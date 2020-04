Reykjavik est la capitale d’un pays fascinant. C’est le titre du second album du groupe belge Glass Museum, titre qui convient parfaitement à leur musique qui décline les grands espaces intérieurs intimes de paysages émotionnels fantasmatiques.

Par la jeunesse de leur membres, la porte s’ouvre immédiatement sur un ailleurs qui vous prend la main pour vous tirer le bras et partir comme un souffle. Le temps de le reprendre ce souffle et nous repartons plus fort, galvanisés les promesses d’une nouvelle vie, d’un nouveau souffle. Oui on peut encore s’enflammer, se voir mèche et ne plus être que suif.

Et ce voyage propitiatoire se poursuivra d’ailleurs sur les ailes d’un Sirocco soufflant sur un tapis volant au-dessus des dunes. Oui la musique de Glass Museum inspire à la rêverie. Une rêverie simple et complexe à la fois, vent de sable des marchands de poussière.

Glass Museum porte un cran plus loin la musique qui s’est faite avec lui. Abyss nous ouvre les abîmes d’un François de Roubaix croisé avec un Blade Runner en chasse d’une proie amoureuse. Rêveries magnifiques d’un temps suspendu aux gouttelettes. L’album révèle constamment un propos éthéré qui va fondre dans le sol (un peu normal pour de la musique) pour l’ancrer dans la terre. Cette terre qui est le nom de l’album, une ville d’un pays.

L’album se clôt par une musique de résilience dont nous reparlerons dans l’interview d’Antoine Flipo, pianiste du groupe.

Vasken Koutoudjian : Pourquoi Reykjavik est une ville si joyeusement mélodique dans son thème entre des expositions plus….mélancoliques.

Antoine Flipo : On a composé notre album en novembre 2019. Nous étions, pour en composer une partie, en résidence dans une salle à Bruxelles : la Tricoterie[1] . C’est un peu cette atmosphère confinée qui nous faisaient imaginer ce qu’il y a dehors, avec la neige qui tombait. A la fois joyeux à l’approche de Noël, c’est le refrain et des couplets plus poétiques, très calmes. C’était l’atmosphère que nous ressentions.

VK : Comment s’est faite votre éducation musicale ?

AF : On a un parcours différent Martin et moi, même si on se connaît depuis qu’on est tout petit. Ma marraine était sa voisine. On a commencé à faire de la musique assez tard[2]. C’était il y a 4 ans quand j’étais en première. J’ai fait dix ans de piano classique à Tournai. Martin a eu lui des cours particuliers pendant cinq, six ans. Puis il a eu un groupe de math rock[3] , un peu alambiqué en termes de composition, très mélodique et rythmique. Avec nos deux approches très différentes on a combiné nos deux forces. Au départ nous faisions plutôt des jam[4], est venue l’idée de participer au tremplin du Dour Festival[5] qui est une belle opportunité pour un groupe de passer un cap. On a remporté ce prix ce qui a vraiment lancé le projet Glass Museum. Cela fait maintenant trois, quatre ans qu’on joue et ça se passe bien (rire).

VK : Une question un peu philosophique : que peut-on exprimer avec la musique qu’on ne peut pas dire avec des mots ?

AF : Comme tout art, c’est une porte de sortie pour toutes les émotions qu’on ne peut pas exprimer autrement. Des fois on a du mal à mettre des mots sur la mélancolie, la joie et la musique nous permet justement d’exprimer ces émotions. On peut faire ressentir aux autres ces émotions plus facilement qu’avec des mots. Plus rapidement aussi. Pour ma part je sais que ce sont mes émotions intérieures qui vont sortir immédiatement avec la musique. La musique est donc un langage à part entière qui permet d’exprimer des choses sinon plus difficiles avec des mots.

VK : Justement pourquoi est-ce plus facile avec des notes ?

AF : Parce qu’on est directement plongé dans la tête, donc le corps du compositeur. C’est comme un film sans bande originale, ce n’est pas le même film. Alors pourquoi ? En fait je ne sais pas….

VK : Il n’est pas obligé d’y avoir une explication à tout ! Un featuring de rêve pour toi, c’est quoi ?

AF : Ho c’est difficile à dire….Je dirais peut être Eric Truffaz.

VK : Avec un musicien disparu ?

AF : les Beatles. Ils ont changé tellement de choses.

VK : Comment tu peux expliquer qu’avec dix notes et leur altération ils ont crée toujours de nouvelles mélodies ?

AF : Déjà il n’y a que la musique occidentale qui est restreinte à dix notes. Mais c’est la combinaison de ces notes entre elles, la suite que l’on va faire avec le rythme employé qui font les différences. L’association de certaines notes va créer une couleur à la musique, par un accord. En mélangeant les accords on obtient différentes couleurs, comme un peintre et son chevalet.

VK : Votre pire session musical, c’était quoi ?

AF : On avait fait un concert à Liège, au festival KulturA. Il y avait des problèmes de partout ! On ne s’entendait pas du tout jouer, on n’a vraiment pas passé un agréable moment.

VK : Votre meilleure session ?

AF : L’année passée en Allemagne devant un public hyper réceptif dont on voyait qu’il avait été touché par le concert. Il y a eu une telle connivence avec le publique que j’ai eu envie de lâcher une larme à la fin ! L’été passé on a joué en République Tchèque, devant 3000 personnes, c’est aussi un souvenir très fort.

VK : Un de tes livres préférés ?

AF : Il y a un livre très bien écrit que je trouve magnifique, c’est le Petit Prince[6]. Ho pour le musicien disparu j’aimerai que tu rajoute Bill Evans. C’est une des personnes qui m’inspire le plus.

VK : Son « Love Theme From Spartacus » où il s’enregistre pour rejouer par-dessus cet enregistrement est simplement à tomber par terre ! (en toute simplicité !). Si tu n’avais pas fait de musique, tu aurais fait quoi ?

AF : J’ai fait des études scientifiques, ingénieur biologiste. J’aime toucher à tout, que ce soit manuel ou intellectuel. Il y a beaucoup d’envies de créativité en moi. Pour l’instant c’est la musique qui me permet de le faire, mais je peux trouver autre chose. Quant à Martin (Grégoire) il est déjà un magicien amateur alors….

VK : Comment se fait le titre d’un morceau ?

AF : Il y a plusieurs manières de procéder. Pour cet album on a fait un brainstorming un matin et réécouté chaque morceau. On donnait les idées qui nous traversaient l’esprit en écoutant. On arrivait à une quinzaine de mots pour un morceau, il n’y avait plus qu’à choisir. Pour « Clothing» c’est un clin d’œil au morceau « Opening » de notre premier album