Pari gagné ! Associant leurs forces et leur connaissance du répertoire italien du XVIIe siècle, les ensembles i Disinvolti et UtFaSol ont ressuscité des Vêpres lumineuses. Les Vêpres sont une oeuvre de musique sacrée qui célèbre la Vierge Marie, les plus connues des mélomanes étant celles de Monteverdi en 1610.

Né en 1613, Giovanni Antonio Rigatti a principalement composé des oeuvres religieuses. Ses Vêpres ont été créées au soir de la vie de Monteverdi, dont on sait l’influence sur l’oeuvre de Rigatti. La partition de Rigatti formule un équilibre original et presque aussi étonnant que celui des Vêpres de Monteverdi. Entre le classicisme de la prima prattica de la polyphonie traditionnelle et « l’art moderne », ces Vêpres se frayent un chemin original.

L’effectif réduit des interprètes confère une couleur intime à cette musique, sans jamais la priver de sa sacralité, sans renoncer à l’équilibre délicat entre tradition et modernité musicales. La succession des deux Nigra Sum (I et II) est une illustration de cet équilibre. Le deuxième volet de cette pièce obligée des Vêpres est écrit d’après une formule qui évoque le récitatif et l’émerveillement des voix humaines. La partition est même étonnamment moderne quant à l’agilité des contrastes du Nisi Dominus,

Si les deux ensembles qui composent l’effectif de ces Vêpres sont relativement jeunes, chacun des musiciens s’est produit dans le passé dans le cadre de formations reconnues pour leur connaissance du répertoire baroque, en particulier de la musique italienne pour i Disinvolti. Ajoutez à cela l’expertise reconnue d’UtFaSol dans le répertoire plus ancien, remontant au XVe siècle, vous comprendrez d’autant mieux les raisons du succès de cet enregistrement du printemps, qui constitue d’ailleurs une première mondiale.

CD édité par Arcana

Giovanni Antonio Rigatti (Compositeur) Massimo Lombardi Utfasol Ensemble I Disinvolti

Durée : 56min

Paru le 23 avril 2021

Programme

01. Intonazione del Sesto Tono 1:42

02. Deus in adiutorium 0:11

03. Domine ad adiuvandum 2:00

04. Dum esset rex 0:29

05. Dixit Dominus 5:18

06. Sonata a 4 4:33

07. Læva eius I 0:21

08. Laudate pueri 5:29

09. Læva eius II 2:00

10. Nigra sum I 0:28

11. Lætatus sum 5:34

12. Nigra sum II 2:59

13. Iam hiems transit 0:29

14. Nisi Dominus 3:40

15. Ricercar Ottavo 3:35

16. Speciosa facta es I 0:28

17. Lauda Ierusalem 5:11

18. Speciosa facta es II 0:28

19. Ab initio 0:32

20. Ave Maris Stella 8:14

21. Dignare me / Da mihi 30:00

22. Beatam me dicent 0:29

23. Magnificat 7:36

24. Canzon L’Alcenagina sopra « Vestiva i colli » 2:47

25. Concede non famulos tuos 1:07

26. Benedicamus Domino 0:32

27. Salve Regina 4:59

28. Plaudite manibus 4:59

