Née à Istanbul, Işıl Bengi s’est formée dans le monde entier. Pianiste familière des salles de concert et des scènes de théâtre, elle choisit pour son deuxième album de retomber en enfance.

Choix personnel, lancé comme un défi au silence, des confinements intérieurs ou imposés. Un voyage, qui réinvente les morceaux imposés : des Musiques d’enfants (Prokofiev) aux Scènes de la forêt (Schumann) en passant parmi les Villageoises (Poulenc). Işıl Bengi donne à ces passages rodés du répertoire une vitalité qu’on ne leur connaissait pas, où la temporalité de l’interprétation coïncide avec celle de l’enfance. D’un temps où la parole s’effaçait, ludique, pour donner toute sa place au figuralisme de la terre. Ainsi des « Cris dans la rue », des « Jeux sur la plage ».

Isli Bengi dévoile un style tout à fait exceptionnel, qui rend justice aux ruptures et aux continuités de ces lignes musicales. Une signature qui s’inscrit dans le prolongement de son premier album, Hikaye, et où les motifs de l’enfance éternelle ont la part belle. L’Oiseau-prophète en est un exemple, où les phonotopées glissent le long des larges intervalles qui cadrent la mélodie des titres et des sons.

Un je(u) d’enfant, pour cette musicienne franco-turque, longtemps à l’affiche de Clara Haskil, prélude et fugue (aux côtés de Laetitia Casta) au théâtre du Rond-Point cet hiver.

Terre de jeu

Işıl Bengi, piano

Serge Prokofiev : Musiques d’enfants (Music for Children), op. 65

Francis Poulenc : Villageoises (Petites pièces enfantines) FP 65

Gian Francesco Malipiero: Omaggi;

Robert Schumann: Waldszenen, op. 82/7 (Vogel als Prophet)

Henry Cowell: The Fairy Answer

Dane Rudhyar: Third Pentagram (Nr. 4, Stars)

Federico Mompou: Scènes d’enfants

Cd édité par Insolite Records

