paysages amoureux

L’amitié d’Arnaud Thorette et de Johan Farjot est ancienne. Au duo d’amis se sont greffés de nouvelles voix, qui forment la polyphonie des Lovescapes.

Parues récemment, ces stances musicales s’emparent une fois encore du lyrisme, thème cher au compositeur.

L’amour au chœur du texte tisse des liens privilégiés avec la musique, qui exprime l’infinité des sentiments. De la naissance du désir à l’extinction des feux, les déclinaisons amoureuses épousent des formes diverses comme le monde.

A l’image des haïku japonais, les pièces dessinent une subtile dialectique entre l’intime et l’universel. Moyennant des emprunts aux sonorités étrangères, elles assument pleinement l’héritage de la tonalité, tournant le dos aux querelles passées.

L’album s’ouvre sur un soleil couchant (Sunset), cède à l’interrogation métaphysique et se laisse aller aussi à l’effusion du coeur (Heart to Heart)

Porté entre autres par Rosemary Standley et Delphine Haidan sans oublier l’envoutante Sandrine Piau, le verbe de David Tepfer fait corps avec une musique originale. On y on reconnaît l’influence non seulement du répertoire classique, mais aussi de la pop et du jazz, choyés par Johan Farjot.

Faits d’influences croisés, ces sons métissés prennent la forme d’une nature naturante, composant sa sémiologie propre à l’ombre des chants de bataille.

Entre mélodies subtiles et harmonies audacieuses, un album irrésistible.

Rosemary Standley, récitante

David Tepfer, récitant

Jeanne Gérard, soprano

Sandrine Piau, soprano

Ambroisine Bré, Mezzo-soprano

Delphine Haidan, Mezzo-soprano

Stanislas de Barbeyrac, Ténor

Geneviève Laurenceau, Violon

Arnaud Thorette, Alto

Mathilde Caldérini, Flûte

David Kadouch, Piano

Johan Farjot, Piano

01. Sunset 8:19

02. Heart to Heart 2:37

03. Sunrise 7:14

Lovescapes:

04. I. The Promised Land 4:23

05. II. Worldly Encounters 6:19

06. III. Vein Vain Vane 5:00

07. IV. Maiden 7:08

08. The Sky Just Moved 5:36

09. Kaguya 2:57

Shikoku Songs:

10. I. An Unmade Call 3:35

11. II. Who Art Thou? 2:51

12. III. Seto 1:56

13. IV. The Greening Earth 4:05

14. V. Am I a Rock? 2:08

15. VI. One Short Moment 3:52

